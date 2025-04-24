İstanbul'da deprem paniği! Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İstanbul başta olmak üzere depremin hissedildiği illerde vatandaşlar açık alanlara ve parklara akın etti. Birçok vatandaşın korku ve panikle ağladığı görüldü. Deprem anında panikle sokağa çıkan bazı vatandaşların ayakkabılarını bile giymediği görüldü. Bağcılar’da vatandaşlar depremin ardından Bağcılar Millet Bahçesi’ne akın etti. Beşiktaş Bebek’te dükkân ve kafelerde bulunan vatandaşlar sokağa koştu. İstanbul Havalimanı’ndaki yolcular ve çalışanlar da panikleyerek dışarı çıktı. Taksim’de otellerden ve evlerden çıkan vatandaşlar Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’na gitti. Gezi Parkı’nda bazı vatandaşların çadır kurduğu görüldü.