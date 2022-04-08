iPhone kullanıcıları için artık geri dönüş yok! Durduruldu...
iPhone kullanıcılarını çok yakından ilgilendiriyor. Apple, 31 Mart'ta iOS 15.4.1 sürümünü yayınladıktan sonra iOS'un daha önce Mart ayında piyasaya sürülen sürümü iOS 15.4'ü imzalamayı durdurdu. iOS 15.4 artık imzalanmadığından, iOS 15.4.1'i yükledikten sonra iOS'un önceki sürümüne geçmek mümkün olmayacak.
iOS 15.4.1'in piyasaya sürülmesinden sadece bir hafta sonra Apple, iOS 15.4'ü imzalamayı durdurdu. Artık iPhone kullanıcıları iOS 15.4'e geçemeyecek.
iOS 15.4.1, maske takarken Face ID (yüz tanıma) desteği, yeni emojiler, iPad ve Mac'te Evrensel Kontrol desteği ve çok daha fazlasını getiren iOS 15.4'ün özelliklerle dolu sürümünden sonra geldi.
Apple'ın son iOS 15.4.1 güncellemesi, iPhone telefonlardaki pilin hızlıca tükenmesi sorununu düzeltti.
Ancak daha da önemlisi, bir uygulamanın çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütmesine izin verebilecek AppleAVD sorununu da ortadan kaldırdı.
Apple, bu açığın ciddi olduğun ve bu nedenle henüz yapmadıysanız iOS 15.4.1'e güncelleme yapmanızın faydalı olacağını açıkladı.
Eski iOS sürümlerine geri dönmek, genellikle iPhone'larını jailbreak yapanlar tarafından kullanılıyor. Bir iPhone veya iPad'i iOS'un önceki bir sürümüne geri yüklemek
, iOS'un en son sürümüne yükselttikten sonra önemli hatalarla karşılaşan kullanıcılar için de bazen yararlı olabilir.
iOS 15.4.1 ile ilgili herhangi bir sorun yaşadıysanız, ne yazık ki artık iOS 15.4'e geçmek yerine gelecekteki bir güncellemeye kadar beklemeniz gerekecek.
İyi haber şu ki Apple, önümüzdeki birkaç ay içinde muhtemelen halka açıklanacak olan iOS 15.5'in beta testini yapıyor.