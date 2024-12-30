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Gündemİstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Hazır olun: Tir tir titreten soğuklar geliyor, gün ve saat belli
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İstanbul'a lapa lapa kar yağacak! Hazır olun: Tir tir titreten soğuklar geliyor, gün ve saat belli

İliklerimize kadar donacağız! Buz gibi hava İstanbul dahil birçok kentte hissedilecek. Kar yağışı İstanbul'da sadece yükseklere değil kent merkezinde de etkili olacak. Kar fırtınası geliyor. İstanbul yoğun kar yağısının etkisi altına girecek. Gün ve saat verildi. Meteoroloji vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul'da geçen sene yağmayan kar bu sene yağacak.

• 30 Aralık 2024 - 12:48 • Son Güncelleme:
• 30 Aralık 2024 - 12:48 • Son Güncelleme:
1İstanbula lapa lapa kar yağacak Hazır olun: Tir tir titreten soğuklar geliyor, gün ve saat belli

'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusu hava sıcaklıklarının düşmesi ile daha çok sorulmaya başladı. İstanbullular her an kar yağışı beklerken uzmanlardan son dakika kar uyarısı geldi. İstanbul'a lapa lapa kar yağacak. Gün ve saat verildi. Geçen yıl kar yağışı beklenenin altında olmuştu. İstanbul'da şehir merkezi yoğun kar yağışı almamıştı. Ancak bu sene yoğun kar yağışının ekili olması bekleniyor. 

2İstanbula lapa lapa kar yağacak Hazır olun: Tir tir titreten soğuklar geliyor, gün ve saat belli

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Malatya çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Konya'nın kuzeyi, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Elazığ'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Denizli, Amasya, Tokat, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARIS

KUVVETLİ RÜZGAR UYARIS

I: Rüzgarın; Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5İstanbula lapa lapa kar yağacak Hazır olun: Tir tir titreten soğuklar geliyor, gün ve saat belli

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bugün Marmara’nın güney ve doğusu Güney Ege ve Akdeniz yağmurlu. Kütahya, Eskişehir, Afyon, Isparta’nın yüksekleri Batı Toroslar akşam Konya, Ankara’nın güneyi yarın Kayseri, Niğde, Maraş, Malatya, Sivas karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı. Marmara’da rüzgar akşam hafifliyor. Sıcaklık değişmiyor. Doğuda çığ

6İSTANBUL İÇİN SON DAKİKA KAR UYARISI

İSTANBUL İÇİN SON DAKİKA KAR UYARISI

Prof. Dr. Şen, “Yılsonu ve Yılbaşı hava öngörüm aynı devam ediyor Türkiye’de Yağış YOK. Dolayısıyla KAR YOK. Marmara İstanbul dahil yerde tutacak kar yağışı bekleyenler Ocak ayının 9-10 nu bekleyecekler.

7İstanbula lapa lapa kar yağacak Hazır olun: Tir tir titreten soğuklar geliyor, gün ve saat belli

İstanbul 9 aralıklı yağmurlu, Muğla 8, yağışlar doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli. İzmir 12, Antalya 10, sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu ve kar. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ankara 6, aralıklı karla karışık yağmurlu, Eskişehir 3 karla karışık yağmurlu ve kar.

8MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 10°C.

Parçalı ve çok bulutlu.

EDİRNE °C, 8°C.

Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL °C, 9°C.

Parçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

9EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor..

A.KARAHİSAR °C, 2°C.

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

DENİZLİ °C, 8°C.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu.

İZMİR °C, 12°C.

Parçalı ve çok bulutlu.

MUĞLA °C, 9°C.

.Parçalı ve çok bulutlu

10AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölgenin doğusunda öğle saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor..

ADANA °C, 13°C.

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı.

ANTALYA °C, 16°C.

Çok bulutlu, bu sabah (Pazartesi) saatlerinde sağanak yağışlı.

HATAY °C, 10°C.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor..

MERSİN °C, 13°C.

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

11İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat, Sivas ve Kayseri Çevreleri ile Ankara'nın güneyi ve Konya'nın kuzeyinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. .

ANKARA °C, 7°C.

Çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ESKİŞEHİR °C, 4°C.

Çok bulutlu.

KONYA °C, 4°C.

Çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

SİVAS °C, 4°C.

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

12BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. .

BOLU °C, 6°C.

Parçalı ve çok bulutlu.

DÜZCE °C, 8°C.

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

SİNOP °C, 10°C.

Parçalı ve çok bulutlu.

ZONGULDAK °C, 8°C.

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

13ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır..

AMASYA °C, 8°C.

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.

SAMSUN °C, 9°C.

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.

TOKAT °C, 7°C.

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.

TRABZON °C, 11°C.

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

14DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya çevreleri ile Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Elazığ'ın batı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır..

ERZURUM °C, -4°C.

Parçalı ve çok bulutlu.

KARS °C, 1°C.

Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA °C, 6°C.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.

VAN °C, 3°C.

Parçalı ve çok bulutlu.

15GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor..

DİYARBAKIR °C, 9°C.

Çok bulutlu.

GAZİANTEP °C, 5°C.

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor..

SİİRT °C, 10°C.

Çok bulutlu.

ŞANLIURFA °C, 10°C.

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

16BAŞKENTTE KAR, MEGAKENTTE YAĞMUR BEKLENİYOR

BAŞKENTTE KAR, MEGAKENTTE YAĞMUR BEKLENİYOR

İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklı yağmur beklentisi var, en düşük sıcaklığın 6 derece civarında olması bekleniyor. .

Başkent Ankara'da çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekliyor. En düşük sıcaklığın 2 derece olması tahmin ediliyor..

İzmir'de ise çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçişlerin olması bekleniyor. En düşük sıcaklık ise 7 derece. .

17ESKİŞEHİR BEYAZA BÜRÜNDÜ

ESKİŞEHİR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Eskişehir'de kar yağışı sonucunda Seyitgazi'nin Sarayören Mahallesi beyaza bürünürken, ortaya çıkan güzel manzara vatandaşın cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı.Seyitgazi ilçesine bağlı Sarayören Mahallesi'nde kar yağışı etkili oldu. Gün içerisinde kendisini gösteren yağış sonucunda mahalle beyaza büründü. Bölge sakini Recep Ongun'un cep telefonu ile çektiği fotoğraflarda çatıların ve boş arazilerin karla kaplandığı görüldü. Mahalle muhtarı Tevfik Demir ise güzel manzaralar ortaya çıkaran karın kendilerini sevindirdiğini ve ilerleyen günlerde yağışların yoğunlaşmasını beklediklerini ifade etti.(EE-SO-Y)

18İstanbula lapa lapa kar yağacak Hazır olun: Tir tir titreten soğuklar geliyor, gün ve saat belli

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı etkili olurken, ekipler çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaşırken kar yağışı nedeniyle şu ana kadar ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi. Jandarma ve Akseki Bölge Trafik ekipleri ise yolda güvenlik tedbirleri alarak bu yolu kullanacak olan sürücülerin yanlarında zincir bulundurmalarını istedi.

19İstanbula lapa lapa kar yağacak Hazır olun: Tir tir titreten soğuklar geliyor, gün ve saat belli

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 68 mahalle ile 95 mezraya ulaşım sağlanamıyor.Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Bahçesaray ilçesi de etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.Birçok köy ve mezra yolunun kapalı olduğu ilçede, çocuklar kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Bitlis.

Bitlis'te de etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu..Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 58 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kapanan yolları kısa sürede açacaklarını kaydetti.

20İstanbula lapa lapa kar yağacak Hazır olun: Tir tir titreten soğuklar geliyor, gün ve saat belli

MuşMuş'ta etkili olan kar nedeniyle 55 köye ulaşım sağlanamıyor.İki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarında çalışma başlattı.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 55 köy yolunun kapalı olduğunu söyledi.50 iş makinesi ve 65 personelle karla mücadele çalışması yaptıklarını ifade eden Yentür, en kısa sürede kapalı yolları açacaklarını belirtti..

Hakkari.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 11 köy ve 40 mezra yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.Ekipler, bazı köy yollarında genişletme çalışmalarını sürdürüyor.Belediye ekipleri de iki gündür çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yapıyor.