İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan aşk pozu!

"O KIZ BIRAKTIĞIN GİBİ DEĞİL"

Ümmü Gülsüm Balaban, oğlu İsmail Balaban'ın bir dönem nişanlısı olan Gamze Atakan ve ailesi için ''Beni yılan gibi soktular oğlum. O kız bıraktığın gibi değil'' diyerek izleyenleri şaşkına çevirmişti.