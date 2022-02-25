Iraklı iş insanı Ebru Gündeş'i yakın markaja aldı!
Ebru Gündeş ile Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'ın görüntüsü bomba yarattı. 11 yıllık eşi ve kızı Alara’nın babası Reza Zarrab’dan sürpriz bir şekilde boşanan Ebru Gündeş, günlerce hatta aylarca magazin gündeminden düşmemişti. 2021 Mayıs ayında evliliklerini sonlandırmışlardı. İddiaya göre Ebru Gündeş'in ayaklarını yerden kesen yeni biri var.
Ebru Gündeş ile Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw'ın görüntüsü bomba etkisi yarattı. Eski eşin ihanetinin ardından yeni bir aşk mı doğuyor? 28 yaşındaki Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, 48 yaşındaki Ebru Gündeş’e abayı o kadar yakmış ki, hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyor.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ebru Gündeş’i yakın markaja alan Khoshnaw, geçtiğimiz günlerde yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken diğer hayranlarının kamerasına takılmış. Sosyal medyada dolaşıma çıkan videoda Ebru Gündeş, Sezen Aksu’nun ünlü şarkısı “Seni İstiyorum”u söylerken manalı bir jest yapıyor.
Anladığım kadarıyla Khoshnaw yakın markajda ama Ebru Gündeş de ona karşı hiç boş değil. Sevgililer Günü öncesi yeni şarkısı “Sonsuza Dek”i çıkaran sanatçının “Sanki yeniden doğdum ellerinde” sözlerinin adresi Rassan Khoshnaw gibi...Lüks yaşantısı, pahalı otomobilleriyle dikkat çeken Rassan Khoshnaw, geçtiğimiz günlerde Tolgahan Sayışman’ın doğum günü kutlamasına da katılmıştı.
Hadise'in eski eşi Rıza Sarraf ile yasak bir ilişki yaşadığı iddiası sık sık gündeme geliyor. Hadise ve Ebru Gündeş dostluğunun bitme sebebinin bu konu olduğu söylenirken taraflar konuya dair konuşmuyor. Ancak Seren Serengil ise bu konuda Hadise'yi eleştirmesiyle adından söz ettiriyor.
Son olarak Söylemezsem Olmaz'da Ebru Gündeş- -Hadise ikilisinin eski bir fotoğrafını gören Seren Serengil yine Hadise'yi hedef aldı. Seren Serengil fotoğrafı görünce "Şu fotoğrafı bana gösteriyorsunuz ya; ben Ebru Gündeş'le konuşmuyorum ama bu fotoğraf benim canımı acıtıyor. Affı yok bu fotoğrafın... İnsanın sevgilisine bakmak affedersin beraber olmak... Burada Ebru'nun yanındayım" dedi.
SEREN SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI!
Seren Serengil sinirine hakim olamayarak "Bir yanda kocası öbür tarafta omzunda ağladığım kız. Bunu genel diyorum ahlaksızlıktan oluyor, ahlak yoksunluğundan oluyor. Adam mı yok? Para mı her şey?" diyerek tepki gösterdi.
Hadise'nin düğün tarihi geçtiğimiz haftalarda belli oldu Seren Serengil yine sözleri ile dikkat çekti. Hadise'nin evlilik teklifi almasına dair en sert yorumları Seren Serengil yapıyor. Serengil Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab ile Hadise'nin aşk yaşadığına dair iddiaları yeniden gündeme getirdi. Serengil açıklamasında "Bu tamamen bir aklanma operasyonu" dedi.
Serengil açıklamasının devamında "Hadise radikal bir skandal yaşadı. Bunu kabul edin. Bu olayları örtbas etmek için. Böyle bir günahı yaşadın, özür dilerim kalbime söz geçiremedim, desen neyse. Burada aşkta yok para için miydi bu? Reza Bey'in avukatını aradım, avukat 'Gerçek' dedi. Ebru Gündeş'e çok üzüldüm ki onla da iyi değilim' dedi.
Geçtiğimiz günlerde işletmeci sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan güzel sanatçı Hadise'nin düğün tarihi belli oldu. Ünlü çiftin, 27 Nisan'da nikah masasına oturacağı iddia edildi. Hadise ve Mehmett Dinçerler'in 27 Nisan'ı tercih etmelerinin nedeni ise o günün Kadir Gecesi'ne denk gelmesi olduğu öğrenildi.