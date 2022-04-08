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    iPhone kullanıcıları için artık geri dönüş yok! Durduruldu...

    iPhone kullanıcılarını çok yakından ilgilendiriyor. Apple, 31 Mart'ta iOS 15.4.1 sürümünü yayınladıktan sonra iOS'un daha önce Mart ayında piyasaya sürülen sürümü iOS 15.4'ü imzalamayı durdurdu. iOS 15.4 artık imzalanmadığından, iOS 15.4.1'i yükledikten sonra iOS'un önceki sürümüne geçmek mümkün olmayacak.

    • 08 Nisan 2022 - 16:31 • Son Güncelleme:
    • 08 Nisan 2022 - 16:31 • Son Güncelleme:
    1iPhone kullanıcıları için artık geri dönüş yok Durduruldu...

    iOS 15.4.1'in piyasaya sürülmesinden sadece bir hafta sonra Apple, iOS 15.4'ü imzalamayı durdurdu. Artık iPhone kullanıcıları iOS 15.4'e geçemeyecek.

    2iPhone kullanıcıları için artık geri dönüş yok Durduruldu...

    iOS 15.4.1, maske takarken Face ID (yüz tanıma) desteği, yeni emojiler, iPad ve Mac'te Evrensel Kontrol desteği ve çok daha fazlasını getiren iOS 15.4'ün özelliklerle dolu sürümünden sonra geldi.

    3iPhone kullanıcıları için artık geri dönüş yok Durduruldu...

    Apple'ın son iOS 15.4.1 güncellemesi, iPhone telefonlardaki pilin hızlıca tükenmesi sorununu düzeltti.

    4iPhone kullanıcıları için artık geri dönüş yok Durduruldu...

    Ancak daha da önemlisi, bir uygulamanın çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütmesine izin verebilecek AppleAVD sorununu da ortadan kaldırdı.

    5iPhone kullanıcıları için artık geri dönüş yok Durduruldu...

    Apple, bu açığın ciddi olduğun ve bu nedenle henüz yapmadıysanız iOS 15.4.1'e güncelleme yapmanızın faydalı olacağını açıkladı.

    6iPhone kullanıcıları için artık geri dönüş yok Durduruldu...

    Eski iOS sürümlerine geri dönmek, genellikle iPhone'larını jailbreak yapanlar tarafından kullanılıyor. Bir iPhone veya iPad'i iOS'un önceki bir sürümüne geri yüklemek

    7iPhone kullanıcıları için artık geri dönüş yok Durduruldu...

    , iOS'un en son sürümüne yükselttikten sonra önemli hatalarla karşılaşan kullanıcılar için de bazen yararlı olabilir.

    8iPhone kullanıcıları için artık geri dönüş yok Durduruldu...

    iOS 15.4.1 ile ilgili herhangi bir sorun yaşadıysanız, ne yazık ki artık iOS 15.4'e geçmek yerine gelecekteki bir güncellemeye kadar beklemeniz gerekecek.

    9iPhone kullanıcıları için artık geri dönüş yok Durduruldu...

    İyi haber şu ki Apple, önümüzdeki birkaç ay içinde muhtemelen halka açıklanacak olan iOS 15.5'in beta testini yapıyor.

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