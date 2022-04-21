İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları! Böylesi ilk kez oluyor, yüzde 250 arttı! Özellikle o ilçelerde...
İstanbul'daki kiralık daireler ile ilgili flaş açıklama! Tek tek açıklandı. Fiyatlar uçuşa geçti ve geçen seneye göre yüzde 250 arttı. Kira artışları Türkiye'de en çok konuşulan ve tartışılan konuların başında geliyor. Ev sahibi olmak bu yana tavan yapan fiyatlar, vatandaşları kirada yaşayıp nasıl geçinebilecekleri konusunu da kara kara düşündürüyor. Pandemi ile birlikte inşaat sektörünün yavaşlaması ile nispeten artan ev kiraları son dönemde fırsatçılığa dönüştü. Bununla beraber İstanbul'da daire kiraları için artış oranı bir yılda tam yüzde 250'yi buldu. Daire kiralarında en büyük artışlar Beyoğlu, Sarıyer ve Şişli'de oldu. İşte İstanbul'daki ilçe ilçe kiralık ev fiyatları...
Covid-19 döneminin önemli yan etkilerinden bir tanesi de inşaat sektöründe yaşanan arz sıkıntıları oldu. Azalan konut arzına karşın artan talebe, hızlanan kentsel dönüşüm nedeniyle artan kiralık konut talebi ve fırsatçı ev sahipleri eklenince kiralar hızla yükseldi.
Özellikle Türkiye'nin en büyük ili İstanbul'da kira artışları yüzde 250'yi bularak dikkat çekti. İşte İstanbul'da kiralık daire fiyatları ve metrekare ev kira bedelleri...
KAĞITHANE
5.000-15.000 TL
ŞİŞLİ
8.000-50.000 TL
MALTEPE
5.000-10.000 TL
BEYOĞLU
5.500-40.000 TL
BEŞİKTAŞ
8.000-15.000
SARIYER
9.000-45.000
ÜSKÜDAR
4.750-28.000
EYÜPSULTAN
6.000-30.000
ATAŞEHİR
6.500-25.000
KADIKÖY
9.000-25.000
BAKIRKÖY
5.000-25.000
BEYLİKDÜZÜ
4.500-25.000
ESENYURT
4.000-12.000
İstanbul'da metrekare kira bedeli (100 m2 bir evin fiyatı - Yıllık değişim)
SEMT - 2021 (TL) - 2022 (TL) - YILLIK DEĞİŞİM (%)
Kağıthane - 2.500 - 8.700 - %251
Şişli - 3.400 - 10.300 - %206Maltepe - 1.800 - 5.500 - %197
SEMT - 2021 (TL) - 2022 (TL) - YILLIK DEĞİŞİM (%)
Beyoğlu - 4.800 - 13.900 - %189
Beşiktaş - 5.800 - 16.200 - %180
Sarıyer - 5.100 - 13.500 - %165
SEMT - 2021 (TL) - 2022 (TL) - YILLIK DEĞİŞİM (%)
Beykoz - 2.200 - 5.800 - %163
Üsküdar - 2.300 - 5.800 - %153
Eyüpsultan - 3.600 - 8.500 - %134
SEMT - 2021 (TL) - 2022 (TL) - YILLIK DEĞİŞİM (%)
Ataşehir - 2.900 - 6.700 - %129
Kadıköy - 3.700 - 8.400 - %126
Bakırköy - 3.400 - 7.600 - %123
SEMT - 2021 (TL) - 2022 (TL) - YILLIK DEĞİŞİM (%)
Fatih - 2.400 - 5.700 - %122
Beylikdüzü - 2.000 - 3.900 - %95