İnsülini dengeliyor, kan basıncını düzenliyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Sütü ve yaprağı her derde deva...

Kanserden diyabete, kemik sağlığından diş sağlığına kadar pek çok hastalığa şifa oluyor. Taze veya kurutulmuş olarak da yenebilen incir, nefis tadıyla en sevilen meyveler arasındadır. İncirin lezzetin yanı sıra birçok faydası vardır. İncir neye iyi gelir, incirin yararları nelerdir öğrenebilir, İncirin yararlarından sizde faydalanabilirsiniz. İncir hangi hastalıklara iyi gelir? İncirin Faydaları nelerdir? İncir, dutgiller ailesine mensup olup, dünyanın çeşitli ülkelerinde üretilir. En fazla Türkiye’de yetiştirilmektedir. İçerisinde antioksidanlar, diyet lifi, vitamin ve mineraller bulunur... İncir yaprağı ve incir sütü neye iyi gelir! İşte detaylar...