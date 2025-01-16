İzmir Metropolis Antik Kenti'nde antik kent zamanında hurdalık alan olarak kullanılan bölümde 2 bin adet bronz heykel parçası bulundu

Henüz bu iddiayı kanıtlayacak arkeolojik bir veri olmamakla birlikte, çok büyük bir bölümünün sikke darbında kullanıldığını söyleyebiliriz çünkü o dönemde yeniden imalata girişmek yerine, mevcutta olan ve geçerliliğini de kaybetmiş, çeşitli nedenlerle zarar görmüş, çoğunluğunu heykellerin oluşturduğu bronz grubu, antik dönemin hurdacısı tarafından parçalanıp eritilmek üzere hazırlanmış."