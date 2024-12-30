Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündemİlkokulda karne dönemi sona eriyor! Bakan Tekin yeni uygulamayı duyurdu
HaberlerGündem Haberleri İlkokulda karne dönemi sona eriyor! Bakan Tekin yeni uygulamayı duyurdu

İlkokulda karne dönemi sona eriyor! Bakan Tekin yeni uygulamayı duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2025’te özel okulların kitap, kıyafet, yemek gibi ücretlerine sınırlama getirileceğini söyledi. Tekin, ilkokulda karne döneminin yerine gelecek yeni uygulamayı da paylaştı.

• 30 Aralık 2024 - 07:18 • Son Güncelleme:
• 30 Aralık 2024 - 07:18 • Son Güncelleme:
1İlkokulda karne dönemi sona eriyor Bakan Tekin yeni uygulamayı duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sabancı Öğretmen Evi’nde gazetecilerle bir araya geldi. 2024 yılının değerlendirmesini yapan Tekin, 2025’te hayata geçirecekleri projeler hakkında da bilgi verdi. Tekin’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

2İlkokulda karne dönemi sona eriyor Bakan Tekin yeni uygulamayı duyurdu



Milliyet'ten Ozan Emre Kadüker'in haberine göre

ÖZEL OKULLAR: Eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda (kitap, yemek, kıyafet) telafi etme yoluna geçmişlerdi. Mesela bizim bedava dağıttığımızın benzeri kitap seti için 50-60 bin TL ücret isteyen özel okullar vardı. Orada bir düzenleme getiriyoruz. Yönetmelik değişikliği muhtemelen yeni yılın başında girmiş olur.

FENOMEN ÖĞRETMENLER: Velileri ve öğrenciyi rencide edecek, rahatsız edecek uygulamalara kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Sosyal medya platformlarında çocuğun performansının yayınlanmasını istemem.

SOSYAL MEDYA KISITLAMASI: Dijital bağımlılıkla ilgili sadece biz değil, devletin başka kurumları da çalışma yapıyor. Hep birlikte bir süreç yürütüyoruz. Avustralya’da 16 yaş sınırı geldi, İngiltere’de ve birçok ülkede de var. Biz de bu türden bir şeye gireceğiz. Bu artık kontrol edilebilir bir alan değil.

3İlkokulda karne dönemi sona eriyor Bakan Tekin yeni uygulamayı duyurdu



YILBAŞI KUTLAMALARI: Ailelere maddi külfet getirecek şeylere girilmemesi yönünde daha önce yaptığımız değişiklik hatırlatıldı. Bakanlıktan giden yeni bir şey yok bu anlamda. Mezuniyet törenlerini ve baloları yasaklamadık. “Okulların salonlarında yapılsın, ilave bir külfet getirilmesin” dedik.

KARNE YERİNE RAPOR: İlkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçmiş olacağız.

HEYBELİADA RUHBAN OKULU: Açılması yönünde bir karar verilirse hangi statüde açılacağına dair bir metin oluşturduk. Sonrası artık siyasi bir mekanizma.

MÜLAKAT: Israrla deniyor ki “Bin civarında adayın sıralamada yeri değişti.” Ben kimsenin yerinin değişmeyeceğinin garantisini zaten vermiyorum ki. Performansınıza göre değişebilir. Biz kul hakkı, adalet, hukuk devleti ilkelerine göre sınav yaptık. Dolayısıyla bu eleştiriler, “işte bunları da atayın” demek kabaca şu anlama geliyor: O zaman mülakat niye yaptık biz? Mülakatsız atama yapmış oluruz eğer o dedikleri olursa.

4İlkokulda karne dönemi sona eriyor Bakan Tekin yeni uygulamayı duyurdu



Sınavlar müfredattan

ÖĞRENCİ VE VELİLERE TAVSİYE: 5 ve 9. sınıflar için öğrenci ve velilere tavsiyem sadece müfredat, okulda öğretmenlerinin kendileriyle paylaştığı ve EBA üzerinden ulaştırdığımız materyallere odaklansınlar. 8 ve 12. sınıflardaki sınavın içeriği de bu materyale ve bu programa uygun olacak.

5İlkokulda karne dönemi sona eriyor Bakan Tekin yeni uygulamayı duyurdu



Yerli zekâ testi geliyor

Tekin, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve Bilim ve Sanat Merkezlerindeki (BİLSEM) sorunlarla ilgili de yeni çalışmalar yaptıklarını söyledi:

- Henüz lansmanını yapmadığımız bir zekâ testi uygulaması var. BİLSEM’deki sınavları artık o uygulamayla yapacağız. Yerli ve milli zekâ testi bu yıl ilk defa uygulanacak.

6İlkokulda karne dönemi sona eriyor Bakan Tekin yeni uygulamayı duyurdu



- Velilerin sadece böyle bir yarışa dönüştürdükleri bir süreç, o dershanelerin hiçbir faydası olduğuna da inanmıyorum. Çocuklara zarar veriyorlar.

- Rehabilitasyon merkezlerinde biyometrik kimlik tanılama mekanizması gelecek.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI: Soruşturması biten arkadaşlar göreve başlıyor hemen. Bu hafta biterse bu hafta, önümüzdeki hafta biterse önümüzdeki hafta başlar.