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İşten ayrılan çalışanına 1 milyon TL değerinde hediye verdi! Gaziantepli patrondan işçisine büyük vefa örneği

Gaziantep'te düğün salonu işleten Gazi Albayrak, yanında 10 yıldır çalışan Suriyeli Muhammed Ali'ye unutulmaz bir vefa örneği sergiledi. Suriye'ye dönme kararı alan Ali'ye, patronu tarafından 1 milyon TL değerinde hediye verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan patron Gazi Albayrak, "Muhammed abimiz Suriye vatandaşı. 10 yıldır bizimle birlikte çalıştı. Türkiye'nin son zamanlarda attığı adımlardan sonra ülkesine dönme kararı aldı. Bu gelişme bizler için bir yandan sevindirici ama diğer yandan onunla kurduğumuz dostluk ve kardeşlik bağı nedeniyle oldukça üzücü' dedi.

GAZİANTEP (İHA) -
• 21 Mayıs 2025 - 10:07 • Son Güncelleme:
GAZİANTEP (İHA) -
• 21 Mayıs 2025 - 10:07 • Son Güncelleme:
1İşten ayrılan çalışanına 1 milyon TL değerinde hediye verdi Gaziantepli patrondan işçisine büyük vefa örneği

Gaziantep'te faaliyet gösteren bir düğün salonunun işletmecisi Gazi Albayrak, 10 yıl boyunca yanında çalışan ve bir aile ferdi gibi gördüğü Muhammed Ali'nin emeklerini karşılıksız bırakmadı. Albayrak, memleketi Suriye'ye dönüş hazırlıkları yapan Ali'ye, yeni hayatına güçlü bir başlangıç yapabilmesi için yaklaşık 1 milyon TL değerinde 2 tonluk kepçe türü bir iş makinesi hediye etti.

2İşten ayrılan çalışanına 1 milyon TL değerinde hediye verdi Gaziantepli patrondan işçisine büyük vefa örneği

Ülkesine dönme kararı alan 10 yıllık çalışanına teşekkür borcu olarak iş makinesi hediye ettiklerini söyleyen Gazi Albayrak, "Muhammed abimiz Suriye vatandaşı. 10 yıldır bizimle birlikte çalıştı.

3İşten ayrılan çalışanına 1 milyon TL değerinde hediye verdi Gaziantepli patrondan işçisine büyük vefa örneği

Türkiye'nin son zamanlarda attığı adımlardan sonra ülkesine dönme kararı aldı. Bu gelişme bizler için bir yandan sevindirici ama diğer yandan onunla kurduğumuz dostluk ve kardeşlik bağı nedeniyle oldukça üzücü.

4İşten ayrılan çalışanına 1 milyon TL değerinde hediye verdi Gaziantepli patrondan işçisine büyük vefa örneği

Kendisi son derece dürüst, çalışkan ve güvenilir bir insandır. Bu nedenle ona bir teşekkür borcu hissettik. 2 tonluk bir iş makinesi hediye ettik. Bu hediyenin manevi anlamı çok büyük. Umarım ülkelerinde tahrip edilen evleri yeniden inşa ederken bu makine ona büyük katkı sağlar" dedi.

5İşten ayrılan çalışanına 1 milyon TL değerinde hediye verdi Gaziantepli patrondan işçisine büyük vefa örneği

Patronunun sürpriz hediyesi karşısında mutlu olan Muhammed Ali ise, uzun yıllardır aynı çatı altında çalıştığı patronunu kendi ailesi gibi gördüğünü belirterek, "Ben Gazi abiyi bırakmayacak kadar çok seviyorum.

6İşten ayrılan çalışanına 1 milyon TL değerinde hediye verdi Gaziantepli patrondan işçisine büyük vefa örneği

Aramızda kardeşten öte bir bağ var. Ancak artık memleketime dönmem gerekiyor. 10 yıldır birlikte çalıştık, hiçbir sorun yaşamadık. Dışardan burada aldığım paradan daha çok para teklif edilse dahi gitmezdim.

7İşten ayrılan çalışanına 1 milyon TL değerinde hediye verdi Gaziantepli patrondan işçisine büyük vefa örneği

Şimdi böyle büyük bir hediye almak beni hem çok duygulandırdı hem de onurlandırdı. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.