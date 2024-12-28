İşte ÖTV muafiyetli ‘yerli’ otomobiller! Engellilerin alacağı araçlarda yeni kurallar belli oldu
Engellilerin satın alabileceği ÖTV muafiyetli araçlara yüzde 40 yerlilik şartı getirilirken 5 yılda 1 olan araç değiştirme süresi 10 yılda 1’e çıkartıldı. Yeni dönem, Resmi Gazete’de yayınlanarak dün itibarıyla resmen başladı. Türkiye’de üretimi yapılan FIAT, Renault, Hyundai, Toyota ve Togg’a ait toplam 10 model şartları karşılıyor. Yerlilik şartının 2024 yılında yüzde 70’e kadar çıkarak cari dengeyi bozan ithal otomobil satış oranını düşürmesi bekleniyor.
• 28 Aralık 2024 - 07:25 • Son Güncelleme:
• 28 Aralık 2024 - 07:25 • Son Güncelleme: