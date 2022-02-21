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MagazinIşın Karaca çabuk pes etti, yine taşınıyor!
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• 21 Şubat 2022 - 09:45 • Son Güncelleme:

Işın Karaca çabuk pes etti, yine taşınıyor!

İzmir’deki konseri sırasında topuklu ayakkabısıyla düşüp ayağını kıran ve şimdilerde istirahat eden Işın Karaca, bir süredir Urla'da yaşıyordu. Sürekli olarak mutluluğunu dile getiren ünlü isim, yeniden taşınmaya karar verdi.

• 21 Şubat 2022 - 09:45 • Son Güncelleme:
1Işın Karaca çabuk pes etti, yine taşınıyor
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Şarkıcı Işın Karaca, 3 yıl önce kızı Mia, müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve kardeşi Akın Büyükkaraca ile İstanbul’daki evini kapatıp İzmir’in Urla ilçesine yerleşti.

2Işın Karaca çabuk pes etti, yine taşınıyor

Her fırsatta taşındığı yeni evini çok sevdiğini söyleyen Karaca, “Ömür boyu buradayım” dedi.

3Işın Karaca çabuk pes etti, yine taşınıyor

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; ünlü şarkıcının, Urla aşkı sona erdi. Karaca, mart ayında Urla’daki evini kapatıp; Bodrum’a yerleşmeye karar verdi.

4Işın Karaca çabuk pes etti, yine taşınıyor

19’uncu kez taşınacak olan Işın Karaca, sanatçı arkadaşları arasında çok ev değiştirmesiyle de biliniyor.

5MARİFET İSTER

"MARİFET İSTER"

Öte yandan Işın Karaca, birkaç hafta önce de İzmir'de verdiği konser sonrası iş kazası geçirdi.

6Işın Karaca çabuk pes etti, yine taşınıyor

Kayıp düşen şarkıcının ayağı alçıya alındı.

7Işın Karaca çabuk pes etti, yine taşınıyor

Işın Karaca, alçıya alınan ayağıyla verdiği pozları, “İş kazası deyip geçmeyelim. Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister” notuyla paylaştı.

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