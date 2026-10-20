İSTANBUL’DA 11 SAATLİK SU KESİNTİSİ! İSKİ duyurdu: Bu 3 ilçede sular kesilecek! Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
İstanbul su kesintisi ne zaman, hangi ilçelerde sular kesilecek ve sular ne zaman gelecek? İSKİ’den 3 ilçede yaşayan vatandaşları ilgilendiren açıklama geldi. İsale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle 21 Ekim Çarşamba günü bazı mahallelerde 11 saatlik su kesintisi uygulanacak. Peki, 21 Ekim İSKİ su kesintisi saat kaçta başlayacak, İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ İstanbul su kesintisi programına ilişkin detaylar…
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İstanbul’da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren İSKİ su kesintisi duyuruldu. İsale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy’ün bazı mahallelerinde 21 Ekim Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak. Kesinti öncesinde “İstanbul’da sular ne zaman kesilecek?”, “Sular ne zaman gelecek?”, “Hangi ilçelerde su kesintisi var?” ve “İSKİ su kesintisi kaç saat sürecek?” soruları gündeme geldi. Planlamaya göre su kesintisi saat 10.00’da başlayacak ve 21.00’e kadar devam edecek.
21 EKİM İSTANBUL SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE?
İSKİ’nin açıklamasına göre 21 Ekim İstanbul su kesintisi Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy’ün bazı mahallelerini etkileyecek.
Kesintinin nedeni ise isale hattında gerçekleştirilecek bağlantı çalışmaları olarak açıklandı.
İSTANBUL’DA SULAR SAAT KAÇTA KESİLECEK?
Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy’de kesintiden etkilenecek mahallelerde sular saat 10.00’da kesilecek.
Çalışmaların planlanan sürede tamamlanması halinde bölgelere yeniden su verilmeye başlanacak.
İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul’da sular ne zaman gelecek? sorusu kesintiden etkilenecek vatandaşların gündeminde yer alıyor.
İSKİ’nin duyurusuna göre su kesintisinin 21 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’de sona ermesi planlanıyor. Buna göre kesinti yaklaşık 11 saat sürecek.
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
Başakşehir’in çalışmadan etkilenen bazı mahallelerinde saat 10.00’dan itibaren su verilemeyecek. Başakşehir su kesintisinin saat 21.00’de sona ermesi planlanıyor.
ESENYURT SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
Esenyurt su kesintisi de 21 Ekim Çarşamba günü uygulanacak. İlçenin çalışmalardan etkilenen bazı mahallelerinde kesinti saat 10.00’da başlayacak ve 21.00’e kadar sürecek.
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
Arnavutköy’ün bazı mahalleleri de İSKİ su kesintisi programında yer alıyor. Arnavutköy’de kesintiden etkilenen bölgelerde suların saat 21.00 itibarıyla yeniden verilmesi planlanıyor.
İSKİ SU KESİNTİSİ KAÇ SAAT SÜRECEK?
İSKİ’nin isale hattı bağlantı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek İstanbul su kesintisi toplam 11 saat sürecek. Kesinti 10.00-21.00 saatleri arasında uygulanacak.
Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy’de yaşayan vatandaşların kesinti saatlerini dikkate alarak gerekli önlemleri alması gerekiyor.