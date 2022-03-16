İlayda Alişan'ın ev paylaşımı olay oldu! 'Ben güneşi severim, kışa ait olsa bile"
Masumiyet dizisinde adından söz ettiren daha sonra Kırmızı Oda'da rol alan İlayda Alişan cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Ünlü isim ev haliyle de beğeni topladı.
"Çukur", "Masumiyet", "Şampiyon" ve "Bir Çocuk Sevdim" gibi projelerde rol alan İlayda Alişan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
"ANNECİĞİM BIRAKTIĞI KOLYELERİMLE..."
Oyuncu, gönderisine, "Boynumda anneciğimin bıraktığı kolyelerimle yeni yaşımı bekliyorum. Uğuruna inandığım her şey, her his yanımda olsun... En çok da bu yıl..." ifadelerini not düştü.Sosyal medya hesabında 2,6 milyon takipçisi bulunan Alişan'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
"BÜYÜYORUM VE BUNA ŞAHİT OLUYORSUNUZ"
Öte yandan son dönemin popüler oyuncularından İlayda Alişan'ın yıllar öncesine ait bir pozu 'estetik' iddialarını da beraberinde getirmişti.Konuya açıklık getiren Alişan, yüzüne işlem yaptırdığını öne sürenlere Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sitem etmişti.
Oyuncu, "Eski hali' diye paylaştığınız fotoğraflarda 15 yaşlarındayım, şimdi ise 25... Büyüyorum ve mesleğimden ötürü buna şahit oluyorsunuz. Yüzümde dudak dolgusundan başka estetiğim yok! Olsa da sizi ilgilendirir mi? Sanmam! Kadınları kalıba sokmaktan vazgeçeceğiniz bir gün dilerim. Sevgiler..." ifadelerini kullanmıştı.
"BU SÖYLENTİLER BENİ YIPRATIYOR!"
Aşklarını ilan etmeden önce Serkay Tütüncü ile hakkında çıkan aşk dedikodularına tepki gösteren İlayda Alişan, "İddialar yalan! Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor! Üzülüyorum... Aşka değil, kariyerime odaklandım." ifadelerini kullanmıştı.