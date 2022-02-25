Iraklı iş insanı Ebru Gündeş'i yakın markaja aldı!

Hadise'in eski eşi Rıza Sarraf ile yasak bir ilişki yaşadığı iddiası sık sık gündeme geliyor. Hadise ve Ebru Gündeş dostluğunun bitme sebebinin bu konu olduğu söylenirken taraflar konuya dair konuşmuyor. Ancak Seren Serengil ise bu konuda Hadise'yi eleştirmesiyle adından söz ettiriyor.



Son olarak Söylemezsem Olmaz'da Ebru Gündeş- -Hadise ikilisinin eski bir fotoğrafını gören Seren Serengil yine Hadise'yi hedef aldı. Seren Serengil fotoğrafı görünce "Şu fotoğrafı bana gösteriyorsunuz ya; ben Ebru Gündeş'le konuşmuyorum ama bu fotoğraf benim canımı acıtıyor. Affı yok bu fotoğrafın... İnsanın sevgilisine bakmak affedersin beraber olmak... Burada Ebru'nun yanındayım" dedi.