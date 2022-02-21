• 21 Şubat 2022 - 09:45 • Son Güncelleme:
Işın Karaca çabuk pes etti, yine taşınıyor!
İzmir’deki konseri sırasında topuklu ayakkabısıyla düşüp ayağını kıran ve şimdilerde istirahat eden Işın Karaca, bir süredir Urla'da yaşıyordu. Sürekli olarak mutluluğunu dile getiren ünlü isim, yeniden taşınmaya karar verdi.
• 21 Şubat 2022 - 09:45 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı Işın Karaca, 3 yıl önce kızı Mia, müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve kardeşi Akın Büyükkaraca ile İstanbul’daki evini kapatıp İzmir’in Urla ilçesine yerleşti.
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