Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemİSTANBUL’DA 11 SAATLİK SU KESİNTİSİ! İSKİ duyurdu: Bu 3 ilçede sular kesilecek! Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
HaberlerGündem Haberleri İSTANBUL’DA 11 SAATLİK SU KESİNTİSİ! İSKİ duyurdu: Bu 3 ilçede sular kesilecek! Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

İSTANBUL’DA 11 SAATLİK SU KESİNTİSİ! İSKİ duyurdu: Bu 3 ilçede sular kesilecek! Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

20.10.2026 - 12:00Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

İstanbul su kesintisi ne zaman, hangi ilçelerde sular kesilecek ve sular ne zaman gelecek? İSKİ’den 3 ilçede yaşayan vatandaşları ilgilendiren açıklama geldi. İsale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle 21 Ekim Çarşamba günü bazı mahallelerde 11 saatlik su kesintisi uygulanacak. Peki, 21 Ekim İSKİ su kesintisi saat kaçta başlayacak, İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ İstanbul su kesintisi programına ilişkin detaylar…

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1İSTANBUL’DA 11 SAATLİK SU KESİNTİSİ! İSKİ duyurdu: Bu 3 ilçede sular kesilecek! Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

İstanbul’da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren İSKİ su kesintisi duyuruldu. İsale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy’ün bazı mahallelerinde 21 Ekim Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak. Kesinti öncesinde “İstanbul’da sular ne zaman kesilecek?”, “Sular ne zaman gelecek?”, “Hangi ilçelerde su kesintisi var?” ve “İSKİ su kesintisi kaç saat sürecek?” soruları gündeme geldi. Planlamaya göre su kesintisi saat 10.00’da başlayacak ve 21.00’e kadar devam edecek.

2İSTANBUL’DA 11 SAATLİK SU KESİNTİSİ! İSKİ duyurdu: Bu 3 ilçede sular kesilecek! Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

21 EKİM İSTANBUL SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE?


İSKİ’nin açıklamasına göre 21 Ekim İstanbul su kesintisi Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy’ün bazı mahallelerini etkileyecek.

Kesintinin nedeni ise isale hattında gerçekleştirilecek bağlantı çalışmaları olarak açıklandı.

İSTANBUL’DA SULAR SAAT KAÇTA KESİLECEK?

Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy’de kesintiden etkilenecek mahallelerde sular saat 10.00’da kesilecek.

Çalışmaların planlanan sürede tamamlanması halinde bölgelere yeniden su verilmeye başlanacak.

3İSTANBUL’DA 11 SAATLİK SU KESİNTİSİ! İSKİ duyurdu: Bu 3 ilçede sular kesilecek! Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?


İstanbul’da sular ne zaman gelecek? sorusu kesintiden etkilenecek vatandaşların gündeminde yer alıyor.

İSKİ’nin duyurusuna göre su kesintisinin 21 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’de sona ermesi planlanıyor. Buna göre kesinti yaklaşık 11 saat sürecek.

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Başakşehir’in çalışmadan etkilenen bazı mahallelerinde saat 10.00’dan itibaren su verilemeyecek. Başakşehir su kesintisinin saat 21.00’de sona ermesi planlanıyor.

4İSTANBUL’DA 11 SAATLİK SU KESİNTİSİ! İSKİ duyurdu: Bu 3 ilçede sular kesilecek! Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

ESENYURT SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?


Esenyurt su kesintisi de 21 Ekim Çarşamba günü uygulanacak. İlçenin çalışmalardan etkilenen bazı mahallelerinde kesinti saat 10.00’da başlayacak ve 21.00’e kadar sürecek.

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Arnavutköy’ün bazı mahalleleri de İSKİ su kesintisi programında yer alıyor. Arnavutköy’de kesintiden etkilenen bölgelerde suların saat 21.00 itibarıyla yeniden verilmesi planlanıyor.

İLGİLİ HABER

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 18 Ekim 2026 | İSKİ verileri açıkladı: Yağışlar barajlara ne kadar etki etti?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 18 Ekim 2026 | İSKİ verileri açıkladı: Yağışlar barajlara ne kadar etki etti?

5İSTANBUL’DA 11 SAATLİK SU KESİNTİSİ! İSKİ duyurdu: Bu 3 ilçede sular kesilecek! Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

İSKİ SU KESİNTİSİ KAÇ SAAT SÜRECEK?


İSKİ’nin isale hattı bağlantı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek İstanbul su kesintisi toplam 11 saat sürecek. Kesinti 10.00-21.00 saatleri arasında uygulanacak.

Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy’de yaşayan vatandaşların kesinti saatlerini dikkate alarak gerekli önlemleri alması gerekiyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi