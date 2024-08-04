İnstagram Türkiye'de tamamen kapatıldı mı? İnstagram erişim engeli ne zaman kalkacak? 4 Ağustos İnstagram açıldı mı?





İNSTAGRAM ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?



4 Ağustos 2024 Pazar günü Instagram'da yaşanan sorun ile ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.