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Gündemİstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu, işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı
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İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu, işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı

15.10.2026 - 08:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu. İşe giden vatandaşlar rüzgarda şemsiyeleriyle zor anlar yaşadı. Trafik yoğunluğu yüzde 49 olarak ölçüldü.

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1İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu, işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı

Sağanak yağış İstanbul’da hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış ve kötü hava şartları nedeniyle İstanbul’da eğitime bir gün ara verilmişti.

2İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu, işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı

 Bugün sabah saatlerinde rüzgar ve yağmur etkisi devam etti. Avcılar E-5 karayolu Küçükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu yüzde 49 olarak ölçüldü.

3İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu, işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı

Sabah işe giden vatandaşlar rüzgarda şemsiyeleriyle zor anlar yaşadı.

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