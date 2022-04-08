Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Magazinİlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan aşk pozu!
HaberlerMagazin Haberleri İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan aşk pozu!
• 08 Nisan 2022 - 10:26 • Son Güncelleme:

İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan aşk pozu!

Geçtiğimiz Survivor sezonunda başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen İlayda Şeker ve İsmail Balaban çiftinin mutlu birlikteliği devam ediyor. Zaman zaman sevgilisiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Şeker, bu karelere bir yenisini daha ekledi.

• 08 Nisan 2022 - 10:26 • Son Güncelleme:
1İlayda Şeker ve İsmail Balabandan aşk pozu
ABONE OL

'Survivor 2021' şampiyonu İsmail Balaban, adadan döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan ile yollarını ayırmıştı. Balaban, kısa süre sonra gönlünü yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker'e kaptırmıştı.

2TAKİPÇİLERİNDEN GELEN SORULARI YANITLADI

TAKİPÇİLERİNDEN GELEN SORULARI YANITLADI

Aktif şekilde kullandığı Instagram hesabında sevgilisi ile verdiği pozları paylaşan Survivor İlayda, geçtiğimiz aylarda takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı.

Şeker, ''Üç ortak özelliğiniz?'' sorusuna ''Allah seni inandırsın, bir tane bile ortak özelliğimiz yok'' yanıtını vermişti.

3İlayda Şeker ve İsmail Balabandan aşk pozu

Bir takipçisinden gelen ''Ne zaman başladı? Hiç fark etmedik'' sorusunu da yanıtsız bırakmayan İlayda Şeker, ''Biz de anlayamadık. Elmalı güreşlerine gelmiştim oysa ki'' ifadelerini kullanmıştı.

4MUTLULUK KARESİ

MUTLULUK KARESİ

Aşkları dolu dizgin devam eden çiftten İlayda Şeker, sevgilisi İsmail Balaban ile çektiği fotoğrafı, Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı. Buna kayıtsız kalmayan Balaban da aynı kareyi kendi hesabından yayınladı.

5EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI

Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın, sevgilisi İlayda Şeker'e araba hediye ettiği öne sürülmüştü. İlayda Şeker, kendisine yöneltilen ''Beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun?'' sorusuna ''Antalya Elmalı'da'' yanıtı vererek, evliliğe yeşil ışık yakmıştı.

6O KIZ BIRAKTIĞIN GİBİ DEĞİL

"O KIZ BIRAKTIĞIN GİBİ DEĞİL"

Ümmü Gülsüm Balaban, oğlu İsmail Balaban'ın bir dönem nişanlısı olan Gamze Atakan ve ailesi için ''Beni yılan gibi soktular oğlum. O kız bıraktığın gibi değil'' diyerek izleyenleri şaşkına çevirmişti.

7NİŞANLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

NİŞANLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir sessizliğini koruyan Gamze Atakan'ın ise geçtiğimiz günlerde kendisi gibi ziraat mühendisi olan sevgilisiyle nişanlandığı ortaya çıktı. Gamze Atakan'ın akrabaları, nişan tarihini ve yerini sosyal medyada duyurarak nişana herkesi beklediklerini belirtti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi!

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan estetik itirafı!

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan estetik itirafı!

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır 18'inci ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır 18'inci ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Camdaki Kız'da Nalan'ı şaşırtan fotoğraf! 'Korktuğu gerçekle yüzleşti'

Camdaki Kız'da Nalan'ı şaşırtan fotoğraf! 'Korktuğu gerçekle yüzleşti'