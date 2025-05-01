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İstanbul'da 1Mayıs coşkuyla kutlandı! Sendikalar Taksim'e çelenk ve karanfillerle çıktı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlanırken bazı grupların Taksim Meydanı'na çıkmaya çalışması engellendi. Bir çok bölgeden küçük gruplar halinde Taksim'e yürüyen şahıslar gözaltına alındı. Beşiktaş'ta da bir grup, kapalı olan Barbaros Bulvarı üzerinden Taksim'e çıkmaya çalışırken engellendi. Grup içerisinde polise mukavemet gösteren bazı kişiler gözaltına alındı. Öte yandan bazı sendikaların temsilcileri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

DHA
• 01 Mayıs 2025 - 09:34 • Son Güncelleme:
DHA
• 01 Mayıs 2025 - 09:34 • Son Güncelleme:
1İstanbulda 1Mayıs coşkuyla kutlandı Sendikalar Taksime çelenk ve karanfillerle çıktı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı sendikaların temsilcileri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Gümüşsuyu Caddesi'nde toplanan TÜRK-İŞ üyeleri, sloganlar atarak Kazancı Yokuşu'na geldi.

2İstanbulda 1Mayıs coşkuyla kutlandı Sendikalar Taksime çelenk ve karanfillerle çıktı

Buraya, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakan grup, daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Gruptakiler anıtın önünde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

3İstanbulda 1Mayıs coşkuyla kutlandı Sendikalar Taksime çelenk ve karanfillerle çıktı

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, sendika olarak 81 ilde 1 Mayıs'ı kutladıklarını belirtti. Emeğin değersizleştirildiğini ifade eden Irgat, özel sektör çalışanlarının Anayasa'da yer alan sendikal haklarını kullanamadıklarını söyledi. Irgat, geçim şartlarının zorluğu ve örgütsüzlüğe karşı mücadele için alanlarda olduklarının altını çizdi.

4İstanbulda 1Mayıs coşkuyla kutlandı Sendikalar Taksime çelenk ve karanfillerle çıktı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Konfederasyonun Genel Başkanı Orhan Yıldırım, insanca yaşamak için gereken ne varsa tüm emekçiler olarak birleşmeye, mücadeleye, dayanışmaya devam edeceklerini ifade etti.Yıldırım, Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına açılması taleplerini dile getirdi. Grup daha sonra sloganlar eşliğinde Kazancı Yokuşu'na giderek, 1 Mayıs 1977'de burada hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı.

5İstanbulda 1Mayıs coşkuyla kutlandı Sendikalar Taksime çelenk ve karanfillerle çıktı

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN) üyeleri, protesto amacıyla arkaları dönük şekilde ve düdük çalarak Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yürüdü. Grup, anıta çelenk bıraktıktan sonra Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Gruptakiler, Taksim Meydanı'nda görev yapan basın mensupları ve polis ekiplerine karanfil vererek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. HAK-SEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, emeği ve alın teriyle geçinen, evine helal lokma götüren tüm kesimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını söyledi.

6İstanbulda 1Mayıs coşkuyla kutlandı Sendikalar Taksime çelenk ve karanfillerle çıktı

Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelerek Taksim Meydanı'na yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyelerine polis izin vermedi. Gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı.

7İstanbulda 1Mayıs coşkuyla kutlandı Sendikalar Taksime çelenk ve karanfillerle çıktı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Barbaros Bulvarı'nda bir araya gelen Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

8İstanbulda 1Mayıs coşkuyla kutlandı Sendikalar Taksime çelenk ve karanfillerle çıktı

Beşiktaş'ta geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruptakilerin Taksim'e yürüyüşüne izin vermedi. Bazı kişileri gözaltına alındı.

9İstanbulda 1Mayıs coşkuyla kutlandı Sendikalar Taksime çelenk ve karanfillerle çıktı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydan'ında geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

10İstanbulda 1Mayıs coşkuyla kutlandı Sendikalar Taksime çelenk ve karanfillerle çıktı

Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyen vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Araç girişinin olmadığı bölgede işe gitmek isteyen vatandaşların yürüdüğü görüldü.

11TURİSTLER DE ARAÇ BULAMADI

TURİSTLER DE ARAÇ BULAMADI

Taksim’de otellerde kalan turistlerin de araç bulamadığı için valizleriyle yürüyerek alandan ayrıldığı görüldü.

12İstanbulda 1Mayıs coşkuyla kutlandı Sendikalar Taksime çelenk ve karanfillerle çıktı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde DİSK'in toplanma çağrısında bulunduğu Kadıköy'de güvenlik önlemleri alındı.

13İstanbulda 1Mayıs coşkuyla kutlandı Sendikalar Taksime çelenk ve karanfillerle çıktı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri farklı noktalara toplanma çağrısında bulundu.

14İstanbulda 1Mayıs coşkuyla kutlandı Sendikalar Taksime çelenk ve karanfillerle çıktı

DİSK'in çağrıda bulunduğu Kadıköy'de gece saatlerinden itibaren güvenlik tedbirleri alındı. Dün akşam saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın denetimlerde bulunduğu Rıhtım bölgesi bariyerlerle kapatılırken arama noktalarına gelenler kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından içeri alınıyor.

15İstanbulda 1Mayıs coşkuyla kutlandı Sendikalar Taksime çelenk ve karanfillerle çıktı

Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.

16İstanbulda 1Mayıs coşkuyla kutlandı Sendikalar Taksime çelenk ve karanfillerle çıktı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı. Saraçhane Meydanı'ndan Taksim'e çıkan yollar kapatılırken Bozdoğan Kemeri ve çevresine Çevik Kuvvet Ekipleri ve TOMA'lar konuşlandırıldı.

17İstanbulda 1Mayıs coşkuyla kutlandı Sendikalar Taksime çelenk ve karanfillerle çıktı

İstanbul'un bazı ilçelerinde 1 Mayıs tedbirleri kapsamında yollar trafiğe kapatıldı. İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar uzun süre yürümek zorunda kaldı.

18İstanbulda 1Mayıs coşkuyla kutlandı Sendikalar Taksime çelenk ve karanfillerle çıktı

İstanbul Valiliği'nin dün aldığı karar gereği bazı ilçelerde yollar sabah saat 05.00 itibari ile trafiğe kapatıldı. Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı da sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı.

19İstanbulda 1Mayıs coşkuyla kutlandı Sendikalar Taksime çelenk ve karanfillerle çıktı

İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar elektrikli araçları tercih ederken bazı vatandaşlar ise motosiklet ile iş yerlerine ulaşmaya çalıştı.