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GündemIsparta'da safran bitkisine kadın eli değdi: Üretimi katlanarak artıyor
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Isparta'da safran bitkisine kadın eli değdi: Üretimi katlanarak artıyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde özellikle kadınların da yönelmesiyle üretimi katlanarak artan safran, 350 ila 500 bin lira arasında alıcı buluyor.

İHA
• 29 Kasım 2024 - 14:31 • Son Güncelleme:
İHA
• 29 Kasım 2024 - 14:31 • Son Güncelleme:
1Ispartada safran bitkisine kadın eli değdi: Üretimi katlanarak artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 75 hibe desteği ve yerel yönetimlerin projeleriyle Eğirdir'de başlayan safran üretimi, kısa sürede köylere de yayıldı.

2Ispartada safran bitkisine kadın eli değdi: Üretimi katlanarak artıyor

İlçe genelinde bu yıl toplam 3,5 dekarlık alanda safran dikimi gerçekleştirildi.

3Ispartada safran bitkisine kadın eli değdi: Üretimi katlanarak artıyor

Üretim süreci oldukça zahmetli olan safranda, 150 bin çiçekten sadece 1 kilogram ürün elde ediliyor.

4Ispartada safran bitkisine kadın eli değdi: Üretimi katlanarak artıyor

Toplanan çiçeklerin en değerli kısmı olan kırmızı çiçekler, özenle ayrıştırılıp kurutuluyor.

5Ispartada safran bitkisine kadın eli değdi: Üretimi katlanarak artıyor

Safran, hem gıda hem de sanayi alanında geniş bir kullanım potansiyeline sahip bulunuyor.

6Ispartada safran bitkisine kadın eli değdi: Üretimi katlanarak artıyor

Eğirdir İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Kemal Yılmaz, safranın özellikle kozmetik ve boya sanayisinde büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Safran çok güçlü bir antioksidan. Ayrıca uçak kanatlarının boyanmasında da kullanılıyor" dedi.

7“SAFRAN ÜRETİM MERKEZİ OLUYORUZ

“SAFRAN ÜRETİM MERKEZİ OLUYORUZ"

Eğirdir Kaymakamı Ömer Cimşit ise ilçenin safran üretiminde önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, "2018 yılında iki köyde başlayan üretim, bugün beş köye ulaştı. Amacımız, üretim alanlarını her yıl daha da genişletmek" dedi.

8Ispartada safran bitkisine kadın eli değdi: Üretimi katlanarak artıyor

Üretici Kamil Korkmaz, "Bu işten çok memnunuz. Devletimizin sağladığı desteklerle büyük aşama kaydettik" derken, üretici Serpil Başgül de, "Devlet destekli safran üretimine bu yıl başladım. Çok memnunum, herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

9KATMA DEĞERİ YÜKSEK BİR ÜRÜN

KATMA DEĞERİ YÜKSEK BİR ÜRÜN

Yüksek katma değeriyle dikkat çeken safran, pilavdan çaya, lokumdan çorbaya birçok üründe kullanılıyor.

10Ispartada safran bitkisine kadın eli değdi: Üretimi katlanarak artıyor

Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen bu değerli baharat, Türkiye'nin tarım ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

11Ispartada safran bitkisine kadın eli değdi: Üretimi katlanarak artıyor

Eğirdir'de safran üretiminin önümüzdeki yıllarda daha da artması ve Türkiye'nin dünya safran piyasasında güçlenmesi hedefleniyor.