İnönü mağaralarında heyecanlandıran keşif: Anadolu'nun kayıp halkı Kaşkalar'a ait izler bulundu
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve İnönü Mağarası kazılarının bilimsel danışmanı Doç. Dr. Hamza Ekmen, mağarada Anadolu’nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulunduğunu belirterek, “İnönü Mağarası’nın 3’üncü tabakasında bulunan ve Geç Tunç Çağı’na tarihlenen bulguların ve buluntuların Eski Anadolu’nun kayıp bir topluluğu olan Kaşkalar ile ilişkili olabileceğini iddia ediyoruz” dedi.
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)
• 15 Ocak 2025 - 12:51 • Son Güncelleme:
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)
• 15 Ocak 2025 - 12:51 • Son Güncelleme: