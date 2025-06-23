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Gündemİstanbul'a 1, 5 saat uzaklıkta: Ziyaretçiler akın ediyor! Doğa ve fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu
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İstanbul'a 1, 5 saat uzaklıkta: Ziyaretçiler akın ediyor! Doğa ve fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu

İstanbul'a sadece 1.5 saat uzaklıktaki Tekirdağ, lavanta tarlalarının çiçek açmasıyla büyüleyici bir atmosfere büründü. Trakya'nın verimli topraklarında oluşan bu kartpostallık mor manzara, hem doğa tutkunlarını hem de fotoğraf tutkunları adeta kendine çekiyor. Şimdiden binlerce kişinin akın ettiği bu eşsiz güzellik, kaçırılmaması gereken bir görsel şölen sunuyor.

İHA
• 23 Haziran 2025 - 14:56 • Son Güncelleme:
İHA
• 23 Haziran 2025 - 14:56 • Son Güncelleme:
1İstanbula 1, 5 saat uzaklıkta: Ziyaretçiler akın ediyor Doğa ve fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu

İstanbul'a yaklaşık 1.5 saat mesafede bulunan Tekirdağ'da lavanta tarlalarının çiçek açmasıyla birlikte ortaya çıkan kartpostallık manzaralar, ziyaretçileri adeta büyülüyor.

2İstanbula 1, 5 saat uzaklıkta: Ziyaretçiler akın ediyor Doğa ve fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu

Trakya'nın bereketli topraklarında açan mor lavantalar, sunduğu etkileyici görsel şölenle hem doğa tutkunlarının hem de fotoğraf meraklılarının ilgi odağı haline geldi.

3İstanbula 1, 5 saat uzaklıkta: Ziyaretçiler akın ediyor Doğa ve fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu

Haziran ayının ortalarından itibaren çiçeklenmeye başlayan lavanta tarlaları, Süleymanpaşa ve Şarköy başta olmak üzere Tekirdağ'ın pek çok ilçesinde masalsı görüntüler sunuyor.

4İstanbula 1, 5 saat uzaklıkta: Ziyaretçiler akın ediyor Doğa ve fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu

Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören tarlalar, ziyaretçilerin lavantaların arasında bol bol fotoğraf çektirdiği, doğayla baş başa vakit geçirdiği bir uğrak noktası haline geldi.

5İstanbula 1, 5 saat uzaklıkta: Ziyaretçiler akın ediyor Doğa ve fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu

Bazı ziyaretçiler yalnızca bu görsel şöleni fotoğraflamak için gelirken, kimileri lavantanın üretim süreci ve hasadını da yakından görmek istiyor.

6İstanbula 1, 5 saat uzaklıkta: Ziyaretçiler akın ediyor Doğa ve fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu

İstanbul'a yakınlığı sayesinde günübirlik turlarla gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan lavanta tarlaları, doğa fotoğrafçılarından gelin-damat çekimlerine kadar farklı konseptlerde çekim yapmak isteyenlerin vazgeçilmez adresi haline geldi.

7İstanbula 1, 5 saat uzaklıkta: Ziyaretçiler akın ediyor Doğa ve fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu

Lavantaların temmuz ayı ortalarına kadar çiçekli kalması beklenirken, Tekirdağ bu süreçte mor örtüsüyle misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

8İstanbula 1, 5 saat uzaklıkta: Ziyaretçiler akın ediyor Doğa ve fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu