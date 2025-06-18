İzmir Kuş Cenneti, 13 bin flamingo yavrusuna ev sahipliği yapıyor
İzmir'de doğal güzelliğiyle öne çıkan İzmir Kuş Cenneti'nde, bu yıl yaklaşık 13 bin yavru flamingo dünyaya geldi. Yavru flamingoların ağustos ayı gibi uçmaya başlayıp Akdeniz'e kıyı ülkelere yolculuklarının başlayacağını belirten İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlusu Celal Murat Aslanapa, "Flamingolar, ekosisteme faydalıdır. Tuzlu su karidesinin yumurtalarıyla beslenirler. Normalde tuzlu su karidesinin yumurtaları kendi kendine çatlamaz, serttir. Flamingoların sindirim sisteminden geçtikten sonra çatlar" dedi.
• 18 Haziran 2025 - 11:02 • Son Güncelleme:
• 18 Haziran 2025 - 11:02 • Son Güncelleme: