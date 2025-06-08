İstanbul'da plajlar doldu taştı! Menekşe ve Caddebostan'da yer kalmadı

Ailesiyle denize girmeye gelen Bekir Bıyık ise, "Hava güzel, daha denize girmedik ama şu an için hava iyi. Eğlenmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.Ailesiyle denize girmek için gelen Murat Kılınç ise, "Biz de isteriz ki şöyle beş yıldızlı otelde, güzel bir tatil yapalım ama imkanlar buna el vermiyor. Biz de en yakın sahil burası olduğu için buraya geldik. Çoluk çocuk eğleniyoruz. Biz akşamdan kaldık burada. Çadırlarımız da burada. Çadırlarımızı kuruyoruz, akşamdan kalıyoruz. Daha zevkli oluyor ailece olduğumuz için sıkıntı olmuyor" dedi.