İsim karmaşası yüzünden emekli olamıyordu! Umutları 32 yıl önce gelen bir belgeyle yeniden yeşerdi
Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciri sebebiyle yaşamı boyunca okulda, askerlikte ve iş hayatında 5 farklı isimle anılmaya başlayan Ersin Akbaş, emekli olabilmek için açtığı isim tespit davası açtı ancak kayıtlara ulaşılamadığı gerekçesiyle dava reddedildi. Bunun üzerine 1992 yılından BAĞKUR ve sigortaya mevcut ismiyle girişinin olduğu belgeye ulaşan Ersin Akbaş'ın artık ismini tespit etme ve emekli olabilme umudu yeniden yeşerdi.
İHA
• 28 Kasım 2024 - 12:51 • Son Güncelleme:
İHA
• 28 Kasım 2024 - 12:51 • Son Güncelleme: