İlkokulda karne dönemi sona eriyor! Bakan Tekin yeni uygulamayı duyurdu





Milliyet'ten Ozan Emre Kadüker'in haberine göre



ÖZEL OKULLAR: Eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda (kitap, yemek, kıyafet) telafi etme yoluna geçmişlerdi. Mesela bizim bedava dağıttığımızın benzeri kitap seti için 50-60 bin TL ücret isteyen özel okullar vardı. Orada bir düzenleme getiriyoruz. Yönetmelik değişikliği muhtemelen yeni yılın başında girmiş olur.



FENOMEN ÖĞRETMENLER: Velileri ve öğrenciyi rencide edecek, rahatsız edecek uygulamalara kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Sosyal medya platformlarında çocuğun performansının yayınlanmasını istemem.



SOSYAL MEDYA KISITLAMASI: Dijital bağımlılıkla ilgili sadece biz değil, devletin başka kurumları da çalışma yapıyor. Hep birlikte bir süreç yürütüyoruz. Avustralya’da 16 yaş sınırı geldi, İngiltere’de ve birçok ülkede de var. Biz de bu türden bir şeye gireceğiz. Bu artık kontrol edilebilir bir alan değil.