İllerin rakamları açıklandı nüfusu azalanlar belli oldu! İşte dikkat çeken sayılarla 16 il ve Türkiye'nin nüfusu...

Şehirlerin 2021 yılı nüfus rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile birlikte belli oldu. Türkiye'de erkek nüfus oranı yüzde 50,1 (42 milyon 428 bin 101 kişi), kadın nüfus oranı yüzde 49,9 (42 milyon 252 bin 172 kişi) olarak açıklandı. 2021 yılı nüfus rakamlarında ise 16 il dikkat çekti. 16 şehrin nüfusunun azaldığı görüldü. İşte nüfusu azalan iller ve yeni rakamlar