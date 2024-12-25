İstanbul'da PKK için tefecilik yapan örgüte baskın! Topladıkları paraları öldürülen teröristlerin ailelerine göndermişler

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphlilerin adreslerinde yapılan aramalarda çelik kasada 2 tefecilik mağdurunun faiz, borç ve kimlik bilgilerinin yer aldığı ajanda, tefecilik mağduru 4 kişiye ait ait tapu, 1 adet muvazaalı taşınmaz devir işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen vekalet belgesi, 2 adet tüfek, 1 adet ateşli silah, 125 adet tüfek ve tabanca fişeği, 37 bin lira nakit para, 3 adet altın türü çeşitli ziynet eşyası ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin tefecilik suçundan elde ettikleri paraları öldürülen PKK’lıların ailelerine gönderdikleri ve bunun için de bir Telegram grubu kurdukları ortaya çıktı.