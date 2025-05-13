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Ispartalı kadının yaptığını kimse yapamıyor! Kurduğu düzenden asla taviz vermiyor

Isparta'da voleybol antrenörlüğü ve hakemliği yapan kadından örnek hareket. Antrenörlükten ve hakemlikten geriye kalan zamanını boşa harcamayan Tuba Etci, eşiyle beraber kurduğu besihaneye de bakıyor. Hayvanlara yem veren, besihaneyi temizleyen ve her hayvanla özenerek ilgilenen Tuba Etci'nin çalışma azmi örnek oldu. Antrenörlük ve hakemliği birlikte yürüttüğünü ifade eden Etci, sporu hayatının önemli bir parçası olarak gördüğünü dile getirdi. Eşiyle hayvancılık sektörüne de adım attıklarını anlatan Etci, bu sürecin küçük bir barakada iki oğlakla başladığını söyledi. İşte Tuba Etçi'nin girişimcilere örnek olacak hayat hikayesi...

AA
• 13 Mayıs 2025 - 16:29 • Son Güncelleme:
AA
• 13 Mayıs 2025 - 16:29 • Son Güncelleme:
1Ispartalı kadının yaptığını kimse yapamıyor Kurduğu düzenden asla taviz vermiyor

İlkokul yıllarında voleybolla tanışan ve yıllar içinde hem hakemlik hem de antrenörlük yapmaya başlayan Etci, aynı zamanda 17 yıllık evli ve 2 çocuk annesi.

2Ispartalı kadının yaptığını kimse yapamıyor Kurduğu düzenden asla taviz vermiyor

Etci, eşinin mesleği kasaplığın da etkisiyle, yıllar önce ailece kurdukları besihaneyi büyüterek hayvancılık faaliyetlerine de yöneldi.

3Ispartalı kadının yaptığını kimse yapamıyor Kurduğu düzenden asla taviz vermiyor

İlkokul yıllarında ablasının yönlendirmesiyle voleybola başladığını belirten Etci, "Ablalarım spor yaparken ben de onların izinden giderek voleybola başladım. Severek izlediğim ve oynadığım bu sporu mesleğe dönüştürmek istedim.

4Ispartalı kadının yaptığını kimse yapamıyor Kurduğu düzenden asla taviz vermiyor

Lise mezuniyetimin ardından bu yıl 1. kademe voleybol antrenörlük belgesini aldım. Öncesinde Isparta’da açılan hakemlik sınavıyla hakemliğe adım attım." dedi.

5Ispartalı kadının yaptığını kimse yapamıyor Kurduğu düzenden asla taviz vermiyor

Antrenörlük ve hakemliği birlikte yürüttüğünü ifade eden Etci, sporu hayatının önemli bir parçası olarak gördüğünü dile getirdi.

6Ispartalı kadının yaptığını kimse yapamıyor Kurduğu düzenden asla taviz vermiyor

Eşiyle hayvancılık sektörüne de adım attıklarını anlatan Etci, bu sürecin küçük bir barakada iki oğlakla başladığını söyledi.

7Ispartalı kadının yaptığını kimse yapamıyor Kurduğu düzenden asla taviz vermiyor

İşleri yoluna girdikçe, besihaneyi büyüttüklerini dile getiren Etci, "Antrenörlükten arta kalan zamanlarımda eşime yardım etmeye başladım. Hayvanların bakımını ve beslenmesini üstlendikçe bu işin beni de mutlu ettiğini fark ettim." diye konuştu.

8Ispartalı kadının yaptığını kimse yapamıyor Kurduğu düzenden asla taviz vermiyor

Etci, 35-40 büyükbaş, 40-50 civarında da küçükbaş hayvana sahip olduklarını kaydederek, kadınların bu tarz işlerde cesaretlendirilmeleri gerektiğini vurguladı.

9Ispartalı kadının yaptığını kimse yapamıyor Kurduğu düzenden asla taviz vermiyor

Başlangıçta eşinin hayali olan besihaneyi artık kendi hedefi haline getirdiğini belirten Etci, ilerleyen süreçte daha büyük bir işletme kurmayı planladıklarını anlattı.

10Ispartalı kadının yaptığını kimse yapamıyor Kurduğu düzenden asla taviz vermiyor

Mustafa Etci ise eşinin her zaman yanında olduğunu ve bu yolda en büyük destekçisi olduğunu vurguladı.

11Ispartalı kadının yaptığını kimse yapamıyor Kurduğu düzenden asla taviz vermiyor

"Bu serüvende eşim olmadan başarılı olmam mümkün değildi." diyen Etci, "O sadece eşim değil, aynı zamanda iş ortağım, en büyük destekçim.

12Ispartalı kadının yaptığını kimse yapamıyor Kurduğu düzenden asla taviz vermiyor

Tuba'nın desteği olmasaydı bu noktaya gelemezdik. Bundan sonraki süreçte de birlikte daha büyük hedeflere yürümeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.