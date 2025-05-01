İstanbul'da 1Mayıs coşkuyla kutlandı! Sendikalar Taksim'e çelenk ve karanfillerle çıktı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Konfederasyonun Genel Başkanı Orhan Yıldırım, insanca yaşamak için gereken ne varsa tüm emekçiler olarak birleşmeye, mücadeleye, dayanışmaya devam edeceklerini ifade etti.Yıldırım, Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına açılması taleplerini dile getirdi. Grup daha sonra sloganlar eşliğinde Kazancı Yokuşu'na giderek, 1 Mayıs 1977'de burada hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı.