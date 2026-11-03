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İstanbul'a 1 saatlik mesafede gizli cennet: Sonbaharın kızıl tonlarına bürünecek Tekirdağ’da sezon başladı!

03.11.2026 - 11:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Türkiye’nin metropolüne en yakın doğa cennetlerinden biri olan Tekirdağ, sonbaharın en büyüleyici sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen ormanları, zengin yürüyüş parkurları ve nefis manzaralarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Özellikle hafta sonu kaçamağı yapmak isteyen doğaseverlerin akın ettiği kent; yemyeşil doğası, hırçın mavisi ve zengin gastronomi kültürüyle adeta bir açık hava müzesi atmosferi sunuyor.

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1İstanbul'a 1 saatlik mesafede gizli cennet: Sonbaharın kızıl tonlarına bürünecek Tekirdağ’da sezon başladı!

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Tekirdağ, sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen ormanları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

İstanbul'a yakınlığı, ormanlık alanları ve doğayla iç içe yürüyüş parkurlarıyla öne çıkan kent, sonbaharda doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

2İstanbul'a 1 saatlik mesafede gizli cennet: Sonbaharın kızıl tonlarına bürünecek Tekirdağ’da sezon başladı!

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Özellikle hafta sonlarında kentin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen ziyaretçiler, renk değiştiren ağaçların oluşturduğu manzara eşliğinde yürüyüş yaparak doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Sonbaharın farklı tonlarını bir arada barındıran ormanlık alanlar, fotoğraf tutkunlarına da birbirinden güzel manzaralar sunuyor.

3İstanbul'a 1 saatlik mesafede gizli cennet: Sonbaharın kızıl tonlarına bürünecek Tekirdağ’da sezon başladı!

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Kenti ziyaret edenler, doğal güzelliklerin yanı sıra Tekirdağ'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezme, yöresel lezzetlerini tatma imkanı da buluyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, kentin her mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

4İstanbul'a 1 saatlik mesafede gizli cennet: Sonbaharın kızıl tonlarına bürünecek Tekirdağ’da sezon başladı!

Sonbaharla Tekirdağ'ın doğal güzelliklerinin daha da belirginleştiğini belirten Karaküçük, İstanbul'a yakınlığının kenti özellikle hafta sonu gezileri için cazip hale getirdiğini ifade etti.

Tekirdağ'ın doğa, tarih, kültür ve gastronomi turizmini bir arada sunduğunu vurgulayan Karaküçük, "Tekirdağ tarihi, kültürü, doğası ve gastronomisiyle dört mevsim keşfedilmeyi bekleyen bir şehir. Sonbaharın renklerini görmek, doğanın huzurunu hissetmek ve Tekirdağ'ın eşsiz lezzetlerini keşfetmek isteyen herkesi şehrimize davet ediyoruz." dedi.

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