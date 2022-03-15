İspanyol manken Elisabeth Mas nazara geldi!

Bir dönem dava süreciyle gündemde olan İspanyol model, "Tuba çok zor biri, o biraz crazy (deli/çılgın). Olaydan sonra birkaç restoran ve partide karşılaştık" dedi. Elisabeth Mas, "Tuba ile aynı ortamda tesadüfen bulunduk ama tabii ki konuşmuyoruz. 'Merhaba'mız yok. Zaten arkadaş da değiliz" ifadelerini kulandı.