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Magazinİlayda Şeker'den aşk dolu paylaşım!
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• 14 Nisan 2022 - 13:21 • Son Güncelleme:

İlayda Şeker'den aşk dolu paylaşım!

'Survivor 2021' sezonunda başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen İlayda Şeker ve İsmail Balaban çiftinin mutlu birlikteliği devam ediyor. Zaman zaman takipçilerinin merak ettiği konular hakkında açıklama yapan Şeker, bir soruya verdiği aşk dolu yanıtla adından söz ettirdi.

• 14 Nisan 2022 - 13:21 • Son Güncelleme:
1İlayda Şekerden aşk dolu paylaşım
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'Survivor 2021' şampiyonu İsmail Balaban, adadan döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan ile yollarını ayırmıştı. Balaban, kısa süre sonra gönlünü yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker'e kaptırmıştı.

2BİR TANE BİLE ORTAK ÖZELLİĞİMİZ YOK

'BİR TANE BİLE ORTAK ÖZELLİĞİMİZ YOK'

Aktif şekilde kullandığı Instagram hesabında sevgilisi ile verdiği pozları paylaşan Survivor İlayda, geçtiğimiz aylarda takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı.

Şeker, ''Üç ortak özelliğiniz?'' sorusuna ''Allah seni inandırsın, bir tane bile ortak özelliğimiz yok'' yanıtını vermişti. Bir takipçisinden gelen ''Ne zaman başladı? Hiç fark etmedik'' sorusunu da yanıtsız bırakmayan İlayda Şeker, ''Biz de anlayamadık. Elmalı güreşlerine gelmiştim oysa ki'' ifadelerini kullanmıştı.

3MUTLULUK KARESİ

MUTLULUK KARESİ

İlayda Şeker, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi İsmail Balaban ile çektiği fotoğrafı, Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşmıştı. Buna kayıtsız kalmayan Balaban da aynı kareyi kendi hesabından yayınlamıştı. Aşkları dolu dizgin devam eden çiftten Şeker, Instagram üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. Eski Survivor yarışmacısı, bir soruya aşk dolu bir yanıt verdi.

4İlayda Şekerden aşk dolu paylaşım

28 yaşındaki İlayda Şeker, "Hayatın anlamı size ne ifade ediyor?" sorusuna, İsmail Balaban'ın fotoğrafını koyup "İsmail" yazdı.

5NAZAR KORKUSU

NAZAR KORKUSU

Şeker'in bir takipçisi, İsmail Balaban ile verdiği pozları neden Instagram hesabından yayınlamadığını sordu. Şeker ise nazara inandığını ve bu yüzden paylaşım yapmadığını belirtti.

6EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI

Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın, sevgilisi İlayda Şeker'e araba hediye ettiği öne sürülmüştü.

7İlayda Şekerden aşk dolu paylaşım

İlayda Şeker, kendisine yöneltilen ''Beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun?'' sorusuna ''Antalya Elmalı'da'' yanıtı vererek, evliliğe yeşil ışık yakmıştı.

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İlayda Şeker'den aşk dolu paylaşım!

İlayda Şeker'den aşk dolu paylaşım!

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