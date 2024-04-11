İstanbul'da bayram yoğunluğu! Trafik kilitlendi, her yer doldu taştı
Bayramda hava da güzel olunca İstanbullular Adalar’a gitmek için iskelelere akın etti. Kadıköy iskelesinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Bayram tatilini İstanbul'da kalarak geçiren vatandaşların sahillere ve turistik lokasyonlara akın etmesiyle trafik yoğunluğu yüzde 70'leri buldu.
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-İHA
• 11 Nisan 2024 - 15:37 • Son Güncelleme:
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-İHA
• 11 Nisan 2024 - 15:37 • Son Güncelleme: