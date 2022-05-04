İltihabı söküp atıyor! Akciğerleri temizliyor, nefes darlığı, öksürük ve hırıltıyı anında kesiyor, kontrolsüz kanser hücrelerinin oluşumunu engelliyor, günde bir tane...
Sağlık için olmazsa olmaz. Bir hafta tüketim sonucunda bile etkisini gösteriyor. Günde bir tane yiyen sağlığına sağlık katıyor. Nefes darlığı şikayeti olan, öksürük ve hırıltı ile boğuşan kişiler için şifa niteliğinde. Akciğerleri temizliyor, vücuttaki iltihabı atıyor. Kanserle savaşan bir kalkan görevi görüyor. Kontrolsüz kanser hücrelerinin oluşumunu engelliyor. Vücudun temel işlevlerini yerine getirebilmesi için hayati önem taşıyan ciğerler, dışarıdaki oksijeni damarlara taşıma görevini üstlenir. Aynı zamanda damarlardaki karbondioksitin de dışarıya atılmasını sağlayan akciğerler, sigara gibi zararlı alışkanlıklar sonucu nefes darlığı gibi şikayetlere yol açıyor. Sigarayı bıraktıktan sonra zararlı etkilerinden en kısa sürede kurtulmanın yolu ise bu besinlerde yatıyor..
Tüm vücudunuza zararlı etkileri olan sigara içme alışkanlığı, kanserden kalp ve damar hastalıklarına pek çok rahatsızlığa neden oluyor. Aynı zamanda ciğerlerde biriken nikotinin atılması ise sigarayı bıraktıktan sonra uzun bir süre alıyor. Önereceğimiz besinler sayesinde ise akciğerinizde biriken nikotini kolaylıkla atarak tertemiz ciğerlere kavuşabilirsiniz…
ZENCEFİL
Gerek bitki çaylarında gerekse içeceklerde sıkça yer alan zencefil, ciğerlerdeki toksik maddelerin dışarı atılmasında oldukça etkili bir besin. Hem taze hem de toz olarak kullanabileceğiniz bu bitki, daha rahat nefes almanın da anahtarı.
Nikotin gibi zararlı maddelerin biriktiği ciğerleri anında temizleyen zencefil, bağışık sistemini de güçlendiriyor. Dilerseniz çaylara ya da yemeklere koyarak kolaylıkla tüketebilirsiniz.
KEÇİBOYNUZU
Ciğerlerin sağlığını korumak için düzenli tüketilmesi gereken besinlerin başında gelen keçiboynuzu, tüm zararlı toksinlerin atılmasını sağlar. Akciğerlerde adeta detoks etkisi yaratan bu besin, kansere karşı da koruyucudur.
SARIMSAK
İltihap sökücü özelliğiyle nam salmış sarımsak, doğal bir antibiyotiktir. Mevsim geçişlerinde gripten korunmak için tüketebileceğiniz bu besin, nefes darlığı, ciğerlerde oluşan hırıltı ve öksürüğün önüne geçtiği gibi enfeksiyonların tedavisinde de oldukça etkilidir. Çiğ olarak tüketmenin faydalarından yararlanmanın en iyi yolu olduğu bilinen sarımsağı çay halinde de içebilirsiniz.
ELMA
Özellikle yeşil elma, içeriğinde bulunan yüksek C vitamini miktarı ile akciğerde oluşacak hastalıklara karşı güçlü bir kalkan görevi görür. Aynı zamanda antioksidan olan elma, bol miktarda vitamin ve mineral de barındırdığı için günde 1 adet tüketmek tüm vücudun sağlığını korumasına yardımcı olur.
SU
Şifalı bir içecek olan su, tüm vücudu zararlı toksinlerden arındırır. Aynı zamanda akciğerlerin de düzgün çalışmasını sağlayan su, günde 2,5 litre kadar düzenli olarak tüketilmelidir.
TERE
Akciğer temizliğinden bahsedip tereye yer vermemek imkansızdır. Bu bitki içeriğinde pek çok yararlı vitamin ve mineral bulundurduğu gibi akciğerin temizlenmesinde de oldukça etkilidir. Kontrolsüz kanser hücrelerinin oluşumunu engeller ve hem salatalarda hem de suya karıştırılarak tüketilebilir.
OKALİPTÜS
Direkt olarak tüketilmeyen ancak yağını her aktarda bulabileceğiniz okaliptüs, akciğerde oluşan tüm hastalıklarla savaşır. Okaliptus yağının içerisinde bulunan uçucu yağlar, akciğerdeki enfeksiyonun giderilmesini sağlar, nefes darlığı şikayetinin giderilmesine yardımcı olur.
YEŞİL ÇAY
Kilo vermek isteyenlerin en yakın arkadaşı olan yeşil çay, aslında birçok farklı derde de devadır. Ciğerlerde bulunan birikmiş mukusun yumuşayarak kolayca atılmasına yardımcı olan antimikrobiyal yeşil çay, balgam ve öksürük gibi rahatsızlıklara da çare olur.
KEREVİZ
Düzenli olarak beslenmenize ekleyeceğiniz kereviz, sizi kanserojen olan tüm maddelerden korur. Aynı zamanda haşlama bir şekilde tüketirseniz akciğerin temizlenmesine yardımcı olur ve ileride oluşabilecek hastalıklara karşı da koruma sağlar.
EBEGÜMECİ
Çay olarak tüketebileceğiniz bu bitki akciğer kanserine karşı koruyuculuğuyla bilinir. Aynı zamanda ciğerlerde biriken balgamın ve toksinlerin de atılmasını sağlar.
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ
Üzüm ne kadar besleyici bir meyveyse çekirdeği de bir o kadar sağlıklıdır. Özellikle siyah üzüm yerken çekirdeklerini de birlikte tüketmek antioksidan etkisi göstererek ciğerlerdeki toksinlerin hızlıca atılmasını sağlar.
PANCAR
Nikotinle savaşan başlıca besinlerden biri olan pancar, içerisinde yüksek miktarda demir ve folat barındırmaktadır. Kanserle savaşmada oldukça etkili bu besin aynı zamanda ciğerleri de anında toksinlerden arındırır.
ZERDEÇAL
İltihaplarla savaşan ve kolayca vücuttan atılmasını sağlayan zerdeçal, aynı zamanda altın baharat olarak da bilinmektedir. Günlük beslenmenizde yemeklerinize hem renk hem de tat katmak için kullanabileceğiniz bu baharat, ciğerlerin temizlenmesinde de oldukça etkilidir.