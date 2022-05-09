İllerin rakamları açıklandı nüfusu azalanlar belli oldu! İşte dikkat çeken sayılarla 16 il ve Türkiye'nin nüfusu...
İllerin açıklanan nüfus rakamlarında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Türkiye nüfusu, 2021 yılında 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Yeni nüfus rakamları ile birlikte Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi de ortaya çıktı. 2021 yılında, 81 il için nüfus artışı beklenirken, 16 şehir için tam tersi gerçekleşti. İşte Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi ve il il 2021 nüfus rakamları!
Şehirlerin 2021 yılı nüfus rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile birlikte belli oldu. Türkiye'de erkek nüfus oranı yüzde 50,1 (42 milyon 428 bin 101 kişi), kadın nüfus oranı yüzde 49,9 (42 milyon 252 bin 172 kişi) olarak açıklandı. 2021 yılı nüfus rakamlarında ise 16 il dikkat çekti. 16 şehrin nüfusunun azaldığı görüldü. İşte nüfusu azalan iller ve yeni rakamlar
ADIYAMAN
2020 yılında 632 bin 459 kişi olan Adıyaman nüfusu 2021 yılında 311 kişi azalarak 632 bin 148 kişi oldu.
AĞRI
2020 yılında 535 bin 435 kişi olan Ağrı nüfusu 2021 yılında 10 bin 791 kişi azalarak 524 bin 644 kişi oldu.
AMASYA
2020 yılında 335 bin 494 kişi olan Amasya nüfusu 2021 yılında 163 kişi azalarak 335 bin 331 kişi oldu.
ARDAHAN
2020 yılında 96 bin 161 kişi olan Ardahan nüfusu 2021 yılında 1229 kişi azalarak 94 bin 932 kişi oldu.
ÇORUM
2020 yılında 530 bin 126 olan Çorum nüfusu 2021 yılında 3 bin 844 kişi azalarak 526 bin 282 kişi oldu.
ERZURUM
2020 yılında 758 bin 279 kişi olan Erzurum nüfusu 2021 yılında 1386 kişi azalarak 756 bin 893 kişi oldu.
HAKKARİ
2020 yılında 280 bin 514 kişi olan Hakkari nüfusu 2021 yılında 2 bin 296 kişi azalarak 278 bin 218 kişi oldu.
KARS
2020 yılında 284 bin 923 kişi olan Kars nüfusu 2021 yılında 3 bin 846 kişi azalarak 281 bin 77 kişi oldu.
KASTAMONU
2020 yılında 376 bin 377 kişi olan Kastamonu nüfusu 2021 yılında 785 kişi azalarak 375 bin 592 kişi oldu.
KIRIKKALE
2020 yılında 278 bin 703 kişi olan Kırıkkale nüfusu 2021 yılında 2 bin 735 kişi azalarak 275 bin 968 kişi oldu.
KIRŞEHİR
2020 yılında 243 bin 42 kişi olan Kırşehir nüfusu 2021 yılında 98 kişi azalarak 242 bin 944 kişi oldu.
MUŞ
2020 yılında 411 bin 117 kişi olan Muş nüfusu 2021 yılında 5 bin 889 kişi azalarak 405 bin 228 kişi oldu.
ORDU
2020 yılında 761 bin 400 kişi olan Ordu nüfusu 2021 yılında 528 kişi azalarak 760 bin 872 kişi oldu.
VAN
2020 yılında 1 milyon 149 bin 342 kişi olan Van nüfusu 2021 yılında 8 bin 327 kişi azalarak 1 milyon 141 bin 15 kişi oldu.
YOZGAT
2020 yılında 419 bin 95 kişi olan Yozgat nüfusu 2021 yılında 595 kişi azalarak 418 bin 500 kişi oldu.
İŞTE TÜRKİYE'NİN İL İL YENİ NÜFUSU LİSTESİ
ADANA
2.263.373
ADIYAMAN
632.148
AFYONKARAHİSAR
744.179
AĞRI
524.644
AKSARAY
429.069
AMASYA
335.331
ANKARA
5.747.325
ANTALYA
2.619.832
ARDAHAN
94.932
ARTVİN
169.543
AYDIN
1.134.031
BALIKESİR
1.250.610
BARTIN
201.711
BATMAN
626.319
BAYBURT
85.042
BİLECİK
228.334
BİNGÖL
283.112
BİTLİS
352.277
BOLU
320.014
BURDUR
273.716
BURSA
3.147.818
ÇANAKKALE
557.276
ÇANKIRI
196.515
ÇORUM
526.282
DENİZLİ
1.051.056
DİYARBAKIR
1.791.373
DÜZCE
400.976
EDİRNE
412.115
ELAZIĞ
588.088
ERZİNCAN
237.351
ERZURUM
756.893
ESKİŞEHİR
898.369
GAZİANTEP
2.130.432
GİRESUN
450.154
GÜMÜŞHANE
150.119
HAKKARİ
278.218
HATAY
1.670.712
IĞDIR
203.159
ISPARTA
445.678
İSTANBUL
15.840.900
İZMİR
4.425.789
KAHRAMANMARAŞ
1.171.298
KARABÜK
249.287
KARAMAN
258.838
KARS
281.077
KASTAMONU
375.592
KAYSERİ
1.434.357
KİLİS
145.826
KIRIKKALE
275.968
KIRKLARELİ
366.363
KIRŞEHİR
242.944
KOCAELİ
2.033.441
KONYA
2.277.017
KÜTAHYA
578.640
MALATYA
808.692
MANİSA
1.456.626
MARDİN
862.757
MERSİN
1.891.145
MUĞLA
1.021.141
MUŞ
405.228
NEVŞEHİR
308.003
NİĞDE
363.725
ORDU
760.872
OSMANİYE
553.012
RİZE
345.662
SAKARYA
1.060.876
SAMSUN
1.371.274
SİİRT
331.980
SİNOP
218.408
SİVAS
636.121
ŞANLIURFA
2.143.020
ŞIRNAK
546.589
TEKİRDAĞ
1.113.400
TOKAT
602.567
TRABZON
816.684
TUNCELİ
83.645
UŞAK
373.183
VAN
1.141.015
YOZGAT
418.500
YALOVA
291.001
ZONGULDAK
589.684