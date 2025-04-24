İstanbul'da deprem endişesi sürüyor! Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikramı

Fehmi Taşkın ise, "Ufak bir korku vardı, fazla bir şey hissetmedik. Sadece mutfak dolapları şiddetli bir şekilde sallandı. Binalarda ve çevredeki yapılarda bir şey hissetmedim. Resmi bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Şu an parktayız ama kararsızız. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz çünkü park kalınacak gibi değil herkes mağdur" diye konuştu.