İzmir Körfezi kıyısı yosunlarla kaplandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Deniz Biyoloğu Prof. Dr. Ergün Taşkın, İzmir iç körfezine atık ve deşarj sularıyla, derelerden gelen girdilerin getirdiği besleyici elementlerin su yosunlarının artmasına neden olduğunu aktararak, iç körfez kıyılarındaki yosunların yıl içerisinde birkaç defa ortaya çıkabildiğini söyledi.
Yosunların deniz ekosistemini dengelediğini dile getiren Prof. Dr. Taşkın, "Yosunlar bir dönem kıyıdan toplandı. Toplanmasına bağlı olarak iç körfezde fitoplankton artışı oldu ve balıkların da solungaçlarını tıkayarak ölümlerine sebep oldu. Her ne kadar bu tür makro yosunları, körfezde istemesek de bu dönem içerisinde buraya gelen besleyici elementleri ve kirliliği düzenlemesi açısından bu yosunların olmasında fayda var" diye konuştu.