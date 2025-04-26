İstanbul'un hangi ilçeleri riskli! Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'çok tehlikeli' deyip açıkladı: Yeniden başlayabilir

Buradaki stres doğuya doğru bir transfer var. Dün küçük bir kaygı duyduk. Kumburgaz Fayı'nın ucunda oldu Şimdilik korkulacak bir durum görülmedi. Bu acaba artçı bir deprem mi yoksa yeni bir hareket mi diye kaygı duymuştuk. Ulusal resmi kurumumuz AFAD. AFAD bir görev verirse yapılması zorunlu. Kandilli de açıklama yapıyor ama resmi açıklama olarak AFAD'ı kabul ediyoruz.