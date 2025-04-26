İstanbul'un hangi ilçeleri riskli! Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'çok tehlikeli' deyip açıkladı: Yeniden başlayabilir
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, "Bundan sonra İstanbul'da deprem olmayacak demek çok tehlikeli. Hiç mi tarih okumuyorsunuz? Bizim şansımız bunlar hep yazılmış, çizilmiş. Bu tarihi gerçeklerden bakarak deprem gerçeğini küçümsemek, sırf halka sempatik gözükmek için böyle bir söylem geliştirmek doğru değil" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Ersoy, "Son yaşadığımız 6.2'lik depremden sonra beklenen depremin büyüklüğü bir miktar küçülmüş olabilir. Belki 7.4 değil de 7.2 ile sınırlı kalmış olabilir. Onun arasında büyük bir fark var" diye konuştu.
• 26 Nisan 2025 - 11:25 • Son Güncelleme:
• 26 Nisan 2025 - 11:25 • Son Güncelleme: