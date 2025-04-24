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İstanbul'da deprem endişesi sürüyor! Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar, geceyi belediyelerin spor salonları ve parklarda geçiriyor. Megakentte yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan bazı vatandaşlar, geceyi açık alanlarda geçirmek üzere Bahçelievler Millet Bahçesi'ne geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından gece boyunca vatandaşlara Esenyurt İnönü Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda ikramda bulundu.

İHA
• 24 Nisan 2025 - 01:37 • Son Güncelleme:
İHA
• 24 Nisan 2025 - 01:37 • Son Güncelleme:
1İstanbulda deprem endişesi sürüyor Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar, geceyi belediyelerin spor salonları ve parklarda geçiriyor. Megakentte yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan bazı vatandaşlar, geceyi açık alanlarda geçirmek üzere Bahçelievler Millet Bahçesi'ne geldi.

2İstanbulda deprem endişesi sürüyor Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından gece boyunca vatandaşlara Esenyurt İnönü Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda ikramda bulundu.

3İstanbulda deprem endişesi sürüyor Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 6.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 12.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

4İstanbulda deprem endişesi sürüyor Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Beyoğlu’nda paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından evlerinden çıkan vatandaşlar, Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki yeşil alanlara akın etti. Bazıları burada sohbet edip piknik yaparken, bazıları ise çadır kurarak geceyi dışarıda geçirmeye hazırlandıklarını söyledi. Deprem anında büyük korku yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, artçı sarsıntı ihtimaline karşı evlerine dönmekten çekindiklerini belirtti.İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Beyoğlu’nda paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından evlerinden çıkan vatandaşlar, Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki yeşil alanlara akın etti. Bazıları burada sohbet edip piknik yaparken, bazıları ise çadır kurarak geceyi dışarıda geçirmeye hazırlandıklarını söyledi. Deprem anında büyük korku yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, artçı sarsıntı ihtimaline karşı evlerine dönmekten çekindiklerini belirtti.

5İstanbulda deprem endişesi sürüyor Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı

Deprem anında evde olduğunu söyleyen Erdal Çınar, "Deprem anında evde oturuyorduk. Kahvaltıdan sonra sallantıyı hissedince evlere güvenemediğimiz için dışarı çıktık. Geceyi nerede geçireceğimizi bilmiyorum. Çocukların durumuna bağlı olarak geceyi ya arabada ya evde ya da burada geçireceğiz. Benim için bir şey fark etmiyor. Ben 70 yaşında biriyim. Bütün korkumuz çocuklarımız" dedi.

6İstanbulda deprem endişesi sürüyor Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı

Televizyon ünitesinin sarsıntısından deprem olduğunu anladığını söyleyen Ayten Yıldırım, "Evde büyük kızım televizyon ünitesinin oradayken sallandığımızı hissettim ve deprem olduğunu anladım. Geceyi evde geçirmeyi düşünüyorum. Çünkü küçük çocuğum var" ifadelerini kullandı.

7İstanbulda deprem endişesi sürüyor Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı

İnanılmaz bir şekilde sallandıklarını söyleyen Gülşah Karslı, "Aynı 17 Ağustos depremi gibiydi. Çok korkunçtu. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Deprem esnasında kızıma havuza götürmüştüm. O esnada havuzdaki sular depremden dolayı çok git gel yapıyordu. Oradan çıktık eve girmeden buraya geldik. Kendimizi güvende hissedene kadar buradayız" diye konuştu.

8İstanbulda deprem endişesi sürüyor Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı

Deprem anında evde olduğunu söyleyen Elif Gültekin, "Deprem anında kızım ile evdeydim. Çok sallandık, kızım ve ben korktuk. O yüzden buraya parka indik. Şu anlık geceyi burada geçirmeyi düşünüyoruz" dedi.

9İstanbulda deprem endişesi sürüyor Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı

Eflatun Özçelik ise, "Deprem anında telaşla evden kendimizi ve çocuklarımızın ihtiyaçları olabilecek malzemeleri ve çadırı alıp buraya geldik. Geceyi bu çadırda geçirmeyi düşünüyoruz. AFAD'ın açıklamalarına göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

10İstanbulda deprem endişesi sürüyor Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı

İstanbul merkezli deprem Tekirdağ’da da hissedildi, paniğe kapılan vatandaşlar korkuyla parklara akın etti.

11İstanbulda deprem endişesi sürüyor Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı

İstanbul Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem Edirne'de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Büyük korku yaşayan vatandaşlar parklara ve sokaklara döküldü.

12İstanbulda deprem endişesi sürüyor Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı

Depreme ailesi ve çocuklarıyla evde yakalanan Behzat Kuşgun, "Evde oturuyordum baktım televizyon sallanmaya başladı. Film izliyordum, panikle çocuklarımla beraber dışarı çıktım. Hepimiz korkuyoruz, eve girmeyi düşünmüyoruz. Geceyi arabada geçirmeyi düşünüyoruz" dedi.

13İstanbulda deprem endişesi sürüyor Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı

Kendisinin depreme otobüste yakalandığını belirten Ayşe Taş, "Eşim aradı evdeydi kendisi. Çekyatta yakalanmış ve beni aradı depremin ne kadar şiddetli olduğunu söyledi. Eve geldim üstümüzde ne bulduysak aldık çıktık dışarıya. Evimize de giremiyoruz, geceyi burada geçireceğiz. Yapacak bir şey yok, hepimiz mağduruz şu anda. Belediyeden destek ve yardım da bekliyoruz bu arada. Allah sonumuzu hayır etsin" ifadelerini kullandı.

14İstanbulda deprem endişesi sürüyor Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı

Fehmi Taşkın ise, "Ufak bir korku vardı, fazla bir şey hissetmedik. Sadece mutfak dolapları şiddetli bir şekilde sallandı. Binalarda ve çevredeki yapılarda bir şey hissetmedim. Resmi bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Şu an parktayız ama kararsızız. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz çünkü park kalınacak gibi değil herkes mağdur" diye konuştu.

15İstanbulda deprem endişesi sürüyor Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı

İstanbul merkezli meydana gelen deprem, kentin birçok ilçesinde olduğu gibi Pendik’te de hissedildi. Sarsıntının ardından tedirgin olan vatandaşlar, oturdukları binaları terk ederek açık alanlara yöneldi. Çok sayıda kişi Pendik Korusu'na akın etti. Koruda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

16İstanbulda deprem endişesi sürüyor Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı

İlk belirlemelere göre ilçede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, Pendik Belediyesi ve AFAD ekipleri ihtimal risklere karşı saha kontrollerine başladı.

17İstanbulda deprem endişesi sürüyor Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğiyle vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Bazı vatandaşların geceyi geçirmek için çadır kurduğu görüldü.

18İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KARAR

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KARAR

İstanbul Valiliği, okul bahçeleri, spor salonları ve camiler deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu.

19İstanbulda deprem endişesi sürüyor Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı

Deprem anında hamamda bulunan bir kişi peştamalla sokağa çıkarken, bir binada işçiler hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarına devam etti.