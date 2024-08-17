İzmir, Aydın, Bolu, Karabük'te orman yangını! Son durum belli oldu, işte yangının çıkış nedeni

YANGINLARA MÜDAHALELER HAVADAN VE KARADAN DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’nin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için çalışmaların havadan ve karadan devam ettiğini açıkladı.AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye’nin farklı yerlerinde devam eden yangınlara müdahale çalışmalarının devam ettiği belirtildi. İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa’daki yangınlara müdahale çalışmalarında 90 hava aracı, 4 bin 717 personel ve 1218 araç görev alıyor. Tedbir amacıyla ise 3 bin 583 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirildi.