İstanbul'da yağış trafiği kilitledi! Yoğunluk yüzde 80'i buldu

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İstanbul'da sabah saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağışın da etkisiyle Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Edirne yönünde Kartal'dan Avrasya Tüneli girişine kadar yoğunluk yaşanırken, ters istikamette Göztepe'den başlayan trafik aralıklarla Kartal'a kadar etkili oluyor.