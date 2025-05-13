Ispartalı kadının yaptığını kimse yapamıyor! Kurduğu düzenden asla taviz vermiyor
Isparta'da voleybol antrenörlüğü ve hakemliği yapan kadından örnek hareket. Antrenörlükten ve hakemlikten geriye kalan zamanını boşa harcamayan Tuba Etci, eşiyle beraber kurduğu besihaneye de bakıyor. Hayvanlara yem veren, besihaneyi temizleyen ve her hayvanla özenerek ilgilenen Tuba Etci'nin çalışma azmi örnek oldu. Antrenörlük ve hakemliği birlikte yürüttüğünü ifade eden Etci, sporu hayatının önemli bir parçası olarak gördüğünü dile getirdi. Eşiyle hayvancılık sektörüne de adım attıklarını anlatan Etci, bu sürecin küçük bir barakada iki oğlakla başladığını söyledi. İşte Tuba Etçi'nin girişimcilere örnek olacak hayat hikayesi...
AA
• 13 Mayıs 2025 - 16:29 • Son Güncelleme:
AA
• 13 Mayıs 2025 - 16:29 • Son Güncelleme: