İstanbul'da PKK için tefecilik yapan örgüte baskın! Topladıkları paraları öldürülen teröristlerin ailelerine göndermişler
İstanbul'da yüksek oranda faiz karşılığında borç para veren, borcunu vaktinde ödemeyen kişileri ise silahla tehdit eden tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin aldıkları paraları öldürülen PKK’lıların ailelerine gönderdikleri belirlendi.
Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
• 25 Aralık 2024 - 13:13 • Son Güncelleme:
Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
• 25 Aralık 2024 - 13:13 • Son Güncelleme: