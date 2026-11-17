İLK KYK BURSU YATTI MI? Gözler GSB'de! 2026-2027 burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak?
İlk KYK bursu yattı mı, 2026-2027 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerinin gözü ilk ödeme takvimine çevrildi. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden gerçekleştirdiği taahhütname onay süreci tamamlanırken, kasım ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte ilk ödemelerin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl kasım ayında iki aylık toplu ödeme yapılması, bu yıl da benzer bir takvimin uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Peki, KYK ilk burs ödemesi yattı mı? 2026 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK bursu kasım ayında yatacak mı, iki aylık toplu ödeme yapılacak mı? KYK bursu T.C. kimlik numarasına göre ayın kaçında yatıyor? İşte GSB KYK burs ve kredi ödeme tarihleriyle ilgili son gelişmeler...
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KYK burs ve kredi ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, Ziraat Bankası hesaplarına yapılacak ilk ödemelerin tarihini araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 6 Kasım 2026 tarihinde açıklanan başvuru sonuçlarının ardından yurt içinde öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onay süresi 11 Kasım'da sona erdi. Onay işlemlerini tamamlayan öğrenciler şimdi ilk burs ve kredi ödemelerini bekliyor. Özellikle "KYK bursu bugün yattı mı?", "17 Kasım KYK burs ödemeleri başladı mı?", "İlk KYK bursu ne zaman yatacak?", "KYK bursu iki aylık mı yatırılacak?" ve "2026 KYK bursu ne kadar?" soruları araştırılıyor. GSB'nin ilk ödemeler için açıklayacağı takvim beklenirken geçmiş yıllardaki ödeme tarihleri de yeniden gündeme geldi. İşte KYK ilk burs ve kredi ödemelerinde son durum...
İLK KYK BURSU YATTI MI? 17 KASIM 2026 SON DURUM
2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ilk ödeme takvimi henüz açıklanmadı.
17 Kasım 2026 Salı günü itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni dönem ilk burs ve kredi ödemelerinin başladığına ilişkin resmî bir duyuru yapılmadı.
Burs ve kredi başvuru sonuçları 6 Kasım'da ilan edilirken yurt içinde eğitim gören öğrenciler için taahhütname onay işlemleri 11 Kasım 2026 tarihinde tamamlandı.
Bu süreçten sonra ilk ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Kesin ödeme takvimi GSB ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamayla netleşecek.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK 2026-2027 burs ve kredi ödemelerinin başlayacağı tarih henüz resmî olarak duyurulmadı.
Geçtiğimiz yıl ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler 18-20 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılmıştı.
Önceki yılın ödeme takvimi dikkate alındığında, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde de ilk ödemelerin kasım ayının ikinci yarısında başlaması bekleniyor.
Ancak 17 Kasım itibarıyla ilk ödeme tarihi kesinleşmedi. Bu nedenle geçen yıl uygulanan tarihler, yeni dönemin resmî ödeme takvimi olarak değerlendirilmiyor.
KYK BURSU 2 AYLIK TOPLU MU YATACAK?
İlk KYK burs ve kredi ödemelerinin toplu yapılıp yapılmayacağı üniversite öğrencilerinin merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün uygulamasına göre ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren hesaplanıyor.
Bu nedenle ilk ödemenin kasım ayında yapılması halinde ekim ve kasım aylarına ait iki aylık burs ve kredi tutarlarının birlikte yatırılması bekleniyor.
İlk ödemelerin aralık ayına kalması durumunda ise ekim, kasım ve aralık aylarına ait tutarların toplu ödenmesi gündeme gelebilecek.
Ancak 2026-2027 dönemi için ilk ödemenin kaç aylık yapılacağına ilişkin henüz resmî açıklama bulunmuyor.
2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
2026 yılı için geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre değişiklik gösteriyor.
Güncel aylık KYK burs ve kredi miktarları şöyle:
Ön lisans ve lisans öğrencileri: 4.000 TL
Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL
Doktora öğrencileri: 12.000 TL
İlk ödemenin iki aylık yapılması durumunda mevcut tutarlar üzerinden lisans öğrencilerine 8.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 16.000 TL ve doktora öğrencilerine 24.000 TL ödeme yapılması söz konusu olabilecek.
Bu rakamlar mevcut burs ve kredi miktarlarına göre yapılan hesaplamalardır. İlk ödeme tutarları ve yeni dönemde uygulanacak takvim GSB'nin resmî açıklamasıyla kesinleşecek.
KYK BURSU HER AYIN KAÇINDA YATIYOR? T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEME TAKVİMİ
KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, normal aylık ödeme dönemlerinde öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre gerçekleştiriliyor.
Düzenli KYK burs ve kredi ödemelerinde uygulanan takvim şöyle:
T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar: Ayın 6'sı
T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar: Ayın 7'si
T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar: Ayın 8'i
T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar: Ayın 9'u
T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar: Ayın 10'u
Bu tarihler düzenli aylık burs ve kredi ödemeleri için geçerli. İlk kez burs veya öğrenim kredisi alacak öğrencilerin ödeme tarihleri ise GSB tarafından ayrıca açıklanacak.
KYK BURSU HANGİ BANKAYA YATACAK? ÖDEME SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla öğrencilerin hesaplarına aktarılıyor.
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödeme yapıldığında Ziraat Mobil uygulaması, internet bankacılığı veya ATM üzerinden hesap hareketlerini kontrol edebilecek.
Ayrıca e-Devlet üzerinden burs ve öğrenim kredisi bilgilerine ulaşılabiliyor.
Öğrencilerin ödeme alabilmesi için taahhütname onay işlemlerini tamamlamış olması gerekiyor.
KYK BURSU TAAHHÜTNAME ONAY SÜRESİ BİTTİ Mİ?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 6 Kasım 2026 tarihinde açıklanan KYK burs ve kredi sonuçlarının ardından taahhütname onay süreci başladı.
Yurt içinde öğrenim gören öğrenciler için son onay tarihi 11 Kasım 2026 Çarşamba saat 23.59 olarak belirlendi.
Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için ise taahhütname ve kefaletname işlemlerinin tamamlanması gereken son tarih 5 Aralık 2026 Cumartesi olarak duyuruldu.
GSB'nin açıklamasına göre belirlenen süre içerisinde taahhütname onayı yapmayan öğrencilere burs veya kredi ödemesi gerçekleştirilmiyor.
KYK İLK BURS ÖDEMELERİNDE GÖZLER GSB'DE
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin ilk ödeme tarihi için bekleyişi sürüyor.
17 Kasım 2026 itibarıyla ilk ödemelerin başlayacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalar nedeniyle kasım ayının ikinci yarısı öne çıksa da ödeme takviminin resmî açıklamayla kesinleşmesi bekleniyor.
Öğrenciler, burs ve kredi ödemelerine ilişkin duyuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmî internet sitelerinden takip edebilecek.