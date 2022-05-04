İltihabı söküp atıyor! Akciğerleri temizliyor, nefes darlığı, öksürük ve hırıltıyı anında kesiyor, kontrolsüz kanser hücrelerinin oluşumunu engelliyor, günde bir tane...

Tüm vücudunuza zararlı etkileri olan sigara içme alışkanlığı, kanserden kalp ve damar hastalıklarına pek çok rahatsızlığa neden oluyor. Aynı zamanda ciğerlerde biriken nikotinin atılması ise sigarayı bıraktıktan sonra uzun bir süre alıyor. Önereceğimiz besinler sayesinde ise akciğerinizde biriken nikotini kolaylıkla atarak tertemiz ciğerlere kavuşabilirsiniz…