İstanbul'da ilçe ilçe kiralık ev fiyatları! Böylesi ilk kez oluyor, yüzde 250 arttı! Özellikle o ilçelerde...

Covid-19 döneminin önemli yan etkilerinden bir tanesi de inşaat sektöründe yaşanan arz sıkıntıları oldu. Azalan konut arzına karşın artan talebe, hızlanan kentsel dönüşüm nedeniyle artan kiralık konut talebi ve fırsatçı ev sahipleri eklenince kiralar hızla yükseldi.