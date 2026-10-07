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Isparta’da bahçeler doldu taştı! 1 milyon tonluk hasat bekleniyor

07.10.2026 - 17:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye’nin elma üretiminde ilk sırada yer alan Isparta’da hasat hareketliliği başladı. Yaklaşık 215 bin dekar alanda elma üretiminin yapıldığı kentte, bu yıl yoğun yağışların da etkisiyle yaklaşık 1 milyon ton rekolte bekleniyor.

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1Isparta’da bahçeler doldu taştı! 1 milyon tonluk hasat bekleniyor

Türkiye'de elma üretiminde ilk sırada yer alan Isparta'da hasat hareketliliği başladı. Başta Eğirdir, Aksu, Gelendost, Senirkent ilçeleri olmak üzere kent genelinde yaklaşık 215 bin dekar alanda starking, golden, granny smith, pink lady cinsi ağırlıklı elma üretimi yapılıyor.

2Isparta’da bahçeler doldu taştı! 1 milyon tonluk hasat bekleniyor

Ekim ayı itibarıyla kentteki elma bahçelerinde hasat dönemi başladı. Kent genelinde bu yıl yaklaşık 1 milyon ton elma üretimi bekleniyor. Aksu ilçesinde 80 dekar alanda elma üreticisi olan ziraat mühendisi Mehmet Kaya, bu yıl yoğun yağışların etkisiyle rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.

3Isparta’da bahçeler doldu taştı! 1 milyon tonluk hasat bekleniyor

Üreticilerin bir kısmının ürünlerini dalında tüccara sattığını, bir kısmının da soğuk hava depolarına bırakıldığını anlatan Kaya, "Hasadımıza başladık. Hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Bu yıl beklenenin üzerinde bir üretim var." dedi.

4Isparta’da bahçeler doldu taştı! 1 milyon tonluk hasat bekleniyor

Genç çiftçi Yaşar Kaya, 60 dekar alanda üretim yaptığını belirterek, elmanın ilçe halkı açısından önemli bir gelir kapısı olduğunu kaydetti. Elma toplama işçisi Ayşe Korkmaz ise elma toplayarak ev ekonomisine katkıda bulunduğunu kaydetti.

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