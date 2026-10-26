İstanbul’daki kariyerini bıraktı, toprağa yöneldi! Bodrum’a yerleşip yaptığı işle Bakanlıktan ödül aldı

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İstihdam vurgusu yapan Kızılırmak, şöyle devam etti: “Safran çok kıymetli bir ürünümüz. Yakın zamanda da bir ödül aldık. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde Muğla Bodrum bölgesi olarak safran üreticisi olarak çok kıymetli bir ödül aldık. Onunla da tabii ki gurur duyuyoruz. Tıbbi aromatikler var onun dışında. Bizim en önemli özelliğimiz kendi ürettiğimiz ürünü ikincil, üçüncül ürüne dönüştürmek. Yani biz tıbbi aromatik bitkiler yetiştiricisiyiz, adaçayımız var, distilasyon aletimiz var. Aromaterapi, fitoterapi, doğal kozmetik üretim eğitimlerimiz var. Ürünü ikincil, üçüncül ürüne dönüştürürken aracıyı ortadan kaldırıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir eksiltme, seyreltme olmuyor. Ekosistemi bozmadan burada üretimimizi yapıyoruz, kimyasal kullanmadan üretim yapıyoruz. Bunun için de çok fazla el gerekiyor tabii ki. Burada bizim işçilerimiz profesyonel anlamda ekip ekip yani zeytine giden ekibimiz ayrıdır, çileğin otunu almaya gelen ekibimiz ayrıdır, çilek dikimine gelen ekibimiz ayrıdır, enginar dikimine gelen ekibimiz ayrıdır. Bunları yıl içerisinde parselledik. İhtiyaç halinde bazen burada 2 kişi, bazen 50 kişi çalışır. Kimyasal kullanmadığımız için çok fazla insana ihtiyacımız var. Biz burada aslında ne Bodrum'un çok büyük bir çiftliği olmaya çalışıyoruz ne safranda yahut çilekte tek olmaya çalışıyoruz. En önemli misyonumuz; kimyasal ilaç kullanılmadan üretim yapmayı arttırmak, üreticilere örnek olmak ve özellikle kadın çiftçilere tabii ki para kazanmaları için ürünlerini ikincil, üçüncül, dördüncül ürünlere dönüştürmek”