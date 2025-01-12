Isparta Davraz Kayak Merkezi günlük 10 bin ziyaretçiyi misafir ediyor
Toros Dağlarının zirvesinde, 2 bin 635 metre rakımlı Davraz Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla birlikte yoğun ilgi görüyor. Kar kalınlığının 56 santimetreye ulaştığı merkez, 13 gün içinde 70 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Günlük ortalama 10 bin kişinin akın ettiği Davraz, Isparta ve çevre illerden gelen vatandaşların kış turizmi için tercih ettiği en önemli adreslerden biri haline geldi. Davraz Kayak Merkezi'nde açıklama yapan Isparta Valisi Abdullah Erin, “Günlük 10 bin ziyaretçiyi ağırlayan bir hazinemiz var” diyerek merkezin önemine vurgu yaptı.
İHA
• 12 Ocak 2025 - 10:41 • Son Güncelleme:
İHA
• 12 Ocak 2025 - 10:41 • Son Güncelleme: