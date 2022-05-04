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    Sağlıkİltihabı söküp atıyor! Akciğerleri temizliyor, nefes darlığı, öksürük ve hırıltıyı anında kesiyor, kontrolsüz kanser hücrelerinin oluşumunu engelliyor, günde bir tane...
    HaberlerSağlık Haberleri İltihabı söküp atıyor! Akciğerleri temizliyor, nefes darlığı, öksürük ve hırıltıyı anında kesiyor, kontrolsüz kanser hücrelerinin oluşumunu engelliyor, günde bir tane...
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    İltihabı söküp atıyor! Akciğerleri temizliyor, nefes darlığı, öksürük ve hırıltıyı anında kesiyor, kontrolsüz kanser hücrelerinin oluşumunu engelliyor, günde bir tane...

    Sağlık için olmazsa olmaz. Bir hafta tüketim sonucunda bile etkisini gösteriyor. Günde bir tane yiyen sağlığına sağlık katıyor. Nefes darlığı şikayeti olan, öksürük ve hırıltı ile boğuşan kişiler için şifa niteliğinde. Akciğerleri temizliyor, vücuttaki iltihabı atıyor. Kanserle savaşan bir kalkan görevi görüyor. Kontrolsüz kanser hücrelerinin oluşumunu engelliyor. Vücudun temel işlevlerini yerine getirebilmesi için hayati önem taşıyan ciğerler, dışarıdaki oksijeni damarlara taşıma görevini üstlenir. Aynı zamanda damarlardaki karbondioksitin de dışarıya atılmasını sağlayan akciğerler, sigara gibi zararlı alışkanlıklar sonucu nefes darlığı gibi şikayetlere yol açıyor. Sigarayı bıraktıktan sonra zararlı etkilerinden en kısa sürede kurtulmanın yolu ise bu besinlerde yatıyor..

    • 04 Mayıs 2022 - 16:54 • Son Güncelleme:
    • 04 Mayıs 2022 - 16:54 • Son Güncelleme:
    1İltihabı söküp atıyor Akciğerleri temizliyor, nefes darlığı, öksürük ve hırıltıyı anında kesiyor, kontrolsüz kanser hücrelerinin oluşumunu engelliyor, günde bir tane...

    Tüm vücudunuza zararlı etkileri olan sigara içme alışkanlığı, kanserden kalp ve damar hastalıklarına pek çok rahatsızlığa neden oluyor. Aynı zamanda ciğerlerde biriken nikotinin atılması ise sigarayı bıraktıktan sonra uzun bir süre alıyor. Önereceğimiz besinler sayesinde ise akciğerinizde biriken nikotini kolaylıkla atarak tertemiz ciğerlere kavuşabilirsiniz…

    2ZENCEFİL

    ZENCEFİL

    Gerek bitki çaylarında gerekse içeceklerde sıkça yer alan zencefil, ciğerlerdeki toksik maddelerin dışarı atılmasında oldukça etkili bir besin. Hem taze hem de toz olarak kullanabileceğiniz bu bitki, daha rahat nefes almanın da anahtarı.

    3İltihabı söküp atıyor Akciğerleri temizliyor, nefes darlığı, öksürük ve hırıltıyı anında kesiyor, kontrolsüz kanser hücrelerinin oluşumunu engelliyor, günde bir tane...

    Nikotin gibi zararlı maddelerin biriktiği ciğerleri anında temizleyen zencefil, bağışık sistemini de güçlendiriyor. Dilerseniz çaylara ya da yemeklere koyarak kolaylıkla tüketebilirsiniz.

    4KEÇİBOYNUZU

    KEÇİBOYNUZU

    Ciğerlerin sağlığını korumak için düzenli tüketilmesi gereken besinlerin başında gelen keçiboynuzu, tüm zararlı toksinlerin atılmasını sağlar. Akciğerlerde adeta detoks etkisi yaratan bu besin, kansere karşı da koruyucudur.

    5SARIMSAK

    SARIMSAK

    İltihap sökücü özelliğiyle nam salmış sarımsak, doğal bir antibiyotiktir. Mevsim geçişlerinde gripten korunmak için tüketebileceğiniz bu besin, nefes darlığı, ciğerlerde oluşan hırıltı ve öksürüğün önüne geçtiği gibi enfeksiyonların tedavisinde de oldukça etkilidir. Çiğ olarak tüketmenin faydalarından yararlanmanın en iyi yolu olduğu bilinen sarımsağı çay halinde de içebilirsiniz.

    6ELMA

    ELMA

    Özellikle yeşil elma, içeriğinde bulunan yüksek C vitamini miktarı ile akciğerde oluşacak hastalıklara karşı güçlü bir kalkan görevi görür. Aynı zamanda antioksidan olan elma, bol miktarda vitamin ve mineral de barındırdığı için günde 1 adet tüketmek tüm vücudun sağlığını korumasına yardımcı olur.

    7SU

    SU

    Şifalı bir içecek olan su, tüm vücudu zararlı toksinlerden arındırır. Aynı zamanda akciğerlerin de düzgün çalışmasını sağlayan su, günde 2,5 litre kadar düzenli olarak tüketilmelidir.

    8TERE

    TERE

    Akciğer temizliğinden bahsedip tereye yer vermemek imkansızdır. Bu bitki içeriğinde pek çok yararlı vitamin ve mineral bulundurduğu gibi akciğerin temizlenmesinde de oldukça etkilidir. Kontrolsüz kanser hücrelerinin oluşumunu engeller ve hem salatalarda hem de suya karıştırılarak tüketilebilir.

    9OKALİPTÜS

    OKALİPTÜS

    Direkt olarak tüketilmeyen ancak yağını her aktarda bulabileceğiniz okaliptüs, akciğerde oluşan tüm hastalıklarla savaşır. Okaliptus yağının içerisinde bulunan uçucu yağlar, akciğerdeki enfeksiyonun giderilmesini sağlar, nefes darlığı şikayetinin giderilmesine yardımcı olur.

    10YEŞİL ÇAY

    YEŞİL ÇAY

    Kilo vermek isteyenlerin en yakın arkadaşı olan yeşil çay, aslında birçok farklı derde de devadır. Ciğerlerde bulunan birikmiş mukusun yumuşayarak kolayca atılmasına yardımcı olan antimikrobiyal yeşil çay, balgam ve öksürük gibi rahatsızlıklara da çare olur.

    11KEREVİZ

    KEREVİZ

    Düzenli olarak beslenmenize ekleyeceğiniz kereviz, sizi kanserojen olan tüm maddelerden korur. Aynı zamanda haşlama bir şekilde tüketirseniz akciğerin temizlenmesine yardımcı olur ve ileride oluşabilecek hastalıklara karşı da koruma sağlar.

    12EBEGÜMECİ

    EBEGÜMECİ

    Çay olarak tüketebileceğiniz bu bitki akciğer kanserine karşı koruyuculuğuyla bilinir. Aynı zamanda ciğerlerde biriken balgamın ve toksinlerin de atılmasını sağlar.

    13ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ

    ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ

    Üzüm ne kadar besleyici bir meyveyse çekirdeği de bir o kadar sağlıklıdır. Özellikle siyah üzüm yerken çekirdeklerini de birlikte tüketmek antioksidan etkisi göstererek ciğerlerdeki toksinlerin hızlıca atılmasını sağlar.

    14PANCAR

    PANCAR

    Nikotinle savaşan başlıca besinlerden biri olan pancar, içerisinde yüksek miktarda demir ve folat barındırmaktadır. Kanserle savaşmada oldukça etkili bu besin aynı zamanda ciğerleri de anında toksinlerden arındırır.

    15ZERDEÇAL

    ZERDEÇAL

    İltihaplarla savaşan ve kolayca vücuttan atılmasını sağlayan zerdeçal, aynı zamanda altın baharat olarak da bilinmektedir. Günlük beslenmenizde yemeklerinize hem renk hem de tat katmak için kullanabileceğiniz bu baharat, ciğerlerin temizlenmesinde de oldukça etkilidir.

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