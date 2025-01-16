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İzmir Metropolis Antik Kenti'nde antik kent zamanında hurdalık alan olarak kullanılan bölümde 2 bin adet bronz heykel parçası bulundu

İzmir'de Metropolis Antik Kenti'nin "hurdalık" olarak kullanılan bölümünde yaklaşık 2 bin bronz heykel parçası bulundu. Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Aybek, 'Bizim meslek grubu için de sıra dışı diyebileceğimiz buluntular. Yaklaşık 2 bin bronz heykel parçası bulduk' dedi.

AA
• 16 Ocak 2025 - 16:58 • Son Güncelleme:
AA
• 16 Ocak 2025 - 16:58 • Son Güncelleme:
1İzmir Metropolis Antik Kentinde antik kent zamanında hurdalık alan olarak kullanılan bölümde 2 bin adet bronz heykel parçası bulundu

Torbalı ilçesindeki antik kentteki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında, Sabancı Vakfı işbirliğiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında yürütülüyor.

2İzmir Metropolis Antik Kentinde antik kent zamanında hurdalık alan olarak kullanılan bölümde 2 bin adet bronz heykel parçası bulundu

Çalışmalarda antik dönemde "hurdalık" olarak kullanıldığı değerlendirilen alanda parçalanmış bronz heykel kalıntıları bulundu.

3İzmir Metropolis Antik Kentinde antik kent zamanında hurdalık alan olarak kullanılan bölümde 2 bin adet bronz heykel parçası bulundu

Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Aybek, AA muhabirine, kazı sırasında bulunan bronz heykel parçalarına, "antik dönemin hurdalığı" olarak tanımlanan bir mekanın köşesinde, eritilmek üzere parçalanmış ve toplu halde rastladıklarını söyledi.

4İzmir Metropolis Antik Kentinde antik kent zamanında hurdalık alan olarak kullanılan bölümde 2 bin adet bronz heykel parçası bulundu

Buluntular arasında Helenistik döneme ait heykel parçaları ile Roma dönemine ait figürlerin yer aldığını belirten Aybek, "Bizim meslek grubu için de sıra dışı diyebileceğimiz buluntular. Yaklaşık 2 bin bronz heykel parçası bulduk." dedi.

5İzmir Metropolis Antik Kentinde antik kent zamanında hurdalık alan olarak kullanılan bölümde 2 bin adet bronz heykel parçası bulundu

Çoğunluğunu heykellerin oluşturduğu bronzların parçalara ayrılmasının özel bir önemi olduğunu anlatan Aybek, "Geç Antik Çağ'da heykellerin toplanıp geri dönüştürülmesi, Metropolis'te somut bir kanıt sunuyor. Buluntular arasında baş, göz, parmak ve sandalet gibi parçalar yer alıyor." diye konuştu.

6İzmir Metropolis Antik Kentinde antik kent zamanında hurdalık alan olarak kullanılan bölümde 2 bin adet bronz heykel parçası bulundu

Aybek, heykellerin parçalara ayrılmış olmasına dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Geç Antik Çağ'da mitolojik inançların terk edilip tek tanrılı dinlere geçilmesi ve bölgede Hristiyanlığın egemen olmasıyla mitolojik ve geçmiş dönemin bronz heykelleri parçalanmış.

7İzmir Metropolis Antik Kentinde antik kent zamanında hurdalık alan olarak kullanılan bölümde 2 bin adet bronz heykel parçası bulundu

Henüz bu iddiayı kanıtlayacak arkeolojik bir veri olmamakla birlikte, çok büyük bir bölümünün sikke darbında kullanıldığını söyleyebiliriz çünkü o dönemde yeniden imalata girişmek yerine, mevcutta olan ve geçerliliğini de kaybetmiş, çeşitli nedenlerle zarar görmüş, çoğunluğunu heykellerin oluşturduğu bronz grubu, antik dönemin hurdacısı tarafından parçalanıp eritilmek üzere hazırlanmış."

8İzmir Metropolis Antik Kentinde antik kent zamanında hurdalık alan olarak kullanılan bölümde 2 bin adet bronz heykel parçası bulundu

Prof. Dr. Aybek, Antik Çağ'da bronz heykellerin büyük bir öneme sahip olduğunu, buluntuların "Metropolisli Apollonios" yazıtında yer alan, hayırseverlerin onurlandırılması için dikilen heykellerin parçalarına ait olabileceğini belirtti.

9İzmir Metropolis Antik Kentinde antik kent zamanında hurdalık alan olarak kullanılan bölümde 2 bin adet bronz heykel parçası bulundu

Kare ve dikdörtgen bronz plakaların Metropolis'te heykel imalatı ya da tamiratına işaret ettiğini dile getiren Aybek, şunları kaydetti:

10İzmir Metropolis Antik Kentinde antik kent zamanında hurdalık alan olarak kullanılan bölümde 2 bin adet bronz heykel parçası bulundu

"Heykel parçalarının yanında bulduğumuz kare ve dikdörtgen bronz plakalar, üretime işaret ettikleri için çok önemli.

11İzmir Metropolis Antik Kentinde antik kent zamanında hurdalık alan olarak kullanılan bölümde 2 bin adet bronz heykel parçası bulundu

Bazı heykel gövdelerinde kare boşluklar bulunuyor. Bu boşluklar, heykelin üretim aşamalarından olan kalıp aşamasında, iç çekirdeği tutan demir pimlerin oluşturduğu delikleri kapatmak için kullanılıyor.

12İzmir Metropolis Antik Kentinde antik kent zamanında hurdalık alan olarak kullanılan bölümde 2 bin adet bronz heykel parçası bulundu

Plakalar, Metropolis'te bronz heykel üretimi ya da tamiratına yönelik bir faaliyetin olduğunu gösteriyor."