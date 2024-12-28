İşte ÖTV muafiyetli ‘yerli’ otomobiller! Engellilerin alacağı araçlarda yeni kurallar belli oldu

LİMİT 2.2 MİLYON TL OLACAK

Engellilerin satın alabileceği otomobillerin fiyatları tüm vergiler dahil 2024 yılı için 1 milyon 591 bin 255 TL olarak uygulanıyordu. 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 43.93 olarak açıklanmasıyla ÖTV muafiyetli araç üst limitinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artarak ve 2 milyon 247 bin 114 TL olması bekleniyor. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu oranı attırma veya indirme yetkisi bulunuyor.