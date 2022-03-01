İlaç kullanmadan kolesterolü düşürüyor, kalp ve damar sistemini güçlendiriyor! Antioksidan deposu, yüzde 98...

Yüksek kolesterol sorununu yaşayanların en fazla araştırdığı konuların başında kolesterolü ilaç kullanmadan doğal bir şekilde düşürme geliyor. Uzmanlar da doğru ve düzenli bir diyetle kolesterolün kontrol altına alınabileceğini belirtiyor. "Kolesterolü düşüren besinler nelerdir?" diye soranlar için Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Dyt. Tuba Kayan Tapan, kolesterolü ilaçsız düşürmenin doğal yollarını anlattı. İşte kolesterolü düşüren besinler...