İstanbul'a kar neden yağmıyor? Dikkat çeken açıklama: Isı adası etkisi yaratıyor
Milyonlarca İstanbullu, 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusuna yanıt arıyordu. Ocak ayı içerisinde kar yağışının görüleceği uyarısı yapılsa da beklenen kar İstanbul'a giriş yapmadı. Geçtiğimiz yıllarda yoğun kar yağışı alan megakentte bu sene neden kar yağışı görülmedi? İleriki günlerde kar yağışı olacak mı? Uzman isim dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, 'ısı adası' vurgusu yaptı. İşte konun detayları...
AA
• 26 Ocak 2025 - 13:14 • Son Güncelleme:
AA
• 26 Ocak 2025 - 13:14 • Son Güncelleme: