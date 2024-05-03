İzmir - Midilli arasında seferler başladı! Sezon sonuna kadar devam edecek

İZDENİZ'DEN KAPIDA VİZE KOLAYLIĞI

Seyahat süresi boyunca yolcuların güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için çalışmaları koordine eden İZDENİZ A.Ş., kapıda vize uygulamasında da yolcuların işlemlerini kolaylaştırıyor. Kapıda vize uygulaması ile seyahat edecek yolcuların, başvuru öncesi İZDENİZ Satış Ofisi'ni '0552 035 88 60' numaralı telefondan arayarak randevu alması gerekiyor. Kapı vizesi başvurusu yapacak yolculara ait istenilen tüm evrakların eksiksiz bir şekilde Midilli Adası'na geçiş tarihinden en geç 5 gün önce İZDENİZ Satış Ofisi'ne iletilmesi isteniyor. Başvuru evraklarını eksiksiz tamamlayan yolcular, kişi başı 80 Euro olan kapı vizesi ücretini şahsi olarak İZMİR MARİNA-İZDENİZ Satış Ofisi'ne hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında teslim etmesi gerekiyor. 0-18 yaş grubu çocuklar için aynı evraklar geçerli, vize ücreti ise kişi başı 20 Euro. Kapı vizesi en fazla 6 gece, 7 gün ve tek girişli olarak verilebiliyor. Sadece bilet alınan adada geçerli, aynı vize ile başka adaya geçiş yapılamıyor.



GENÇLER YÜZDE 50 İNDİRİMLİ



2024 yılı bilet fiyatları, cuma hareketli seferlerde (cuma gidiş-pazar dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 Euro, gidiş -dönüş 8 Euro, 8-18 yaş tek yön 22,5 Euro, gidiş- dönüş 34 Euro, tam bilet tek yön 45 Euro, gidiş -dönüş 68 Euro olacak şekilde belirlendi. Çarşamba hareketli seferlerde bilet ücretleri ise (çarşamba gidiş-cuma dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 Euro, gidiş -dönüş 8 Euro, 8-18 yaş tek yön 20 Euro, gidiş-dönüş 30 Euro, tam bilet tek yön 40 Euro, gidiş-dönüş 60 Euro.



Sefer biletleri online olarak bilet.izdeniz.com.tr web sitesi üzerinde ayrıca İzmir Limanı'nda yer alan İZDENİZ bilet satış ofisinden ve web sitesinde yer alan yetkili acentelerden alınabiliyor.



BİSİKLETLİ YOLCU DA ALINIYOR



İzmir-Midilli seferlerine isteyen yolcular, bilet rezervasyonu sırasında bildirmek koşulu ile bisikletleri ile katılabilecek. İhsan Alyanak ve Prof. Dr. Aziz Sancar yolcu gemileri, 10'ar adede kadar bisikletli yolcu kabul edebilecek