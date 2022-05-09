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    Yaşamİllerin rakamları açıklandı nüfusu azalanlar belli oldu! İşte dikkat çeken sayılarla 16 il ve Türkiye'nin nüfusu...
    HaberlerYaşam Haberleri İllerin rakamları açıklandı nüfusu azalanlar belli oldu! İşte dikkat çeken sayılarla 16 il ve Türkiye'nin nüfusu...
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    İllerin rakamları açıklandı nüfusu azalanlar belli oldu! İşte dikkat çeken sayılarla 16 il ve Türkiye'nin nüfusu...

    İllerin açıklanan nüfus rakamlarında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Türkiye nüfusu, 2021 yılında 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Yeni nüfus rakamları ile birlikte Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi de ortaya çıktı. 2021 yılında, 81 il için nüfus artışı beklenirken, 16 şehir için tam tersi gerçekleşti. İşte Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi ve il il 2021 nüfus rakamları!

    • 09 Mayıs 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:
    • 09 Mayıs 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:
    1İllerin rakamları açıklandı nüfusu azalanlar belli oldu İşte dikkat çeken sayılarla 16 il ve Türkiyenin nüfusu...

    Şehirlerin 2021 yılı nüfus rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile birlikte belli oldu. Türkiye'de erkek nüfus oranı yüzde 50,1 (42 milyon 428 bin 101 kişi), kadın nüfus oranı yüzde 49,9 (42 milyon 252 bin 172 kişi) olarak açıklandı. 2021 yılı nüfus rakamlarında ise 16 il dikkat çekti. 16 şehrin nüfusunun azaldığı görüldü. İşte nüfusu azalan iller ve yeni rakamlar

    2ADIYAMAN

    ADIYAMAN

    2020 yılında 632 bin 459 kişi olan Adıyaman nüfusu 2021 yılında 311 kişi azalarak 632 bin 148 kişi oldu.

    3AĞRI

    AĞRI

    2020 yılında 535 bin 435 kişi olan Ağrı nüfusu 2021 yılında 10 bin 791 kişi azalarak 524 bin 644 kişi oldu.

    4AMASYA

    AMASYA

    2020 yılında 335 bin 494 kişi olan Amasya nüfusu 2021 yılında 163 kişi azalarak 335 bin 331 kişi oldu.

    5ARDAHAN

    ARDAHAN

    2020 yılında 96 bin 161 kişi olan Ardahan nüfusu 2021 yılında 1229 kişi azalarak 94 bin 932 kişi oldu.

    6ÇORUM

    ÇORUM

    2020 yılında 530 bin 126 olan Çorum nüfusu 2021 yılında 3 bin 844 kişi azalarak 526 bin 282 kişi oldu.

    7ERZURUM

    ERZURUM

    2020 yılında 758 bin 279 kişi olan Erzurum nüfusu 2021 yılında 1386 kişi azalarak 756 bin 893 kişi oldu.

    8HAKKARİ

    HAKKARİ

    2020 yılında 280 bin 514 kişi olan Hakkari nüfusu 2021 yılında 2 bin 296 kişi azalarak 278 bin 218 kişi oldu.

    9KARS

    KARS

    2020 yılında 284 bin 923 kişi olan Kars nüfusu 2021 yılında 3 bin 846 kişi azalarak 281 bin 77 kişi oldu.

    10KASTAMONU

    KASTAMONU

    2020 yılında 376 bin 377 kişi olan Kastamonu nüfusu 2021 yılında 785 kişi azalarak 375 bin 592 kişi oldu.

    11KIRIKKALE

    KIRIKKALE

    2020 yılında 278 bin 703 kişi olan Kırıkkale nüfusu 2021 yılında 2 bin 735 kişi azalarak 275 bin 968 kişi oldu.

    12KIRŞEHİR

    KIRŞEHİR

    2020 yılında 243 bin 42 kişi olan Kırşehir nüfusu 2021 yılında 98 kişi azalarak 242 bin 944 kişi oldu.

    13MUŞ

    MUŞ

    2020 yılında 411 bin 117 kişi olan Muş nüfusu 2021 yılında 5 bin 889 kişi azalarak 405 bin 228 kişi oldu.

    14ORDU

    ORDU

    2020 yılında 761 bin 400 kişi olan Ordu nüfusu 2021 yılında 528 kişi azalarak 760 bin 872 kişi oldu.

    15VAN

    VAN

    2020 yılında 1 milyon 149 bin 342 kişi olan Van nüfusu 2021 yılında 8 bin 327 kişi azalarak 1 milyon 141 bin 15 kişi oldu.

    16YOZGAT

    YOZGAT

    2020 yılında 419 bin 95 kişi olan Yozgat nüfusu 2021 yılında 595 kişi azalarak 418 bin 500 kişi oldu.

    17İŞTE TÜRKİYENİN İL İL YENİ NÜFUSU LİSTESİ

    İŞTE TÜRKİYE'NİN İL İL YENİ NÜFUSU LİSTESİ

    18ADANA

    ADANA

    2.263.373

    19ADIYAMAN

    ADIYAMAN

    632.148

    20AFYONKARAHİSAR

    AFYONKARAHİSAR

    744.179

    21AĞRI

    AĞRI

    524.644

    22AKSARAY

    AKSARAY

    429.069

    23AMASYA

    AMASYA

    335.331

    24ANKARA

    ANKARA

    5.747.325

    25ANTALYA

    ANTALYA

    2.619.832

    26ARDAHAN

    ARDAHAN

    94.932

    27ARTVİN

    ARTVİN

    169.543

    28AYDIN

    AYDIN

    1.134.031

    29BALIKESİR

    BALIKESİR

    1.250.610

    30BARTIN

    BARTIN

    201.711

    31BATMAN

    BATMAN

    626.319

    32BAYBURT

    BAYBURT

    85.042

    33BİLECİK

    BİLECİK

    228.334

    34BİNGÖL

    BİNGÖL

    283.112

    35BİTLİS

    BİTLİS

    352.277

    36BOLU

    BOLU

    320.014

    37BURDUR

    BURDUR

    273.716

    38BURSA

    BURSA

    3.147.818

    39ÇANAKKALE

    ÇANAKKALE

    557.276

    40ÇANKIRI

    ÇANKIRI

    196.515

    41ÇORUM

    ÇORUM

    526.282

    42DENİZLİ

    DENİZLİ

    1.051.056

    43DİYARBAKIR

    DİYARBAKIR

    1.791.373

    44DÜZCE

    DÜZCE

    400.976

    45EDİRNE

    EDİRNE

    412.115

    46ELAZIĞ

    ELAZIĞ

    588.088

    47ERZİNCAN

    ERZİNCAN

    237.351

    48ERZURUM

    ERZURUM

    756.893

    49ESKİŞEHİR

    ESKİŞEHİR

    898.369

    50GAZİANTEP

    GAZİANTEP

    2.130.432

    51GİRESUN

    GİRESUN

    450.154

    52GÜMÜŞHANE

    GÜMÜŞHANE

    150.119

    53HAKKARİ

    HAKKARİ

    278.218

    54HATAY

    HATAY

    1.670.712

    55IĞDIR

    IĞDIR

    203.159

    56ISPARTA

    ISPARTA

    445.678

    57İSTANBUL

    İSTANBUL

    15.840.900

    58İZMİR

    İZMİR

    4.425.789

    59KAHRAMANMARAŞ

    KAHRAMANMARAŞ

    1.171.298

    60KARABÜK

    KARABÜK

    249.287

    61KARAMAN

    KARAMAN

    258.838

    62KARS

    KARS

    281.077

    63KASTAMONU

    KASTAMONU

    375.592

    64KAYSERİ

    KAYSERİ

    1.434.357

    65KİLİS

    KİLİS

    145.826

    66KIRIKKALE

    KIRIKKALE

    275.968

    67KIRKLARELİ

    KIRKLARELİ

    366.363

    68KIRŞEHİR

    KIRŞEHİR

    242.944

    69KOCAELİ

    KOCAELİ

    2.033.441

    70KONYA

    KONYA

    2.277.017

    71KÜTAHYA

    KÜTAHYA

    578.640

    72MALATYA

    MALATYA

    808.692

    73MANİSA

    MANİSA

    1.456.626

    74MARDİN

    MARDİN

    862.757

    75MERSİN

    MERSİN

    1.891.145

    76MUĞLA

    MUĞLA

    1.021.141

    77MUŞ

    MUŞ

    405.228

    78NEVŞEHİR

    NEVŞEHİR

    308.003

    79NİĞDE

    NİĞDE

    363.725

    80ORDU

    ORDU

    760.872

    81OSMANİYE

    OSMANİYE

    553.012

    82RİZE

    RİZE

    345.662

    83SAKARYA

    SAKARYA

    1.060.876

    84SAMSUN

    SAMSUN

    1.371.274

    85SİİRT

    SİİRT

    331.980

    86SİNOP

    SİNOP

    218.408

    87SİVAS

    SİVAS

    636.121

    88ŞANLIURFA

    ŞANLIURFA

    2.143.020

    89ŞIRNAK

    ŞIRNAK

    546.589

    90TEKİRDAĞ

    TEKİRDAĞ

    1.113.400

    91TOKAT

    TOKAT

    602.567

    92TRABZON

    TRABZON

    816.684

    93TUNCELİ

    TUNCELİ

    83.645

    94UŞAK

    UŞAK

    373.183

    95VAN

    VAN

    1.141.015

    96YOZGAT

    YOZGAT

    418.500

    97YALOVA

    YALOVA

    291.001

    98ZONGULDAK

    ZONGULDAK

    589.684

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