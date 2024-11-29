Isparta'da safran bitkisine kadın eli değdi: Üretimi katlanarak artıyor

“SAFRAN ÜRETİM MERKEZİ OLUYORUZ"

Eğirdir Kaymakamı Ömer Cimşit ise ilçenin safran üretiminde önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, "2018 yılında iki köyde başlayan üretim, bugün beş köye ulaştı. Amacımız, üretim alanlarını her yıl daha da genişletmek" dedi.