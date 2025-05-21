İşten ayrılan çalışanına 1 milyon TL değerinde hediye verdi! Gaziantepli patrondan işçisine büyük vefa örneği

Kendisi son derece dürüst, çalışkan ve güvenilir bir insandır. Bu nedenle ona bir teşekkür borcu hissettik. 2 tonluk bir iş makinesi hediye ettik. Bu hediyenin manevi anlamı çok büyük. Umarım ülkelerinde tahrip edilen evleri yeniden inşa ederken bu makine ona büyük katkı sağlar" dedi.