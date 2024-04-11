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Gündem İstanbul'da bayram yoğunluğu! Trafik kilitlendi, her yer doldu taştı
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İstanbul'da bayram yoğunluğu! Trafik kilitlendi, her yer doldu taştı

Bayramda hava da güzel olunca İstanbullular Adalar’a gitmek için iskelelere akın etti. Kadıköy iskelesinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Bayram tatilini İstanbul'da kalarak geçiren vatandaşların sahillere ve turistik lokasyonlara akın etmesiyle trafik yoğunluğu yüzde 70'leri buldu.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-İHA
• 11 Nisan 2024 - 15:37 • Son Güncelleme:
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-İHA
• 11 Nisan 2024 - 15:37 • Son Güncelleme:
1 İstanbulda bayram yoğunluğu Trafik kilitlendi, her yer doldu taştı

9 günlük Ramazan bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler havanında güzel olmasını da fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için Kadıköy'deki iskeleye geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren iskeleye gelenler, vapura binmek için uzun kuyruk oluşturdu.

2 İstanbulda bayram yoğunluğu Trafik kilitlendi, her yer doldu taştı

Arkadaşıyla birlikte Adalar'a gitmek için kuyrukta bekleyen Elif Öztürk “Büyükada'ya gideceğiz arkadaşımla orayı gezeceğiz. Daha sonra diğer adalara da geçmeyi düşünüyoruz.

3 İstanbulda bayram yoğunluğu Trafik kilitlendi, her yer doldu taştı

Bayağı kalabalık. İstanbul boş dediler ama yoğunluk var yine, arkada bayağı sıra var. Yarım saattir bekliyoruz" diye konuştu.

4 İstanbulda bayram yoğunluğu Trafik kilitlendi, her yer doldu taştı

Çok sıra olduğunu söyleyen Mücahit Koç, "Havalarda sıcaktı, bizde Adalar'da geçirelim diye düşündük. İzinli günümüz, tatil yapalım dedik. Arkadaydık,1 saat falan oldu.

5 İstanbulda bayram yoğunluğu Trafik kilitlendi, her yer doldu taştı

Az kaldı inşallah geçeceğiz iskeleye" dedi. Çocuklarıyla Adalar'a gitmek için sırada beklediğini söyleyen bir kişi “İstanbul'u ilk defa bu kadar yoğun olduğunu gördük.

6 İstanbulda bayram yoğunluğu Trafik kilitlendi, her yer doldu taştı

Normalde bayramlarda çok sakin iken bu bayramda yoğunluk var. Biz de Adalar'a eğlenmeye gidiyoruz" diye konuştu.

7 İstanbulda bayram yoğunluğu Trafik kilitlendi, her yer doldu taştı

Bayramın ikinci gününün sabahında yüzde 9'larda seyreden trafik yoğunluğu, tatili İstanbul'da geçiren vatandaşların turistik lokasyonlara akın etmesiyle yüzde 70'leri geçti.

8 İstanbulda bayram yoğunluğu Trafik kilitlendi, her yer doldu taştı