İzmir, Aydın, Bolu, Karabük'te orman yangını! Son durum belli oldu, işte yangının çıkış nedeni
Yüksek rüzgar ve nemle şiddetini artıran İzmir, Bolu ve Karabük'te orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangınlarda tedbir amacıyla 3 bin 583 kişi tahliye edildi. Bakan Yumaklı, 69 yangının kontrol altına alındığını, 6 yangınla mücadelenin devam ettiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, şu anda İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangınla ilgili şehri tedirgin edecek bir hususun söz konusu olmadığını söyledi. Ayrıca Bakan Yumaklı, "Önümüzdeki pazar gününe kadar çok dikkat etmemiz gereken bir periyottayız. Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor" diye konuştu. İşte dakika dakika yangın bölgelerinden son durum...
AA/DHA/İHA
• 17 Ağustos 2024 - 10:26 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 17 Ağustos 2024 - 10:26 • Son Güncelleme: