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KYK burs ve kredi ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, Ziraat Bankası hesaplarına yapılacak ilk ödemelerin tarihini araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 6 Kasım 2026 tarihinde açıklanan başvuru sonuçlarının ardından yurt içinde öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onay süresi 11 Kasım'da sona erdi. Onay işlemlerini tamamlayan öğrenciler şimdi ilk burs ve kredi ödemelerini bekliyor. Özellikle "KYK bursu bugün yattı mı?", "17 Kasım KYK burs ödemeleri başladı mı?", "İlk KYK bursu ne zaman yatacak?", "KYK bursu iki aylık mı yatırılacak?" ve "2026 KYK bursu ne kadar?" soruları araştırılıyor. GSB'nin ilk ödemeler için açıklayacağı takvim beklenirken geçmiş yıllardaki ödeme tarihleri de yeniden gündeme geldi. İşte KYK ilk burs ve kredi ödemelerinde son durum...