İstanbul'a 1, 5 saat uzaklıkta: Ziyaretçiler akın ediyor! Doğa ve fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu
İstanbul'a sadece 1.5 saat uzaklıktaki Tekirdağ, lavanta tarlalarının çiçek açmasıyla büyüleyici bir atmosfere büründü. Trakya'nın verimli topraklarında oluşan bu kartpostallık mor manzara, hem doğa tutkunlarını hem de fotoğraf tutkunları adeta kendine çekiyor. Şimdiden binlerce kişinin akın ettiği bu eşsiz güzellik, kaçırılmaması gereken bir görsel şölen sunuyor.
İHA
• 23 Haziran 2025 - 14:56 • Son Güncelleme:
İHA
• 23 Haziran 2025 - 14:56 • Son Güncelleme: