İZMİR HAVA DURUMU 13 EKİM 2026 | İzmir'e yağmur geliyor mu? Konak, Karşıyaka, Bornova ve Buca'da bugün hava nasıl olacak?

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Konak hava durumu



Konak'ta gün boyunca parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 25-26 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Karşıyaka hava durumu



Karşıyaka'da açık ve parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklığının 25 derece dolaylarında olması bekleniyor.



Bornova hava durumu



Bornova'da sıcaklıkların 26 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde ise hissedilir bir serinleme yaşanabilir.