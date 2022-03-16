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Magazinİlayda Alişan'ın ev paylaşımı olay oldu! 'Ben güneşi severim, kışa ait olsa bile"
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• 16 Mart 2022 - 10:52 • Son Güncelleme:

İlayda Alişan'ın ev paylaşımı olay oldu! 'Ben güneşi severim, kışa ait olsa bile"

Masumiyet dizisinde adından söz ettiren daha sonra Kırmızı Oda'da rol alan İlayda Alişan cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Ünlü isim ev haliyle de beğeni topladı.

• 16 Mart 2022 - 10:52 • Son Güncelleme:
1İlayda Alişanın ev paylaşımı olay oldu Ben güneşi severim, kışa ait olsa bile
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"Çukur", "Masumiyet", "Şampiyon" ve "Bir Çocuk Sevdim" gibi projelerde rol alan İlayda Alişan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

2İlayda Alişanın ev paylaşımı olay oldu Ben güneşi severim, kışa ait olsa bile

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren İlayda Alişan mini elbisesiyle ev pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

3İlayda Alişanın ev paylaşımı olay oldu Ben güneşi severim, kışa ait olsa bile

Alişan pozlarının altına 'Ben güneşi severim, kışa ait olsa bile' notunu düştü.

4İlayda Alişanın ev paylaşımı olay oldu Ben güneşi severim, kışa ait olsa bile

Takipçileri 'İlayda Alişan güzelliği diye bir gerçek var' , 'Güneş de seni' gibi yorumlar yaptılar.

5İlayda Alişanın ev paylaşımı olay oldu Ben güneşi severim, kışa ait olsa bile

İlayda Alişan,2 hafta önce Instagram hesabından annesinin kolyelerini boynuna taktığı bir fotoğrafını yayınladı.

6ANNECİĞİM BIRAKTIĞI KOLYELERİMLE...

"ANNECİĞİM BIRAKTIĞI KOLYELERİMLE..."

Oyuncu, gönderisine, "Boynumda anneciğimin bıraktığı kolyelerimle yeni yaşımı bekliyorum. Uğuruna inandığım her şey, her his yanımda olsun... En çok da bu yıl..." ifadelerini not düştü.Sosyal medya hesabında 2,6 milyon takipçisi bulunan Alişan'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

7BÜYÜYORUM VE BUNA ŞAHİT OLUYORSUNUZ

"BÜYÜYORUM VE BUNA ŞAHİT OLUYORSUNUZ"

Öte yandan son dönemin popüler oyuncularından İlayda Alişan'ın yıllar öncesine ait bir pozu 'estetik' iddialarını da beraberinde getirmişti.Konuya açıklık getiren Alişan, yüzüne işlem yaptırdığını öne sürenlere Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sitem etmişti.

Oyuncu, "Eski hali' diye paylaştığınız fotoğraflarda 15 yaşlarındayım, şimdi ise 25... Büyüyorum ve mesleğimden ötürü buna şahit oluyorsunuz. Yüzümde dudak dolgusundan başka estetiğim yok! Olsa da sizi ilgilendirir mi? Sanmam! Kadınları kalıba sokmaktan vazgeçeceğiniz bir gün dilerim. Sevgiler..." ifadelerini kullanmıştı.

8AŞK BİTTİ

AŞK BİTTİ

Ayrıca final yapan 'Masumiyet' dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü, geçtiğimiz sene yollarını ayırmıştı.

9KONUŞMAK İSTEMİYORUM

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Alişan, özel hayatı hakkındaki sorulara yanıt vermişti. Oyuncu, "Evet, ilişkim bitti. Neden bittiğini söyleyemem, konuşmak istemiyorum." demişti.

10İlayda Alişanın ev paylaşımı olay oldu Ben güneşi severim, kışa ait olsa bile

Birlikte yer aldıkları fotoğraflarını Instagram hesaplarından silen ikili, birbirlerini sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi bırakmıştı.

11BU SÖYLENTİLER BENİ YIPRATIYOR

"BU SÖYLENTİLER BENİ YIPRATIYOR!"

Aşklarını ilan etmeden önce Serkay Tütüncü ile hakkında çıkan aşk dedikodularına tepki gösteren İlayda Alişan, "İddialar yalan! Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor! Üzülüyorum... Aşka değil, kariyerime odaklandım." ifadelerini kullanmıştı.

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