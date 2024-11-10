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Gündemİstanbul'a kış geldi! Meteoroloji son dakika uyardı, kar yağışı fena vuracak, 5 gün boyunca...
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İstanbul'a kış geldi! Meteoroloji son dakika uyardı, kar yağışı fena vuracak, 5 gün boyunca...

Meteoroloji son dakika hava durumunu paylaştı. İstanbul dahil birçok ilde hava sıcaklıkları değişiyor. Kar, yağmur ve soğuk hava etkili olacak. İstanbul'da güneşli hava bugün yerini sağanak yağışa bıraktı. Kentte hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. İşte önümüzdeki günler için yapılan hava durumu tahmini.

• 10 Kasım 2024 - 13:46 • Son Güncelleme:
• 10 Kasım 2024 - 13:46 • Son Güncelleme:
1İstanbula kış geldi Meteoroloji son dakika uyardı, kar yağışı fena vuracak, 5 gün boyunca...

İstanbul'da vatandaşlar yağışlı bir havaya uyandı. Sağanak yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

2İstanbula kış geldi Meteoroloji son dakika uyardı, kar yağışı fena vuracak, 5 gün boyunca...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük tahmin haritasına göre salı günü havanın kapalı olması ve diğer günlerin de yağışlı geçmesi bekleniyor.

3İstanbula kış geldi Meteoroloji son dakika uyardı, kar yağışı fena vuracak, 5 gün boyunca...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Afyonkarahisar ve Karaman çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

4İstanbula kış geldi Meteoroloji son dakika uyardı, kar yağışı fena vuracak, 5 gün boyunca...

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

5HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

6RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

7KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

9İstanbula kış geldi Meteoroloji son dakika uyardı, kar yağışı fena vuracak, 5 gün boyunca...

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Afyon ve Karaman yağmurlu.

10İstanbula kış geldi Meteoroloji son dakika uyardı, kar yağışı fena vuracak, 5 gün boyunca...

Doğu Anadolu'nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacak. Rüzgar Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli.

11İstanbula kış geldi Meteoroloji son dakika uyardı, kar yağışı fena vuracak, 5 gün boyunca...

İstanbul bugün sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur 14 derece, yarın yağmurlu 15 derece, İzmir 19, Antalya 20 aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli. Ankara 16, Edirne 14

12İstanbula kış geldi Meteoroloji son dakika uyardı, kar yağışı fena vuracak, 5 gün boyunca...

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.