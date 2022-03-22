İştah açıyor, sindirimi rahatlatıyor, vücudu temizliyor! Tam bir antioksidan deposu, Fatih Sultan Mehmet de...
Yemeklerden önce iştah açıcı olarak ikram ediliyor, sindirimi rahatlatıyor ve bağırsakların çalışmasını hızlandırarak kabızlığa iyi geliyor. Göz ağrılarına şifa, ciltteki kızarıklıklara iyi geldiği biliniyor. Toksinleri atmaya yardımcı oluyor ve bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Ödem ve böbrek taşı atımına yardımcı oluyor, hazmı kolaylaştırıyor. Tam bir antioksidan deposu, hastalıklara karşı koruyor. Kandaki şekeri düzenleyen bu mucize besin, Osmanlı Devleti’nin en güçlü hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet'in de en sevdiği besinler arasında yer alıyor...
Ege ve Marmara'da sık tüketilen, üzümün ham halinden üretilen koruk suyunun sayısız faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Koruk suyu Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği besinler arasında yer alıyor. Peki, koruk suyunun faydası ne? Geçmişten günümüze sofralara gelen bu şifa neden bu kadar kıymetli? İşte koruk suyunun vücuda şaşırtıcı faydaları...
Yaz aylarının vazgeçilmezi koruk, lezzeti ve faydaları ile biliniyor. Geleneksel lezzeti, doğal mayalı özelliği ile yüzyıllardır tüketilen, yemeklere de lezzet katan koruk suyu, doğal ve bitkisel içeriği ile sağlık saçıyor.
Koruk nasıl yapılır?
Olgunlaşmamış koruk üzümü ezilerek suyu çıkartılır, çıkan asitik meyve suyu ekşiliği ile alternatif bir tat sunar. Tamamen doğal olan bu su, ham haliyle şişelenerek saklanır. Yemeklerde ve salatalarda sıklıkla yer alan koruk suyunun yerine ekşi tat almak için sirkede de kullanılabilir. Koruk üzümü özellikle Ege mutfağında önemli yere sahiptir.
İştah açar ve sindirim sistemini rahatlatır
Koruk suyu yemeklerden önce iştah açıcı olarak ikram edilir. Sindirimi rahatlatır. Bağırsakların çalışmasını hızlandırır ve kabızlığa devadır.
Göz ağrılarına ve kurdeşene iyi gelir
Koruk suyu düzenli içildiği takdirde göz ağrılarına iyi gelir. Kurdeşen döken kişilere rahatlatıcı olarak sunulur. Ciltteki kızarıklıklara iyi geldiği bilinir.
Toksinleri atmanıza yardımcı olur ve bağışıklığı kuvvetlendirir
Özellikle yaz aylarında tüketilen koruk, toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve antioksidandır. Soğuk tüketilir ve serinletici etki verir. İçerisindeki doğal maya sayesinde bağışıklığın kuvvetlenmesine yardım eder.
Ödem ve böbrek taşı atımına yardımcı olur
Ödem atılmasını sağlar ve kalbi kuvvetlendirir. Böbrek taşı atımına yardımcı olur. Böbrek rahatsızlığı bulunanların tedavilerine devam etmesi tavsiye edilirken, doktorlarının onayı ile koruk içerek tedaviyi destekleyebileceklerinin altı çizilir.
Fatih Sultan Mehmet'in sofrasında en sevdiği besin
Koruk suyu Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği besinlerden biri. Koruk suyu saray mutfağında tencere yemeklerinde çorbalara kadar birçok çeşitte kullanılıyordu. Sofrada eksik olmayan koruk suyu antioksidan deposu bir içecek.
Koruk suyu nedir?
Koruk suyu olgunlaşmamış üzümleri ezip suyunu çıkartarak elde edilen oldukça ekşi, asitli bir içecektir. Orta çağ Avrupası'nda, özellikle de Batı Avrupa'da en yaygın içeceklerden biri olan koruk suyu, o dönemde eski Fransızcadaki biçimi ile vertjus olarak anılmıştır. Çoğu zaman tadını değiştirmek için içine limon ve çeşitli baharatlar atılır.
Günümüzde ana yemekler içinde daha çok sirke kullanılsa da Orta çağ Avrupası'nda aşçıların en sık başvurduğu tatlandırıcı koruk suyudur. Bugün sadece bazı aşçıların salata süsleme amacıyla limon yerine kullandığı düşünülse de aslında Denizli'nin Kızılcabölük köyünde Yerel halk Gelin turşusu dedikleri; Odun ateşinde ütülmüş biber ve sarımsak ile sulandırıp koruk suyunu efsanevi bir lezzet olarak sofralarına koymaktadırlar. Koruk suyu Fransız mutfağında hâlâ bilinen ve kullanılan bir tatlandırıcıdır. (Milliyet_Hürriyet-Akşam)