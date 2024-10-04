İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran anlar! Genç kadını duvara sıkıştırıp istismar ettiler
Beyoğlu’nda iki kişi yolda yürüyen kadını duvara sıkıştırıp taciz etti. Kadının çığlığı üzerine gelen çevredekiler şüphelilere müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan taciz skandalı sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 şüpheli, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.
• 04 Ekim 2024 - 12:52 • Son Güncelleme:
• 04 Ekim 2024 - 12:52 • Son Güncelleme: