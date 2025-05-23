İnanılmaz azim: Özel gereksinimli oğlu için okula başladı, kızıyla birlikte üniversiteden mezun oldu
Hatay'da ev kadını Meryem Güraslan (35), özel gereksinimli oğlu Fatih'i (9) daha iyi anlayabilmek için 4 yıl önce başladığı çocuk gelişimi bölümünü birincilikle bitirdi. Meryem Güraslan, aynı zamanda başka bir liseden mezun olan kızı Merve (18) ile birlikte kep atma heyecanı yaşadı.
Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)
• 23 Mayıs 2025 - 13:26 • Son Güncelleme:
Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)
• 23 Mayıs 2025 - 13:26 • Son Güncelleme: