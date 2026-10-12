İZMİR HAVA DURUMU 13 EKİM 2026 | İzmir'e yağmur geliyor mu? Konak, Karşıyaka, Bornova ve Buca'da bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu bugün nasıl olacak? İzmir'e yağmur gelecek mi, sıcaklıklar düşecek mi? Konak, Karşıyaka, Bornova, Buca ve diğer ilçelerde yaşayan binlerce kişi yeni haftanın hava tahminlerini araştırıyor. Meteoroloji verilerine göre İzmir'de sıcak hava etkisini sürdürürken hafta ortasına doğru sağanak yağış ve sıcaklık düşüşü bekleniyor. İşte İzmir ve ilçeleri için güncel hava durumu tahminleri...
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Yeni haftaya parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlayan İzmir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Gün içerisinde termometrelerin 26 dereceye kadar yükselmesi öngörülürken, hafta ortasından itibaren yağışlı havanın kent genelinde etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle dışarıda vakit geçirecek vatandaşlar ile iş ve okul planı yapanların güncel hava durumu tahminlerini yakından takip etmesi tavsiye ediliyor.
İZMİR'E YAĞMUR GELİYOR MU?
Meteorolojik tahminlere göre İzmir'de bugün önemli bir yağış beklenmezken, 13 Ekim'den itibaren sağanak geçişlerinin görülme ihtimali bulunuyor. Hafta ortasında yağışların etkisini artırması, buna bağlı olarak hava sıcaklıklarında da birkaç derecelik düşüş yaşanması bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?
Haftanın ilk günlerinde 26 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıkların, ilerleyen günlerde 22 derece civarına kadar gerilemesi öngörülüyor. Gece sıcaklıklarının ise 13 ila 18 derece arasında değişmesi bekleniyor.
İZMİR İLÇE İLÇE HAVA DURUMU
Konak hava durumu
Konak'ta gün boyunca parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 25-26 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Karşıyaka hava durumu
Karşıyaka'da açık ve parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklığının 25 derece dolaylarında olması bekleniyor.
Bornova hava durumu
Bornova'da sıcaklıkların 26 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde ise hissedilir bir serinleme yaşanabilir.
Buca hava durumu
Buca'da parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Gün içerisinde sıcaklıkların 26-27 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.
Bayraklı hava durumu
Bayraklı'da yağış beklenmezken gün boyunca parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor.
Çiğli hava durumu
Çiğli'de sıcaklıkların 25 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Hafta içinde yağış ihtimali bulunuyor.
Menemen hava durumu
Menemen'de hava sıcaklığının il merkezine göre biraz daha yüksek seyretmesi ve 27 dereceye yaklaşması bekleniyor.
Torbalı hava durumu
Torbalı'da hafta başında sıcak ve sakin bir hava hakim olacak. Hafta ortasında ise sıcaklıklarda düşüş görülebilir.
Aliağa hava durumu
Aliağa'da rüzgarın zaman zaman etkisini artırması beklenirken sıcaklıkların 24-25 derece seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor.
İZMİR'DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Önümüzdeki günler için beklenen sıcaklık değerleri şöyle:
12 Ekim: 26°C / 13°C
13 Ekim: 24°C / 15°C
14 Ekim: 22°C / 18°C
15 Ekim: 19°C / 15°C
16 Ekim: 21°C / 15°C
İzmir'de özellikle hafta ortasından itibaren etkili olması beklenen yağışlı hava nedeniyle vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem taşıyor. Sıcaklıklardaki düşüşle birlikte sonbahar havasının kent genelinde daha belirgin şekilde hissedilmesi bekleniyor.