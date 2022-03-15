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• 15 Mart 2022 - 09:17 • Son Güncelleme:

İspanyol manken Elisabeth Mas nazara geldi!

İspanyol manken Elisabeth Mas, nazara geldi. Ünlü isim Barcelona’da ameliyat masasına yattı ve dizine iki vida takıldı.

• 15 Mart 2022 - 09:17 • Son Güncelleme:
1İspanyol manken Elisabeth Mas nazara geldi
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Elisabeth Mas Vall, geçtiğimiz yıllarda kendisini çok kez darp ettiği ve aldattığını ileri sürerek çekişmeli boşanma davası açtığı eşi Caner Karaloğlu ile sevgilisi olduğunu iddia ettiği oyuncu Tuba Ünsal'ın kendisini ünlü bir gece kulübünde darp ettiklerini ileri sürmüştü.

2İspanyol manken Elisabeth Mas nazara geldi

Darp raporu alan Elisabeth Mas Vall, kasten yaralama, hakaret, tehdit ve aile yükümlülüğünün ihmali suçlarından cezalandırılmaları için eşi Caner Karaloğlu ve oyuncu Tuba Ünsal'ı İstanbul Cumhuriyet Savclığı'na şikayet etti. Vall ayrıca Tuba Ünsal hakkında uzaklaştırma tedbir kararı aldırdı.

3AMELİYAT MASASINA YATTI

AMELİYAT MASASINA YATTI

İspanyol manken Elisabeth Mas, 2022’ye hızlı girmişti. Miami, Dubai, İbiza derken geçen hafta Paris’teydi. Ancak ünlü manken nazara geldi. Doğup büyüdüğü Barcelona’da ameliyat masasına yatan Mas'in dizine iki vida takıldı. Elisabeth, iyileştikten sonra yine İstanbul’a dönecek. Hastane odasından paylaşım yapan Elisabeth Mas’a sosyal medyada‘Geçmiş olsun’ mesajı yağdı.

4DAVA SONA ERDİ

DAVA SONA ERDİ

Nişantaşı'ndaki bir hastane çıkışında objektiflere yansıyan Elisabeth Mas Vall, eski eşi Caner Karaloğlu ile bir dönem aşk yaşayan Tuba Ünsal'la aralarındaki davanın sona erdiğini söyledi.

5İspanyol manken Elisabeth Mas nazara geldi

Bir dönem dava süreciyle gündemde olan İspanyol model, "Tuba çok zor biri, o biraz crazy (deli/çılgın). Olaydan sonra birkaç restoran ve partide karşılaştık" dedi. Elisabeth Mas, "Tuba ile aynı ortamda tesadüfen bulunduk ama tabii ki konuşmuyoruz. 'Merhaba'mız yok. Zaten arkadaş da değiliz" ifadelerini kulandı.

6BOŞANDIM, DRAMA BİTTİ

"BOŞANDIM, DRAMA BİTTİ"

Caner Karaloğlu'ndan boşandığını ve sakin bir hayatı olduğunu söyleyen Mas, "Boşandım ve şimdi sakin bir hayat sürüyorum. Sıkıntı yok, drama bitti" dedi.

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    İspanyol manken Elisabeth Mas nazara geldi!

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