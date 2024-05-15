İstanbul 19 Mayıs etkinlikleri/konserleri nerede olacak, hangi sanatçılar çıkacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 19 Mayıs için yapılacak etkinlikler listesi açıklandı. konser verecek sanatçılar merak konusu oldu. Peki, İstanbul 19 Mayıs konserleri nerede olacak, hangi sanatçılar gelecek? 19 MAYIS ETKİNLİKLERİ NELER?İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı kutlaması 17-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek atölyeler, konserler ve etkinliklerle kutlanacak.19 Mayıs kutlamaları Anadolu yakasında bulunan Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek. İBB’nin 19 Mayıs 2024 kutlamalarında 17 Mayıs günü; Simge, Selin, Çağan Şengül ve Berkay Altuntay sahne alacak.18 Mayıs günü yapılacak konserlerde; Pera, Skapova, Can Koç, Al’York ve Arem Özgüç & Arman Aydın izleyicilere bayram coşkusu yaşatmak için performans sergileyecek. 19 Mayıs günü yapılacak son konser etkinliğinde ise; Edis, Hey Douglas ve Konukları, Gaye Su Akyol, Evrencan Gündüz, Güneş, Nova Norda, Evdeki Saat ve Aybüke Albere gibi isimler sahnede olacak.