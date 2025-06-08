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İstanbul'da plajlar doldu taştı! Menekşe ve Caddebostan'da yer kalmadı

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da kalanlar, güneşli havayı da fırsat bilerek Bakırköy'deki Menekşe Plajı'na akın etti. Deniz keyfi yapanların yanı sıra kimi vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken bazı aileler ise ağaç gölgelerinde piknik yaparak vakit geçirdi. Menekşe ve Caddebosta plajlarında yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Gülseren KARAPINAR- Şevval CİNDİR/İSTANBUL, (DHA)
• 08 Haziran 2025 - 16:20 • Son Güncelleme:
Gülseren KARAPINAR- Şevval CİNDİR/İSTANBUL, (DHA)
• 08 Haziran 2025 - 16:20 • Son Güncelleme:
1İstanbulda plajlar doldu taştı Menekşe ve Caddebostanda yer kalmadı

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da kalanlar güneşli havayı fırsat bilerek sahillere akın etti. Günün erken saatlerinden itibaren Menekşe Plajı'na gelen vatandaşlar denize girerek serinledi. Kimileri güneşlenmeyi tercih ederken, çocuklar ise deiz kenarında oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.

2İstanbulda plajlar doldu taştı Menekşe ve Caddebostanda yer kalmadı

Menekşe Plajı’nda denize giren Muhammed Halil, "Ben ailemle, arkadaşlarımla ve akrabalarımla, kardeşimle geldim. Çok güzel seviyorum denizi. Deniz çok güzel, çok temiz, çok iyi burası" diye konuştu.Kimi aileler ağaç gölgelerinde piknik yaparken kimi aileler ise çocuklarıyla denizin keyfini çıkardı.

3İstanbulda plajlar doldu taştı Menekşe ve Caddebostanda yer kalmadı

Ailesiyle denize girmeye gelen Bekir Bıyık ise, "Hava güzel, daha denize girmedik ama şu an için hava iyi. Eğlenmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.Ailesiyle denize girmek için gelen Murat Kılınç ise, "Biz de isteriz ki şöyle beş yıldızlı otelde, güzel bir tatil yapalım ama imkanlar buna el vermiyor. Biz de en yakın sahil burası olduğu için buraya geldik. Çoluk çocuk eğleniyoruz. Biz akşamdan kaldık burada. Çadırlarımız da burada. Çadırlarımızı kuruyoruz, akşamdan kalıyoruz. Daha zevkli oluyor ailece olduğumuz için sıkıntı olmuyor" dedi.

4İstanbulda plajlar doldu taştı Menekşe ve Caddebostanda yer kalmadı

Öğle saatlerine doğru plajda artan kalabalık havadan da görüntülendi. Avrupa Yakası'nda denizin keyfini çıkarmak için plaja gelenler çevrede yoğunluk oluşturdu. Otomobilleriyle plaja gelenler arka tarafta bulunan otopark alanında yoğunluk oluşmasına neden oldu.

5İstanbulda plajlar doldu taştı Menekşe ve Caddebostanda yer kalmadı

Havanın güneşli olmasını fırsat bilenler Anadolu Yakası'na ise Caddebostan Sahili’ni tercih etti.İstanbullular serinlemek ve güzel havanın keyfini çıkarmak için Kadıköy'deki Caddebostan Sahili’ndeydi. Sahildeki kalabalık öğle saatlerinden itibaren artmaya başladı

6İstanbulda plajlar doldu taştı Menekşe ve Caddebostanda yer kalmadı

. Bazı vatandaşlar piknik yapmayı tercih ederken, bazıları sahilde yürüyüş yapmayı sıcaktan bunalanlar ise denizi girip serinlemeyi tercih etti. Ailesiyle bayramı Caddebostan Sahili'nde geçiren Nurgül Köse Özçiftçi, “Biz burada yaşıyoruz bayram tatili kısa olduğu için, çocuklar okula devam edeceği için bir yerlere gidemedik daha çok memlekete gidiyoruz gelenekselciyiz bayramlarda. İstanbul boşaldı dediler tadını çıkaralım dedik"dedi.