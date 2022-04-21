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    Ekonomiİstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları! Böylesi ilk kez oluyor, yüzde 250 arttı! Özellikle o ilçelerde...
    HaberlerEkonomi Haberleri İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları! Böylesi ilk kez oluyor, yüzde 250 arttı! Özellikle o ilçelerde...
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    İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları! Böylesi ilk kez oluyor, yüzde 250 arttı! Özellikle o ilçelerde...

    İstanbul'daki kiralık daireler ile ilgili flaş açıklama! Tek tek açıklandı. Fiyatlar uçuşa geçti ve geçen seneye göre yüzde 250 arttı. Kira artışları Türkiye'de en çok konuşulan ve tartışılan konuların başında geliyor. Ev sahibi olmak bu yana tavan yapan fiyatlar, vatandaşları kirada yaşayıp nasıl geçinebilecekleri konusunu da kara kara düşündürüyor. Pandemi ile birlikte inşaat sektörünün yavaşlaması ile nispeten artan ev kiraları son dönemde fırsatçılığa dönüştü. Bununla beraber İstanbul'da daire kiraları için artış oranı bir yılda tam yüzde 250'yi buldu. Daire kiralarında en büyük artışlar Beyoğlu, Sarıyer ve Şişli'de oldu. İşte İstanbul'daki ilçe ilçe kiralık ev fiyatları...

    • 21 Nisan 2022 - 15:28 • Son Güncelleme:
    • 21 Nisan 2022 - 15:28 • Son Güncelleme:
    1İstanbulda ilçe ilçe kiralık ev fiyatları Böylesi ilk kez oluyor, yüzde 250 arttı Özellikle o ilçelerde...

    Covid-19 döneminin önemli yan etkilerinden bir tanesi de inşaat sektöründe yaşanan arz sıkıntıları oldu. Azalan konut arzına karşın artan talebe, hızlanan kentsel dönüşüm nedeniyle artan kiralık konut talebi ve fırsatçı ev sahipleri eklenince kiralar hızla yükseldi.

    2İstanbulda ilçe ilçe kiralık ev fiyatları Böylesi ilk kez oluyor, yüzde 250 arttı Özellikle o ilçelerde...

    Özellikle Türkiye'nin en büyük ili İstanbul'da kira artışları yüzde 250'yi bularak dikkat çekti. İşte İstanbul'da kiralık daire fiyatları ve metrekare ev kira bedelleri...

    3KAĞITHANE

    KAĞITHANE

    5.000-15.000 TL

    4ŞİŞLİ

    ŞİŞLİ

    8.000-50.000 TL

    5MALTEPE

    MALTEPE

    5.000-10.000 TL

    6BEYOĞLU

    BEYOĞLU

    5.500-40.000 TL

    7BEŞİKTAŞ

    BEŞİKTAŞ

    8.000-15.000

    8SARIYER

    SARIYER

    9.000-45.000

    9ÜSKÜDAR

    ÜSKÜDAR

    4.750-28.000

    10EYÜPSULTAN

    EYÜPSULTAN

    6.000-30.000

    11ATAŞEHİR

    ATAŞEHİR

    6.500-25.000

    12KADIKÖY

    KADIKÖY

    9.000-25.000

    13BAKIRKÖY

    BAKIRKÖY

    5.000-25.000

    14BEYLİKDÜZÜ

    BEYLİKDÜZÜ

    4.500-25.000

    15ESENYURT

    ESENYURT

    4.000-12.000

    16İstanbulda metrekare kira bedeli (100 m2 bir evin fiyatı - Yıllık değişim)

    İstanbul'da metrekare kira bedeli (100 m2 bir evin fiyatı - Yıllık değişim)

    SEMT - 2021 (TL) - 2022 (TL) - YILLIK DEĞİŞİM (%)

    Kağıthane - 2.500 - 8.700 - %251

    Şişli - 3.400 - 10.300 - %206Maltepe - 1.800 - 5.500 - %197

    17SEMT - 2021 (TL) - 2022 (TL) - YILLIK DEĞİŞİM (%)

    SEMT - 2021 (TL) - 2022 (TL) - YILLIK DEĞİŞİM (%)

    Beyoğlu - 4.800 - 13.900 - %189

    Beşiktaş - 5.800 - 16.200 - %180

    Sarıyer - 5.100 - 13.500 - %165

    18SEMT - 2021 (TL) - 2022 (TL) - YILLIK DEĞİŞİM (%)

    SEMT - 2021 (TL) - 2022 (TL) - YILLIK DEĞİŞİM (%)

    Beykoz - 2.200 - 5.800 - %163

    Üsküdar - 2.300 - 5.800 - %153

    Eyüpsultan - 3.600 - 8.500 - %134

    19SEMT - 2021 (TL) - 2022 (TL) - YILLIK DEĞİŞİM (%)

    SEMT - 2021 (TL) - 2022 (TL) - YILLIK DEĞİŞİM (%)

    Ataşehir - 2.900 - 6.700 - %129

    Kadıköy - 3.700 - 8.400 - %126

    Bakırköy - 3.400 - 7.600 - %123

    20SEMT - 2021 (TL) - 2022 (TL) - YILLIK DEĞİŞİM (%)

    SEMT - 2021 (TL) - 2022 (TL) - YILLIK DEĞİŞİM (%)

    Fatih - 2.400 - 5.700 - %122

    Beylikdüzü - 2.000 - 3.900 - %95

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