İstanbul'a kış geldi! Meteoroloji son dakika uyardı, kar yağışı fena vuracak, 5 gün boyunca...
Meteoroloji son dakika hava durumunu paylaştı. İstanbul dahil birçok ilde hava sıcaklıkları değişiyor. Kar, yağmur ve soğuk hava etkili olacak. İstanbul'da güneşli hava bugün yerini sağanak yağışa bıraktı. Kentte hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. İşte önümüzdeki günler için yapılan hava durumu tahmini.
• 10 Kasım 2024 - 13:46 • Son Güncelleme:
• 10 Kasım 2024 - 13:46 • Son Güncelleme: