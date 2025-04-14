İnternetten video izlerken yeni işini buldu! Genç girişimci Türkiye'de bir ilke imza attı
Girişimciler genellikle bir süre iş hayatında farklı alanlarda çalıştıktan sonra 'aslında yapmak istediği işi' seçiyor. Ancak yaratıcı gençler kendilerine yeni iş sahaları açabiliyor. Bu gençlerden biri de Ankara'da yaşayan 18 yaşındaki Zilan Özdemir. YouTube'da izlediği video adeta genç girişimcinin hayatını değiştirdi. İşte Türkiye'de o güne kadar yapılmamış bir işi deneyen Zilan Özdemir'in hikayesi...
İHA
• 14 Nisan 2025 - 16:17 • Son Güncelleme:
İHA
• 14 Nisan 2025 - 16:17 • Son Güncelleme: