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Gündemİstanbul'un göbeğinde mide bulandıran anlar! Genç kadını duvara sıkıştırıp istismar ettiler
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İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran anlar! Genç kadını duvara sıkıştırıp istismar ettiler

Beyoğlu’nda iki kişi yolda yürüyen kadını duvara sıkıştırıp taciz etti. Kadının çığlığı üzerine gelen çevredekiler şüphelilere müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan taciz skandalı sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 şüpheli, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

• 04 Ekim 2024 - 12:52 • Son Güncelleme:
• 04 Ekim 2024 - 12:52 • Son Güncelleme:
1İstanbulun göbeğinde mide bulandıran anlar Genç kadını duvara sıkıştırıp istismar ettiler

Olay, 1 Ekim Salı günü saat 04.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde iki kişi sokakta yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.’yı takibe etti.

2İstanbulun göbeğinde mide bulandıran anlar Genç kadını duvara sıkıştırıp istismar ettiler

Bir süre sonra kadının üzerine yürüyen şüpheliler, duvara sıkıştırıp taciz etmeye başladı. Çığlık atan kadını kurtarmak için çevredekiler müdahale etti.

3İstanbulun göbeğinde mide bulandıran anlar Genç kadını duvara sıkıştırıp istismar ettiler

O sırada tacizcilerden biri, “amcamın kızı" diyerek çevrdekilerden kurtulmak istedi. 'Amcanın kızı olsa ne olur" diyerek tepki gösteren vatandaşlar kadını tacizcilerin elinden kurtardı.

4İstanbulun göbeğinde mide bulandıran anlar Genç kadını duvara sıkıştırıp istismar ettiler

Şüpheliler olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

5ŞİKAYETÇİ OLMADI, ŞÜPHELİLER SERBEST

ŞİKAYETÇİ OLMADI, ŞÜPHELİLER SERBEST

İremşan A.'nın şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheliler Semir T. (31) ve Ömer K. (27) ise ifadeleri alınması sonrasında serbest bırakıldı.

6İstanbulun göbeğinde mide bulandıran anlar Genç kadını duvara sıkıştırıp istismar ettiler

Semir T.‘nin “cinsel saldırı", “mukavemet", “uyuşturucu madde kullanmak", “gasp" suçlarından Ömer K.’nın ise “cinsel saldırıö, “kasten yaralama", “mukavemet", “otodan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz olayında yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan taciz skandalı sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 şüpheli, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

8İstanbulun göbeğinde mide bulandıran anlar Genç kadını duvara sıkıştırıp istismar ettiler