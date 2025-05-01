İstanbul'da 1Mayıs coşkuyla kutlandı! Sendikalar Taksim'e çelenk ve karanfillerle çıktı
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlanırken bazı grupların Taksim Meydanı'na çıkmaya çalışması engellendi. Bir çok bölgeden küçük gruplar halinde Taksim'e yürüyen şahıslar gözaltına alındı. Beşiktaş'ta da bir grup, kapalı olan Barbaros Bulvarı üzerinden Taksim'e çıkmaya çalışırken engellendi. Grup içerisinde polise mukavemet gösteren bazı kişiler gözaltına alındı. Öte yandan bazı sendikaların temsilcileri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
DHA
• 01 Mayıs 2025 - 09:34 • Son Güncelleme:
DHA
• 01 Mayıs 2025 - 09:34 • Son Güncelleme: