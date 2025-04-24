İstanbul'da deprem paniği! Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi

SU VE GAZ DAĞITIMINDA SORUN YAŞANMADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ile İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’dan bilgilendirme toplantısı yaptı. Açıklamada şu bilgiler verildi.■ İlk deprem bilgisi alındığında İBB Genel Sekreteri ve yardımcıları AKOM’a yönlendirildi.■ İBB’nin Deprem ve Afet Yönetmeliği prosedürü uygulamaya konuldu.■ Muhtarlardan İstanbul Valiliği’ne kadar bütün kamu görevlileriyle iletişime geçilip, koordineli çalışılmaya başlandı.■ İBB’nin bütün teknik ekiplerinin izinleri kaldırıldı ve sahadaki görev bölgelerine sevkleri sağlandı.■ İSKİ, İGDAŞ, İETT ve Metro İstanbul’da olumsuz bir durum olmadığı rapor edildi. Su ve gaz dağıtımında olumsuzluk tespit edilmedi.■ Metroda Deprem Afet Prosedürü uygulandı. Depremin ilk anlarında yolcular tahliye edilerek, trenler önlem olarak boş halde çalıştırıldı. Bir sorun tespit edilmeyince seferler yeniden başladı.■ İBB yetkisindeki yollarda bulunan viyadükler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.■ İBB’ye ait kamu binalarında acil kontroller yapıldı. İBB öğrenci yurtları ve kreşlerinde de olumsuzluk tespit edilmedi.■ Vatandaşların toplandığı kalabalık alanlara seyyar tuvaletler yönlendirildi. Kumanya desteği için de mobil büfeler aynı alanlara yönlendirildi.