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Gündemİstanbul'da deprem paniği! Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi
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İstanbul'da deprem paniği! Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi

İstanbul, büyüklüğü 7’nin üzerinde olacağı tahmin edilen depremi beklerken dün 6.2’lik bir sarsıntı yaşadı. Vatandaşlar, beklenen depremle aynı fay hattında gerçekleşen sarsıntıyla sokağa döküldü, yüksekten atlama gibi nedenlerle 236 kişi yaralandı

• 24 Nisan 2025 - 07:15 • Son Güncelleme:
• 24 Nisan 2025 - 07:15 • Son Güncelleme:
1İstanbulda deprem paniği Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi

İstanbul, dün ardı ardına yaşanan depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre dün ilk olarak 12.13 sıralarında Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

2İstanbulda deprem paniği Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi

Milliyet'te yer alan haberde depremin ardından 12.49’da yine aynı yerde 6.2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Bu deprem İstanbul’un yanı sıra çevre illerden de ciddi şekilde hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silivri’ye 24 km mesafede meydana gelen depremin, yaklaşık 7 km derinlikte yaşandığını ve 13 saniye sürdüğünü kaydetti.

3İstanbulda deprem paniği Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi

AFAD’ın 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamasında “Deprem; İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir illerimizde yoğun şekilde hissedilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup tüm afet grupları temsilcileri AFAD Başkanlık, Afet ve Acil Durum Merkezi’nde toplanmıştır” denildi.

4127 ARTÇI

127 ARTÇI

12.13’teki 3.9 büyüklüğündeki depremden sonra 17.55’e kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. Gün boyu yaşanan sarsıntıların en küçüğü Silivri ile Büyükçekmece ilçeleri açıklarında 1.6 şiddetinde; en büyüğü ise Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde oldu.

5İstanbulda deprem paniği Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi

Depremlerin derinliği 6-15 kilometre aralığında gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada, “378 yapısal ihbar bize ulaştı ve 12 binamızı tedbiren boşattık. 3 bin kişilik tespit ekibi sahada. Vatandaşlarımız riskli binalara girmesin” dedi.

6236 KİŞİ ETKİLENDİ

236 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu “236 vatandaşımız depremden etkilendi. Durumları iyi, birçoğu ayakta tedavi gördü” bilgisini paylaştı.

7İstanbulda deprem paniği Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi

İstanbul Valisi Davut Gül depremin ardından AFAD merkezine giderek incelemelerde bulundu. Valilik tarafından da sosyal medyadan açıklama yapıldı. Açıklamada, “Silivri’de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde enerji arzında ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon alt yapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır” denildi.

8METRUK BİNALAR YIKILDI

METRUK BİNALAR YIKILDI

Kent genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım yaşanmadığı kaydedilen açıklamada “Fatih ilçemizde metruk bir bina yıkılmış olup olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır” denildi.

9İstanbulda deprem paniği Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi

Bakırköy’de de Yeşilköy Mahallesi Saadetli Sokak’ta yaklaşık 25 yıldır boş olduğu öğrenilen üç katlı metruk binanın bir kısmı deprem nedeniyle çöktü.

10İSTANBULLULAR GECEYİ DIŞARDA GEÇİRDİ

İSTANBULLULAR GECEYİ DIŞARDA GEÇİRDİ

Yaşanan depremin ardından parklara akın eden vatandaşlar, geceyi çadırlar kurarak dışarda geçirdi. Termometreler 7 dereceyi gösterirken, bazı vatandaşlar battaniyelere sarıldı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır” denildi.

11DEPREM SIRASINDA GAZ AKIŞI KESİLDİ Mİ

DEPREM SIRASINDA GAZ AKIŞI KESİLDİ Mİ?

İstanbul’da deprem anında doğalgaz kaynaklı yangınları önlemek için sistem ‘Kuvvetli Yer Hareketli Kayıt Cihazları’ ile 7 gün 24 saat takip ediliyor. Üç farklı parametre üzerinden analiz yaparak, önceden tanımlanmış eşik değerlerin aşılması halinde gaz arzını otomatik olarak durduracak şekilde yapılandırılmış.

12İstanbulda deprem paniği Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre dün meydana gelen depremde cihazlar çalıştı ancak ölçülen sismik değerler set edilen eşik değerlerin altında kaldı. Bu nedenle ana hatlarda gaz kesintisi gerçekleşmedi. Bununla birlikte, bazı binalarda bulunan iç tesisatlara entegre edilmiş bağımsız deprem vanalarının sarsıntıyı algılayarak devreye girdiği tespit edildi.

13VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İstanbul başta olmak üzere depremin hissedildiği illerde vatandaşlar açık alanlara ve parklara akın etti. Birçok vatandaşın korku ve panikle ağladığı görüldü. Deprem anında panikle sokağa çıkan bazı vatandaşların ayakkabılarını bile giymediği görüldü. Bağcılar’da vatandaşlar depremin ardından Bağcılar Millet Bahçesi’ne akın etti. Beşiktaş Bebek’te dükkân ve kafelerde bulunan vatandaşlar sokağa koştu. İstanbul Havalimanı’ndaki yolcular ve çalışanlar da panikleyerek dışarı çıktı. Taksim’de otellerden ve evlerden çıkan vatandaşlar Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’na gitti. Gezi Parkı’nda bazı vatandaşların çadır kurduğu görüldü.

14İstanbulda deprem paniği Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi

Deprem sonrası Topkapı Ulubatlı Metro İstasyonu’na yakın noktada bulunan sur duvarından bir parça koparak yola düştü. Kopan parça daha sonra vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

15OKULLAR TATİL EDİLDİ

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Okullarımızda herhangi bir ciddi

16İstanbulda deprem paniği Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi

olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla işbirliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için perşembe ve cuma gününü tatil etme kararı aldık” dedi. İstanbul Valiliği de kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin bu kapsamın dışında olduğu kaydedildi. Öte yandan çevre illerden de Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova’da da okullara 1 gün ara verildi.

17SU VE GAZ DAĞITIMINDA SORUN YAŞANMADI

SU VE GAZ DAĞITIMINDA SORUN YAŞANMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ile İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’dan bilgilendirme toplantısı yaptı. Açıklamada şu bilgiler verildi.■ İlk deprem bilgisi alındığında İBB Genel Sekreteri ve yardımcıları AKOM’a yönlendirildi.■ İBB’nin Deprem ve Afet Yönetmeliği prosedürü uygulamaya konuldu.■ Muhtarlardan İstanbul Valiliği’ne kadar bütün kamu görevlileriyle iletişime geçilip, koordineli çalışılmaya başlandı.■ İBB’nin bütün teknik ekiplerinin izinleri kaldırıldı ve sahadaki görev bölgelerine sevkleri sağlandı.■ İSKİ, İGDAŞ, İETT ve Metro İstanbul’da olumsuz bir durum olmadığı rapor edildi. Su ve gaz dağıtımında olumsuzluk tespit edilmedi.■ Metroda Deprem Afet Prosedürü uygulandı. Depremin ilk anlarında yolcular tahliye edilerek, trenler önlem olarak boş halde çalıştırıldı. Bir sorun tespit edilmeyince seferler yeniden başladı.■ İBB yetkisindeki yollarda bulunan viyadükler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.■ İBB’ye ait kamu binalarında acil kontroller yapıldı. İBB öğrenci yurtları ve kreşlerinde de olumsuzluk tespit edilmedi.■ Vatandaşların toplandığı kalabalık alanlara seyyar tuvaletler yönlendirildi. Kumanya desteği için de mobil büfeler aynı alanlara yönlendirildi.

18UÇAKLAR PAS GEÇTİ

UÇAKLAR PAS GEÇTİ

İstanbul’daki havalimanlarında depremin ardından pistlerin durumunun kontrol edilmesi amacıyla, uçaklar inişte pas geçti. Kontrollerin tamamlanmasının ardından uçaklar havalimanına sorunsuz şekilde indi. Depremin ardından talep artınca bin TL seviyesindeki İstanbul-Ankara biletleri dinamik fiyatlama sistemi nedeniyle 4 bin TL’nin üzerine çıktı. THY, Pegasus ve AJet ise yurt içi bilet tavan fiyatının 1750 lira olarak belirlendiğini duyurdu.