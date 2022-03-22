İştah açıyor, sindirimi rahatlatıyor, vücudu temizliyor! Tam bir antioksidan deposu, Fatih Sultan Mehmet de...

Günümüzde ana yemekler içinde daha çok sirke kullanılsa da Orta çağ Avrupası'nda aşçıların en sık başvurduğu tatlandırıcı koruk suyudur. Bugün sadece bazı aşçıların salata süsleme amacıyla limon yerine kullandığı düşünülse de aslında Denizli'nin Kızılcabölük köyünde Yerel halk Gelin turşusu dedikleri; Odun ateşinde ütülmüş biber ve sarımsak ile sulandırıp koruk suyunu efsanevi bir lezzet olarak sofralarına koymaktadırlar. Koruk suyu Fransız mutfağında hâlâ bilinen ve kullanılan bir tatlandırıcıdır. (Milliyet_Hürriyet-Akşam)