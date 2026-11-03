İstanbul'a 1 saatlik mesafede gizli cennet: Sonbaharın kızıl tonlarına bürünecek Tekirdağ’da sezon başladı!

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Sonbaharla Tekirdağ'ın doğal güzelliklerinin daha da belirginleştiğini belirten Karaküçük, İstanbul'a yakınlığının kenti özellikle hafta sonu gezileri için cazip hale getirdiğini ifade etti.



Tekirdağ'ın doğa, tarih, kültür ve gastronomi turizmini bir arada sunduğunu vurgulayan Karaküçük, "Tekirdağ tarihi, kültürü, doğası ve gastronomisiyle dört mevsim keşfedilmeyi bekleyen bir şehir. Sonbaharın renklerini görmek, doğanın huzurunu hissetmek ve Tekirdağ'ın eşsiz lezzetlerini keşfetmek isteyen herkesi şehrimize davet ediyoruz." dedi.