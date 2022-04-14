İlayda Şeker'den aşk dolu paylaşım!

'BİR TANE BİLE ORTAK ÖZELLİĞİMİZ YOK'

Aktif şekilde kullandığı Instagram hesabında sevgilisi ile verdiği pozları paylaşan Survivor İlayda, geçtiğimiz aylarda takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı.



Şeker, ''Üç ortak özelliğiniz?'' sorusuna ''Allah seni inandırsın, bir tane bile ortak özelliğimiz yok'' yanıtını vermişti. Bir takipçisinden gelen ''Ne zaman başladı? Hiç fark etmedik'' sorusunu da yanıtsız bırakmayan İlayda Şeker, ''Biz de anlayamadık. Elmalı güreşlerine gelmiştim oysa ki'' ifadelerini kullanmıştı.