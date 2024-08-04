İnstagram Türkiye'de tamamen kapatıldı mı? İnstagram erişim engeli ne zaman kalkacak? 4 Ağustos İnstagram açıldı mı?
İnstagram'a Türkiye'de erişim engeli getirilmesi sonrası kullanıcılar da araştırmalarına devam ediyor. "İnstagram tamamen kapatıldı mı?", "İnstagram erişim engeli kalkacak mı?" soruları gündem oldu. BTK tarafından erişim engeli getirilen sosyal medya platformu İnstagram ne zaman açılır, açılır mı? Kullanıcıların, üzerine "Instagram çöktü mü?" ve "Instagram neden açılmıyor?" gibi sorularına yanıt aradığı şu günlerde son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
• 04 Ağustos 2024 - 10:02 • Son Güncelleme:
• 04 Ağustos 2024 - 10:02 • Son Güncelleme: