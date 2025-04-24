İstanbul'da deprem endişesi sürüyor! Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar, geceyi belediyelerin spor salonları ve parklarda geçiriyor. Megakentte yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan bazı vatandaşlar, geceyi açık alanlarda geçirmek üzere Bahçelievler Millet Bahçesi'ne geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından gece boyunca vatandaşlara Esenyurt İnönü Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda ikramda bulundu.
İHA
• 24 Nisan 2025 - 01:37 • Son Güncelleme:
İHA
• 24 Nisan 2025 - 01:37 • Son Güncelleme: