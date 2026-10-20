İSTANBUL’DA 11 SAATLİK SU KESİNTİSİ! İSKİ duyurdu: Bu 3 ilçede sular kesilecek! Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

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İstanbul’da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren İSKİ su kesintisi duyuruldu. İsale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy’ün bazı mahallelerinde 21 Ekim Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak. Kesinti öncesinde “İstanbul’da sular ne zaman kesilecek?”, “Sular ne zaman gelecek?”, “Hangi ilçelerde su kesintisi var?” ve “İSKİ su kesintisi kaç saat sürecek?” soruları gündeme geldi. Planlamaya göre su kesintisi saat 10.00’da başlayacak ve 21.00’e kadar devam edecek.