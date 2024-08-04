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Gündemİnstagram Türkiye'de tamamen kapatıldı mı? İnstagram erişim engeli ne zaman kalkacak? 4 Ağustos İnstagram açıldı mı?
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İnstagram Türkiye'de tamamen kapatıldı mı? İnstagram erişim engeli ne zaman kalkacak? 4 Ağustos İnstagram açıldı mı?

İnstagram'a Türkiye'de erişim engeli getirilmesi sonrası kullanıcılar da araştırmalarına devam ediyor. "İnstagram tamamen kapatıldı mı?", "İnstagram erişim engeli kalkacak mı?" soruları gündem oldu. BTK tarafından erişim engeli getirilen sosyal medya platformu İnstagram ne zaman açılır, açılır mı? Kullanıcıların, üzerine "Instagram çöktü mü?" ve "Instagram neden açılmıyor?" gibi sorularına yanıt aradığı şu günlerde son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

• 04 Ağustos 2024 - 10:02 • Son Güncelleme:
• 04 Ağustos 2024 - 10:02 • Son Güncelleme:
1İnstagram Türkiyede tamamen kapatıldı mı İnstagram erişim engeli ne zaman kalkacak 4 Ağustos İnstagram açıldı mı

Instagram erişim engeli kaç gün sürecek, açıklama geldi mi sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a erişim engeli getirildiği açıklandı. BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.

2İnstagram Türkiyede tamamen kapatıldı mı İnstagram erişim engeli ne zaman kalkacak 4 Ağustos İnstagram açıldı mı

Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.

3İnstagram Türkiyede tamamen kapatıldı mı İnstagram erişim engeli ne zaman kalkacak 4 Ağustos İnstagram açıldı mı



4 AĞUSTOS İNSTAGRAM AÇILIR MI?

2 Ağustos 2024 Cuma günü sosyal medya uygulaması Instagram'da erişim sorunu yaşandığına dair paylaşım yaptı. Uygulamada birtakım sorunlarla karşılaşan vatandaşlar Instagram çöktü mü, kapatıldı mı, yasaklandı mı sorusuna yanıt aradı.

4İnstagram Türkiyede tamamen kapatıldı mı İnstagram erişim engeli ne zaman kalkacak 4 Ağustos İnstagram açıldı mı



BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU'NDAN INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ!

Sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli kararı alındı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Instagram'a erişim engeli getirdi. BTK'nın site bilgileri sorgu sayfası kısmında ilgili karar görüldü.

5İnstagram Türkiyede tamamen kapatıldı mı İnstagram erişim engeli ne zaman kalkacak 4 Ağustos İnstagram açıldı mı

Yapılan açıklamada 'instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişme engellenmiştir.' denildi.

6İnstagram Türkiyede tamamen kapatıldı mı İnstagram erişim engeli ne zaman kalkacak 4 Ağustos İnstagram açıldı mı



İNSTAGRAM ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

4 Ağustos 2024 Pazar günü Instagram'da yaşanan sorun ile ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

7İnstagram Türkiyede tamamen kapatıldı mı İnstagram erişim engeli ne zaman kalkacak 4 Ağustos İnstagram açıldı mı

Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram tutumuna bağlı olduğunu belirtiyorlar. İnstagram erişim yasağının ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

8İnstagram Türkiyede tamamen kapatıldı mı İnstagram erişim engeli ne zaman kalkacak 4 Ağustos İnstagram açıldı mı



TWİTTER X KAPANACAK MI, ERİŞİM ENGELLENİR Mİ?

Twitter X ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanan bir karar bulunamadı.

9İnstagram Türkiyede tamamen kapatıldı mı İnstagram erişim engeli ne zaman kalkacak 4 Ağustos İnstagram açıldı mı

İnstagram'a erişim engelinin kaldırılacağı tarih hakkında gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

10İnstagram Türkiyede tamamen kapatıldı mı İnstagram erişim engeli ne zaman kalkacak 4 Ağustos İnstagram açıldı mı