İlayda Şeker'den aşk dolu paylaşım!
'Survivor 2021' sezonunda başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen İlayda Şeker ve İsmail Balaban çiftinin mutlu birlikteliği devam ediyor. Zaman zaman takipçilerinin merak ettiği konular hakkında açıklama yapan Şeker, bir soruya verdiği aşk dolu yanıtla adından söz ettirdi.
'Survivor 2021' şampiyonu İsmail Balaban, adadan döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan ile yollarını ayırmıştı. Balaban, kısa süre sonra gönlünü yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker'e kaptırmıştı.
'BİR TANE BİLE ORTAK ÖZELLİĞİMİZ YOK'
Aktif şekilde kullandığı Instagram hesabında sevgilisi ile verdiği pozları paylaşan Survivor İlayda, geçtiğimiz aylarda takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı.
Şeker, ''Üç ortak özelliğiniz?'' sorusuna ''Allah seni inandırsın, bir tane bile ortak özelliğimiz yok'' yanıtını vermişti. Bir takipçisinden gelen ''Ne zaman başladı? Hiç fark etmedik'' sorusunu da yanıtsız bırakmayan İlayda Şeker, ''Biz de anlayamadık. Elmalı güreşlerine gelmiştim oysa ki'' ifadelerini kullanmıştı.
MUTLULUK KARESİ
İlayda Şeker, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi İsmail Balaban ile çektiği fotoğrafı, Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşmıştı. Buna kayıtsız kalmayan Balaban da aynı kareyi kendi hesabından yayınlamıştı. Aşkları dolu dizgin devam eden çiftten Şeker, Instagram üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. Eski Survivor yarışmacısı, bir soruya aşk dolu bir yanıt verdi.