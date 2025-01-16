İzmir Metropolis Antik Kenti'nde antik kent zamanında hurdalık alan olarak kullanılan bölümde 2 bin adet bronz heykel parçası bulundu
İzmir'de Metropolis Antik Kenti'nin "hurdalık" olarak kullanılan bölümünde yaklaşık 2 bin bronz heykel parçası bulundu. Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Aybek, 'Bizim meslek grubu için de sıra dışı diyebileceğimiz buluntular. Yaklaşık 2 bin bronz heykel parçası bulduk' dedi.
AA
• 16 Ocak 2025 - 16:58 • Son Güncelleme:
AA
• 16 Ocak 2025 - 16:58 • Son Güncelleme: