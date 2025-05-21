İşten ayrılan çalışanına 1 milyon TL değerinde hediye verdi! Gaziantepli patrondan işçisine büyük vefa örneği
Gaziantep'te düğün salonu işleten Gazi Albayrak, yanında 10 yıldır çalışan Suriyeli Muhammed Ali'ye unutulmaz bir vefa örneği sergiledi. Suriye'ye dönme kararı alan Ali'ye, patronu tarafından 1 milyon TL değerinde hediye verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan patron Gazi Albayrak, "Muhammed abimiz Suriye vatandaşı. 10 yıldır bizimle birlikte çalıştı. Türkiye'nin son zamanlarda attığı adımlardan sonra ülkesine dönme kararı aldı. Bu gelişme bizler için bir yandan sevindirici ama diğer yandan onunla kurduğumuz dostluk ve kardeşlik bağı nedeniyle oldukça üzücü' dedi.
GAZİANTEP (İHA) -
• 21 Mayıs 2025 - 10:07 • Son Güncelleme:
GAZİANTEP (İHA) -
• 21 Mayıs 2025 - 10:07 • Son Güncelleme: