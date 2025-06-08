İstanbul'da plajlar doldu taştı! Menekşe ve Caddebostan'da yer kalmadı
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da kalanlar, güneşli havayı da fırsat bilerek Bakırköy'deki Menekşe Plajı'na akın etti. Deniz keyfi yapanların yanı sıra kimi vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken bazı aileler ise ağaç gölgelerinde piknik yaparak vakit geçirdi. Menekşe ve Caddebosta plajlarında yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.
Gülseren KARAPINAR- Şevval CİNDİR/İSTANBUL, (DHA)
• 08 Haziran 2025 - 16:20 • Son Güncelleme:
Gülseren KARAPINAR- Şevval CİNDİR/İSTANBUL, (DHA)
• 08 Haziran 2025 - 16:20 • Son Güncelleme: