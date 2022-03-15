İspanyol manken Elisabeth Mas nazara geldi!
İspanyol manken Elisabeth Mas, nazara geldi. Ünlü isim Barcelona’da ameliyat masasına yattı ve dizine iki vida takıldı.
Elisabeth Mas Vall, geçtiğimiz yıllarda kendisini çok kez darp ettiği ve aldattığını ileri sürerek çekişmeli boşanma davası açtığı eşi Caner Karaloğlu ile sevgilisi olduğunu iddia ettiği oyuncu Tuba Ünsal'ın kendisini ünlü bir gece kulübünde darp ettiklerini ileri sürmüştü.
AMELİYAT MASASINA YATTI
İspanyol manken Elisabeth Mas, 2022’ye hızlı girmişti. Miami, Dubai, İbiza derken geçen hafta Paris’teydi. Ancak ünlü manken nazara geldi. Doğup büyüdüğü Barcelona’da ameliyat masasına yatan Mas'in dizine iki vida takıldı. Elisabeth, iyileştikten sonra yine İstanbul’a dönecek. Hastane odasından paylaşım yapan Elisabeth Mas’a sosyal medyada‘Geçmiş olsun’ mesajı yağdı.
Bir dönem dava süreciyle gündemde olan İspanyol model, "Tuba çok zor biri, o biraz crazy (deli/çılgın). Olaydan sonra birkaç restoran ve partide karşılaştık" dedi. Elisabeth Mas, "Tuba ile aynı ortamda tesadüfen bulunduk ama tabii ki konuşmuyoruz. 'Merhaba'mız yok. Zaten arkadaş da değiliz" ifadelerini kulandı.