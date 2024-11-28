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İsim karmaşası yüzünden emekli olamıyordu! Umutları 32 yıl önce gelen bir belgeyle yeniden yeşerdi

Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciri sebebiyle yaşamı boyunca okulda, askerlikte ve iş hayatında 5 farklı isimle anılmaya başlayan Ersin Akbaş, emekli olabilmek için açtığı isim tespit davası açtı ancak kayıtlara ulaşılamadığı gerekçesiyle dava reddedildi. Bunun üzerine 1992 yılından BAĞKUR ve sigortaya mevcut ismiyle girişinin olduğu belgeye ulaşan Ersin Akbaş'ın artık ismini tespit etme ve emekli olabilme umudu yeniden yeşerdi.

İHA
• 28 Kasım 2024 - 12:51 • Son Güncelleme:
İHA
• 28 Kasım 2024 - 12:51 • Son Güncelleme:
1İsim karmaşası yüzünden emekli olamıyordu Umutları 32 yıl önce gelen bir belgeyle yeniden yeşerdi

Antalya'da yaşayan 59 yaşındaki Ersin Akbaş'ın ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı. Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş, itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı.

2İsim karmaşası yüzünden emekli olamıyordu Umutları 32 yıl önce gelen bir belgeyle yeniden yeşerdi

Ersin Akbaş, iddiasına göre kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 aylık askerlik görevi yaptı, 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı. Akbaş, ikinci askerliğini ise iddiasına göre Ersün adıyla yaptı. Akbaş, bu yaşına kadar Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve son olarak mevcut kimliğindeki Ersin Akbaş ismiyle yaşamını sürdürdü.

3İSİM TESPİTİ İÇİN DAVA AÇTI

İSİM TESPİTİ İÇİN DAVA AÇTI

Akbaş'ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti. Son olarak emeklilik hayali kuran Akbaş ve avukatı, Antalya 9. İş Mahkemesi'ne isim tespit ve sigorta girişleri için tespit davası açtı.

4İsim karmaşası yüzünden emekli olamıyordu Umutları 32 yıl önce gelen bir belgeyle yeniden yeşerdi

Zonguldak SGK'ye yazılan müzekkereye verilen cevapta, Ersin Akbaş'ın 'yanında çalıştım' dediği annesi Şerife Akbaş'ın belirtilen tarihlerde vergi yükümlülüğüne ait bir kaydına rastlanılmadığı belirtilerek bilirkişinin sunmuş olduğu rapor doğrultusunda mahkeme istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.

5ZONGULDAKTAN GELEN EVRAK UMUTLARINI YEŞERTTİ

ZONGULDAK'TAN GELEN EVRAK UMUTLARINI YEŞERTTİ

Son olarak Ersin Akbaş'ın kardeşi, Zonguldak Çaycuma Vergi Dairesi'nden Ersin Akbaş ismiyle ağabeyinin annesi yanında çalıştığına ve vergi mükellefi olduğuna dair belgeye ulaştı. Söz konusu belgede 01.05.1992'de işe başlama, 31.12.1997 işi terk tarihi bulunduğu görüldü. Kendisine ulaştırılan belgeyi avukatına veren Akbaş'ın isminin tespiti ve emekli olabilme hayali yeniden yeşerdi. Akbaş, avukatıyla birlikte istinaf mahkemesine itiraz etmeye hazırlanıyor.

6“GEÇMİŞİMİ ÇALMIŞLAR”

“GEÇMİŞİMİ ÇALMIŞLAR”

Yaşadığı mağduriyetin çocukluğu ve gençliğinde devam ettiğini, son olarak yaşlılığında da devam etme tedirginliği yaşadığını dile getiren Ersin Akbaş, şunları söyledi:

“Mahkeme bu belgeleri talep etmişti ancak gönderilmemişti. Benim kardeşim Zonguldak Çaycuma'dan belgeleri mahkemeye sunmamız için bana gönderdi. Avukat ile birlikte mahkemeye sunacağız. 50 yaşında emekli olmam gerekiyorken 59 yaşında emekli olamadım. Geçmişimi çalmışlar. Kimden hesap sorulacaksa adalet mutlaka bulacaktır. Ersin'in SGK borcunu ödemek için gidiyorum, kimliğimi alıyorlar, sen Ersün'sün diyorlar. Ben mi suçluyum burada, nüfus suçlu. Ben suçluysam idam olmaya razıyım. Çocuk çocukluğunu yaşar, genç gençliğini yaşar, ben hayatım boyunca nüfusun peşinden koştum. Ergün Akbaş doğum kağıdım var, kız olarak. Bunu 43 yıl sonra mahkemede gördüm. Ergün, Ergin, Ersun, Ersün, Ersin, daha arşivi açsalar başka isimler de çıkacak. Onu da bilmiyorum. Çocukluğumu, gençliğimi yaşayamadım, yaşlanıyorum emekli olamıyorum.”

7EĞER BELGE DEĞERLENDİRİLSE EMEKLİ OLABİLECEK

"EĞER BELGE DEĞERLENDİRİLSE EMEKLİ OLABİLECEK"

Akbaş'ın avukatı Nuray Ertem de, istinaf mahkemesine başvuracaklarını belirterek, “İsmindeki 5 farklı yazımdan kaynaklanan hatanın çözümü için nihayet bir evrak ele geçirmiş bulunuyoruz. Çaycuma Vergi Dairesi'nden 1992 yılına ait BAĞKUR ve sigortaya giriş kayıtlarını Ersin Akbaş olarak bulduk. Ancak o tarihte nüfusta Ersün olduğu için, Ersin ile Ersün'ü iki farklı kişi olarak kabul ediliyordu. En son reddedilmişti, bu belgelerle istinafa başvuracağız, eğer istinaf da değerlendirmeye almaz ise yargılamanın yenilenmesi yoluna başvuracağız. Eğer değerlendirilirse ve doğrulanırsa emekli olabilecek” dedi.