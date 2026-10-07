Isparta’da bahçeler doldu taştı! 1 milyon tonluk hasat bekleniyor

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Üreticilerin bir kısmının ürünlerini dalında tüccara sattığını, bir kısmının da soğuk hava depolarına bırakıldığını anlatan Kaya, "Hasadımıza başladık. Hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Bu yıl beklenenin üzerinde bir üretim var." dedi.