İzmir Kuş Cenneti, 13 bin flamingo yavrusuna ev sahipliği yapıyor

'ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP ALAN'

Sulak alanla ilgili bilgi veren İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlusu Celal Murat Aslanapa, "İzmir Kuş Cenneti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde korunan alanlardan biri. Ramsar Sözleşmesi'yle koruma altına alınmış alandır. Uluslararası öneme sahip alan. Ülkemizde 14 ramsar alanı var. Sulak alanın yüz ölçümü, 14 bin 900 hektardır. 304 kuş türü tespit edilmiştir. Sürüngenler, tatlı ve tuzlu su balıkları, memeliler var. Ayrıca pek çok bitki çeşidi de yine sulak alanında yer alır" diye konuştu.