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İzmir, Aydın, Bolu, Karabük'te orman yangını! Son durum belli oldu, işte yangının çıkış nedeni

Yüksek rüzgar ve nemle şiddetini artıran İzmir, Bolu ve Karabük'te orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangınlarda tedbir amacıyla 3 bin 583 kişi tahliye edildi. Bakan Yumaklı, 69 yangının kontrol altına alındığını, 6 yangınla mücadelenin devam ettiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, şu anda İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangınla ilgili şehri tedirgin edecek bir hususun söz konusu olmadığını söyledi. Ayrıca Bakan Yumaklı, "Önümüzdeki pazar gününe kadar çok dikkat etmemiz gereken bir periyottayız. Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor" diye konuştu. İşte dakika dakika yangın bölgelerinden son durum...

AA/DHA/İHA
• 17 Ağustos 2024 - 10:26 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 17 Ağustos 2024 - 10:26 • Son Güncelleme:
1İzmir, Aydın, Bolu, Karabükte orman yangını Son durum belli oldu, işte yangının çıkış nedeni

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Tedbir amacıyla, İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'da toplam 3 bin 583 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

2İZMİR YANGINI: ŞEHRİ İLGİLENDİREN BİR DURUM KALMADI

İZMİR YANGINI: ŞEHRİ İLGİLENDİREN BİR DURUM KALMADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı, "72 yangından 69'u kontrol altına alındı. 6 tane aktif halde yangın var. İzmir Yamanlar'da yangının enerjisi düştü. Şehri ilgilendiren bir husus kalmadı. Dumanın bir bölümü büyükşehir belediyesinin çöp aktarma tesisiyle alakalı. Şehri tedirgen edecek bir durum yok. İzmir'de komple etkilenen alan 1600 hektar. İki uçak ve 11 helikopter müdahaleyi sürdürüyor." dedi.

3HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı.Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı.

4İzmir, Aydın, Bolu, Karabükte orman yangını Son durum belli oldu, işte yangının çıkış nedeni

Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını şiddetli rüzgara rağmen sürdürüyor.Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

5İzmir, Aydın, Bolu, Karabükte orman yangını Son durum belli oldu, işte yangının çıkış nedeni

Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı.Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek vermişti.

6İzmir, Aydın, Bolu, Karabükte orman yangını Son durum belli oldu, işte yangının çıkış nedeni

Tarım ve Orman Bakanlığı, sabahın ilk ışıklarıyla İzmir, Muğla, Manisa ve Bolu'daki yangınlara müdahalenin yeniden başladığını açıkladı.

7DİDİMDEKİ YANGIN 12 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

DİDİM'DEKİ YANGIN 12 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın’ın Didim ilçesinde saat 13.00 sıralarında çıkan makilik yangını, ekiplerin çalışmasıyla 12 saatte kontrol altına alındı.Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, 20 evin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirtti. Yangına 4 helikopter, 3 uçak, 9 arazöz ve 3 dozer ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden 7 itfaiye aracı ve 7 su tankeriyle müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

8YANGINLARA MÜDAHALELER HAVADAN VE KARADAN DEVAM EDİYOR

YANGINLARA MÜDAHALELER HAVADAN VE KARADAN DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’nin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için çalışmaların havadan ve karadan devam ettiğini açıkladı.AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye’nin farklı yerlerinde devam eden yangınlara müdahale çalışmalarının devam ettiği belirtildi. İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa’daki yangınlara müdahale çalışmalarında 90 hava aracı, 4 bin 717 personel ve 1218 araç görev alıyor. Tedbir amacıyla ise 3 bin 583 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirildi.

9İzmir, Aydın, Bolu, Karabükte orman yangını Son durum belli oldu, işte yangının çıkış nedeni

İzmir’de devam eden yangın nedeniyle ise bölgeye 2 bin 489 personel ve 258 araç ile 604 iş makinesi sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle 8 farklı yerleşim yerinde 900 kişi ise tedbir amacıyla tahliye edildi.Bolu Göynük’teki yangına ise 986 personel, 384 araç ve 371 iş makinesi ile müdahale çalışmaları devam ediyor. 4 farklı yerleşim yerindeki toplam 413 vatandaş ise tedbir amaçlı güvenli alanlara nakledildi.

10İzmir, Aydın, Bolu, Karabükte orman yangını Son durum belli oldu, işte yangının çıkış nedeni

Manisa Gördes’teki yangında 583 personel, 149 araç ve 121 iş makinesi ile kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Manisa’da ise 1190 kişinin güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi. Aydın Bozdoğan yangınına 35 personel, 10 araç ve 12 iş makinesi ile müdahale çalışmaları devam ediyor. Tedbir amaçlı 3 farklı yerleşim yerindeki 550 vatandaşın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi.

11İzmir, Aydın, Bolu, Karabükte orman yangını Son durum belli oldu, işte yangının çıkış nedeni